Ăn phải thịt lợn bơm nước, nhiễm hóa chất, cơ thể bạn sẽ phải gánh chịu như thế nào?

Thứ Ba, ngày 25/01/2022 12:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Khi người ăn phải loại thịt lợn này, dư lượng thuốc sẽ xâm nhập cơ thể, gây rối loạn tiêu hóa. Người liên tục ăn phải thịt lợn có thuốc an thần sẽ mắc các bệnh về thận, thần kinh...

Là một trong những thực phẩm phổ biến, tất nhiên không thể thiếu trên mâm cơm Tết truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, vào những ngày cận Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thịt tăng cao, các bà nội trợ khi chọn thực phẩm cần cảnh giác để không chọn phải thịt bị bơm nước trước khi mổ.

Ảnh minh họa

Theo Ban Quản lý ATTP cho hay, thông thường những con lợn sống bị bơm nước sẽ có phần bụng chướng to, đi đứng khó khăn và có biểu hiện thở khó khăn... Về màu sắc, thịt bị bơm nước có màu tái nhạt, thịt thường thì màu đỏ hồng. Về kết cấu, khi lấy tay ấn vào miếng thịt bị bơm nước, thịt không có độ đàn hồi, rất lâu mới hết lõm. Quan trọng nhất là bề mặt miếng thịt, thịt bơm nước sẽ rỉ dịch trong khi thịt thường thì khô ráo.

Đây không chỉ là hành vi gian lận thương mại mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Tác hại của thịt bị bơm nước tăng trọng không chỉ làm giảm chất lượng thịt, mà khi bơm nước bẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm cho người ăn. Chưa kể nếu mua phải thịt lợn bị tiêm thuốc an thần. Về lâu dài sẽ tích lũy thành chất độc, để lại nguy hiểm khôn lường.

Theo chia sẻ của TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho biết, người ta tiêm thuốc an thần nhằm mục đích để lợn không vùng vẫy, không ói mửa, giảm lo lắng, việc bơm nước để lợn tăng và giữ trọng lượng sẽ dễ dàng hơn.

“Đó là hành vi gian lận thương mại. Vấn đề là phải tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần tố giác và xử phạt thật nặng người vi phạm, cũng như người “thông đồng”, vô trách nhiệm trong vấn đề này để răn đe”.

Theo chia sẻ của bác sĩ CKII Nguyễn Thị Cường chuyên Khoa Nội, Bệnh viện Bạch Mai, lượng thuốc bơm vào chưa được lợn đào thải hết, khi người ăn phải loại thịt lợn này, dư lượng thuốc sẽ xâm nhập cơ thể, gây rối loạn tiêu hóa. Người liên tục ăn phải thịt lợn có thuốc an thần sẽ mắc các bệnh về thận, thần kinh...

Đặc biệt, trẻ em với hệ thần kinh còn non nớt, ăn phải thịt lợn tiêm thuốc an thần sẽ chịu ảnh hướng rất lớn. Đó có thể là lý do dẫn tới rối loạn giấc ngủ, đần độn, quấy khóc ở trẻ nhỏ. Còn ở người lớn, chúng gây ra các hội chứng đãng trí, run tay chân, trầm uất và mất ngủ.

Cách nhận biết thịt lợn có tiêm thuốc an thần

Để mua được thịt lợn tươi ngon tốt nhất nên đi chợ vào buổi sáng. Ảnh minh họa

Rất khó bằng cảm quan nhận diện được. Các thương lái thường bơm nước kết hợp với tiêm thuốc an thần nên khi bắt gặp các loại thịt ướt, các thớ thịt căng mọng nước thì có khả năng lớn thịt chứa tồn dư của thuốc.

Để chọn được thịt sạch, an toàn, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo, khi chọn thịt nên chọn thịt rắn chắc, có độ đàn hồi cao khi ấn tay vào và thả ngón tay ra sẽ trở lại bình thường, các thớ thịt đều nhau, không có dịch bất thường nào chảy ra khi thái.

Thông thường, thịt có hóa chất khi chế biến thường ra nhiều nước, thịt hao hơn, vị thịt không đậm và ít có hương vị thơm tự nhiên. Thịt lợn bình thường không bị ra nước, thậm chí có thể nở hơn, có mùi thơm đặc trưng.

Ngoài ra, khi chế biến mọi người lưu ý chần bỏ đi nước đầu. Khi nấu sôi thịt bốc mùi lạ, người nội trợ nên kiên quyết đổ bỏ, không nên tiếc kẻo dễ rước bệnh vào người.

Các chuyên gia khuyến cáo, để mua được thịt lợn tươi ngon tốt nhất nên đi chợ vào buổi sáng, vì buổi chiều thường có những loại thịt tồn lại trong ngày.

