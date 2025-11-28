79 công nhân, học sinh ở TP HCM cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm

Tối 27/11, BS.CK2 Đặng Quốc Quân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, cho biết 60 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Viva Vina (chi nhánh 1, xã Đông Thạnh). Họ xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, ngứa, chóng mặt, da mẩn đỏ... sau bữa ăn trưa gồm cá cam chiên, bắp cải luộc và canh chua giá - đậu bắp. Trong đó, 24 người được giữ lại điều trị nội trú, số còn lại sức khỏe đã ổn về nhà theo dõi.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tiếp nhận 19 học sinh một trường THPT tại phường Thủ Đức với biểu hiện dị ứng sau ăn, gồm nổi mẩn đỏ, sưng phù. Hai em bị phản vệ độ 2 phải nhập viện theo dõi. Hiện, chưa rõ về tiền sử ăn uống của các học sinh này.

Hai bệnh viện đã báo cáo sự việc cho Sở Y tế TP HCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM. Chưa rõ hai vụ việc có mối liên quan hay không.

Tháng 11, TP HCM ghi nhận nhiều vụ ngộ độc thực phẩm. Ngày 10/11, khoảng 50 công nhân một công ty thuộc phường Đông Hưng Thuận (TP HCM) nhập viện vì triệu chứng buồn nôn, đau bụng, ban da đỏ, ngứa mặt... sau bữa ăn, đang được cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân. Trước đó, 316 người vào viện sau ăn bánh mì cóc Cô Bích ở TP HCM do ngộ độc thực phẩm. Sở An toàn thực phẩm TP HCM hôm 26/11 xác định vi khuẩn Salmonella trong bánh mì là nguyên nhân gây ra ngộ độc.