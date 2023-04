Bất ngờ công dụng của dứa chín khi bạn ăn đúng cách

Về công dụng của dứa, các nghiên cứu gần đây phát hiện ít nhất 30 hợp chất dinh dưỡng và hoạt tính sinh học trong nước dứa, gồm các loại đường, polyphenol và axit hữu cơ (chủ yếu là axit xitric và L-malic).

Dứa là loại trái cây rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin C, A, K, B6, mangan, thiamine, choline, canxi, phốt pho, kẽm và selen, cũng như một số hợp chất dễ bay hơi tạo cho nó hương vị đặc trưng.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, dứa chín là trái cây chứa khá nhiều đường, có vị chua ngọt nên có thể gây nóng khi ăn. Enzyme bromelain trong dứa có khả năng phân giải protein, tác động mạnh vào niêm mạc lưỡi và dạ dày. Do đó, nếu ăn dứa khi đói hoặc ăn quá nhiều, bạn sẽ có cảm giác tê rát lưỡi, bụng nôn nao, khó chịu.

Để tránh các hiện tượng này, bạn nên ăn dứa với lượng vừa phải hoặc kết hợp dứa với các chế phẩm từ sữa (sữa chua, kem). Đặc biệt, chúng ta cần tránh ăn, uống nước ép dứa xanh bởi lúc này, dứa có thể gây tiêu chảy, nôn mửa.

Khi ăn dứa, bạn nên đề phòng triệu chứng dị ứng như ngứa ngáy, khó thở, nổi mề đay, đau bụng. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, đề phòng dấu hiệu sốc phản vệ.

Enzyme bromelain có thể tương tác với thuốc chống đông máu, gây nguy hiểm với người có nguy cơ chảy máu (người sắp phẫu thuật, phụ nữ băng huyết, bà bầu). Vì vậy, những đối tượng này cần thận trọng, tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi thêm dứa vào chế độ ăn hàng ngày.

6 công dụng tuyệt vời của dứa với sức khỏe nếu ăn đúng cách

Ảnh minh họa

Tăng cường miễn dịch

Dứa có tương đối ít calo, nhưng lại dồi dào vitamin C. Vitamin C thường được sử dụng để hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch và giảm các triệu chứng ho, cảm lạnh và cúm. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ trái cây giàu vitamin C thường xuyên có thể giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng cũng như phòng chống bệnh ung thư.

Cung cấp nhiều chất xơ

Dứa nhiều chất xơ, có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư đại trực tràng. Chất xơ cũng có thể làm giảm lượng đường huyết, giúp phòng chống bệnh tiểu đường. Ngoài ra, chất xơ trong dứa còn giúp bạn nhanh no, ngăn ngừa táo bón, giúp đường tiêu hóa khỏe mạnh và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Tăng cường chất chống ô xy hóa

Dứa có khả năng chống lại stress ô xy hóa. Dứa chứa chất chống ô xy hóa được gọi là flavonoid và a xít phenolic. Với tác dụng lâu dài, chất chống ô xy hóa có trong dứa làm giảm nguy cơ mắc bệnh, chẳng hạn như bệnh tiểu đường và bệnh tim,

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Theo các nghiên cứu gần đây, bromelain có các hoạt động chống ung thư và thúc đẩy quá trình chết theo chương trình của tế bào. Bromelain đã được phát hiện có khả năng gây độc tế bào chọn lọc và giúp tiêu diệt các tế bào ung thư, đồng thời khiến các tế bào khỏe mạnh không bị tổn thương.

Bảo vệ tim mạch

Dứa chứa nhiều kali, vitamin C và chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu đã phát hiện ra kali trong trái cây giúp giảm nguy cơ huyết áp cao, bệnh tim mạch và đột quỵ, bảo vệ chống lại sự mất khối lượng cơ, bảo tồn mật độ khoáng của xương và giảm sự hình thành sỏi thận.

Cải thiện khả năng sinh sản

Các nghiên cứu cho thấy ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa vô sinh. Bởi vì các gốc tự do có thể gây hại cho hệ thống sinh sản, các loại thực phẩm có hoạt tính chống oxy hóa cao như dứa được khuyến khích cho những người đang cố gắng thụ thai.

Các chất chống oxy hóa trong dứa như vitamin C, β-carotene, các vitamin và khoáng chất khác như đồng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bat-ngo-cong-dung-cua-dua-chin-khi-ban-an-dung-cach-1722304181...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/bat-ngo-cong-dung-cua-dua-chin-khi-ban-an-dung-cach-172230418154813538.htm