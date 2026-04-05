Ba sai lầm khi giặt đồ lót làm tăng viêm nhiễm, tái phát HPV

HPV chủ yếu lây qua đường tình dục, đồ lót không phải "thủ phạm chính", nhưng có thể trở thành yếu tố làm tăng nguy cơ sau những hành vi rủi ro.

Nghiên cứu cho thấy HPV có thể tồn tại trên bề mặt vải ẩm, ấm trong vài giờ đến vài ngày. Nếu giặt đồ lót không đúng cách, để chúng luôn ẩm ướt, còn sót dịch tiết và vi khuẩn, chẳng khác nào "kéo dài sự sống" cho virus, mà còn làm tăng nguy cơ viêm mạn tính vùng kín, khiến niêm mạc cổ tử cung trở nên nhạy cảm, dễ bị virus tấn công hơn.

Cách giặt đồ lót không phải là nguyên nhân gây nhiễm HPV, nhưng có thể làm suy giảm khả năng bảo vệ của cổ tử cung trước sự tác động kéo dài của virus. Ba thói quen giặt đồ lót dưới đây tưởng chừng vô hại nhưng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe phụ khoa. Nếu duy trì trong thời gian dài, nguy cơ viêm nhiễm tái phát, mùi khó chịu, khí hư bất thường tăng lên, đồng thời khiến quá trình chuyển âm tính HPV trở nên khó khăn hơn.

Giặt chung đồ lót với các loại quần áo khác

Nhiều người vì tiện nên giặt chung đồ lót với quần áo, tất bẩn trong máy giặt. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy lồng giặt có thể tồn tại nhiều loại vi khuẩn và nấm như E. coli hay tụ cầu vàng.

Trong quá trình giặt, vi khuẩn từ quần áo bên ngoài và tất có thể bám ngược trở lại đồ lót. Vì vậy, dù nhìn có vẻ sạch, đồ lót vẫn có thể mang theo lượng lớn vi sinh vật. Về lâu dài, điều này làm tăng nguy cơ ngứa, viêm âm đạo, viêm vùng chậu. Khi tình trạng viêm kéo dài, hàng rào bảo vệ của cổ tử cung suy yếu, gây bất lợi cho quá trình đào thải HPV.

Ngâm đồ lót bằng dung dịch khử khuẩn mạnh, nước giặt nồng độ cao

Nhiều người cho rằng càng dùng chất tẩy rửa mạnh thì đồ lót càng sạch, nên thường xuyên ngâm trong dung dịch khử khuẩn đậm đặc hoặc chất giặt có tính kiềm cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia về phụ khoa cho biết việc "khử khuẩn quá mức" này có thể phản tác dụng. Chất tẩy rửa mạnh không chỉ làm hỏng sợi vải mà còn dễ để lại dư lượng trên đồ lót. Dù đã xả lại, một lượng nhỏ hóa chất vẫn có thể tồn tại và tiếp xúc trực tiếp với vùng kín, gây kích ứng, nóng rát, đồng thời làm mất cân bằng hệ vi sinh âm đạo. Về lâu dài, điều này tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển, gia tăng tình trạng viêm nhiễm và khiến cổ tử cung suy giảm khả năng tự bảo vệ trước tác động của HPV.

Treo đồ lót ở nơi ẩm trong nhà tắm, mặc khi chưa khô hẳn

Nhiều người có thói quen giặt xong đồ lót rồi treo ngay trong phòng tắm ẩm thấp, gần bình nước nóng hoặc sau rèm tắm - những vị trí ít ánh nắng. Thậm chí, có người mặc lại khi đồ vẫn chưa khô hoàn toàn.

Các nghiên cứu cho thấy môi trường ẩm là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn và nấm mốc phát triển, đặc biệt ở mức nhiệt 20-37°C, tốc độ sinh sôi của vi sinh vật có thể tăng nhanh. Trong khi đó, vùng kín vốn đã ấm và ẩm, việc mặc đồ lót chưa khô vô tình tạo ra "điều kiện kép" cho mầm bệnh sinh sôi.

Hệ quả là nguy cơ viêm nhiễm tăng lên, đồng thời khiến HPV có xu hướng tồn tại dai dẳng hơn, thay vì được cơ thể đào thải theo thời gian.

Người dương tính với HPV nên giặt đồ lót thế nào cho đúng?

Thông thường trong phần lớn trường hợp, những người từng nhiễm virus HPV có thể tự đào thải virus trong vòng 1-2 năm. Điều quan trọng là không tạo thêm điều kiện thuận lợi cho virus tồn tại.

Vì thế, với đồ lót, bạn nên lưu ý giặt riêng, không giặt chung với tất, khăn hay quần áo khác. Tốt nhất nên giặt tay bằng nước ấm, sử dụng chất tẩy rửa dịu nhẹ, thành phần đơn giản, chuyên dùng cho đồ lót. Nếu bắt buộc dùng máy giặt, nên cho vào túi giặt riêng và vệ sinh máy định kỳ bằng chế độ nước nóng để hạn chế vi khuẩn tích tụ.

Ngoài ra, không nên lạm dụng các loại dung dịch khử khuẩn mạnh hay nước tẩy nồng độ cao để giặt đồ lót. Thay vào đó, hãy dùng chất giặt dịu nhẹ và xả kỹ bằng nước sạch ít nhất 2-3 lần để hạn chế tồn dư hóa chất.

Nếu lo chưa đủ sạch, có thể áp dụng các cách an toàn hơn như giặt hoặc ngâm bằng nước nóng (từ 60°C trở lên) hoặc phơi dưới nắng để tận dụng nhiệt độ cao như một hình thức "khử khuẩn tự nhiên". Sau khi giặt, nên phơi đồ ở nơi thoáng khí, có ánh nắng, tránh treo trong phòng tắm ẩm thấp. Nếu đồ vẫn còn hơi ẩm, hãy phơi thêm cho khô hẳn rồi mới mặc. Những ngày mưa có thể dùng máy sấy hoặc quạt sưởi hỗ trợ, nhưng tránh để quá gần nguồn nhiệt mạnh.