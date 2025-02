Cấp cứu vì tổn thương 'cậu nhỏ' đêm Valentine

Ngày 15/2, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết bệnh nhân đã được khâu vết thương và hướng dẫn chăm sóc. Lo lắng về khả năng quan hệ tình dục sau này, chàng trai được bác sĩ tư vấn tâm lý để sớm hồi phục.

Theo bác sĩ Duy, đây chỉ là một trong ba trường hợp tai nạn phòng the mà ông tiếp nhận sau dịp Valentine. Một trường hợp khác là người đàn ông 30 tuổi bị vỡ tĩnh mạch dương vật, dẫn đến sưng bầm, tụ máu và biến dạng "cậu nhỏ" như quả cà tím.

"May mắn là bệnh nhân không bị gãy dương vật, chỉ vỡ tĩnh mạch gây tụ máu. Chúng tôi đã điều trị kháng viêm, tiêu máu bầm, giảm đau và theo dõi sát để tránh biến chứng", bác sĩ Duy chia sẻ.

Trường hợp thứ ba là một chàng trai 20 tuổi, do thiếu kinh nghiệm trong lần đầu quan hệ, đã lột bao quy đầu quá mức, dẫn đến thắt nghẹt bao quy đầu. Đầu dương vật sưng tím, đau đớn dữ dội. Bác sĩ đã xử lý tháo thắt, hướng dẫn vệ sinh và chăm sóc để tránh nhiễm trùng.

Bác sĩ Duy cho biết những tai nạn như trên thường xảy ra, đặc biệt vào các dịp lễ như Valentine, khi các cặp đôi, nhất là người trẻ, có xu hướng quan hệ mạnh bạo để tăng cảm xúc. Tuy nhiên, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây tổn thương nghiêm trọng cho "cậu nhỏ".

Theo một nghiên cứu đăng trên The Journal of Sexual Medicine, khoảng 12% nam giới từng gặp tai nạn phòng the. Trong đó, rách dây thắng bao quy đầu chiếm 35%, gãy dương vật 20%, và tổn thương mạch máu dương vật 15%.

Một nghiên cứu khác trên tạp chí Urology cũng chỉ ra rằng thắt nghẹt bao quy đầu là tai nạn phổ biến ở nam giới trẻ, đặc biệt trong lần quan hệ đầu tiên.

Bác sĩ Duy phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Lâm Anh

Để giảm nguy cơ gặp phải những tai nạn đáng tiếc, bác sĩ khuyến cáo mọi người nên khởi động kỹ, bởi việc này đóng vai trò quan trọng, giúp làm nóng cơ thể và bôi trơn "vùng kín", từ đó giảm nguy cơ tổn thương. Quan hệ an toàn, sử dụng bao cao su vừa giúp phòng tránh các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục vừa giảm ma sát, hạn chế trầy xước.

Lắng nghe cơ thể, nếu cảm thấy đau hoặc khó chịu, hãy ngừng quan hệ lập tức, không nên cố gắng chịu đựng để tránh những hậu quả đáng tiếc. Trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản và các biện pháp phòng tránh tai nạn khi quan hệ. Lựa chọn những tư thế quan hệ thoải mái, phù hợp với cả hai người, tránh những tư thế quá khó hoặc gây áp lực lên "cậu nhỏ".

Khám nam khoa định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe và được tư vấn, điều trị kịp thời. Vệ sinh vùng kín sạch sẽ trước và sau khi quan hệ để tránh nhiễm trùng. Không lạm dụng chất kích thích như rượu bia, bởi chúng có thể làm mất kiểm soát và tăng nguy cơ gặp tai nạn. Nếu gặp phải bất kỳ tai nạn nào, hãy đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và xử trí kịp thời.