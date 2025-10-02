7 bất thường ở móng tay cảnh báo bệnh nguy hiểm

Móng tay tiết lộ nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe của con người. Khi móng tay có những biểu hiện bất thường, cần phải đặc biệt chú ý.

Nhận thức về sức khỏe của móng tay có thể cho bạn một cảnh báo sớm về một vấn đề nghiêm trọng của cơ thể, như sau:

Đường Beau

Đây là những vết lõm hoặc đường nằm ngang chạy qua móng tay. Chúng thường xuất hiện khi cơ thể đang đối diện với căng thẳng lớn, chẳng hạn sốt cao, phẫu thuật hay ốm nặng.

Nếu xuất hiện dấu hiệu này mà không nhớ từng mắc bệnh gần đây, cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ. Nghiên cứu trên tạp chí Y học Quốc tế (QJM) năm 2017 giải thích rằng đường Beau cho thấy sự tạm ngưng phát triển của móng sau khi cơ thể chịu áp lực toàn thân.

Móng tay thìa

Dạng móng mỏng, lõm xuống, gần giống một cái muỗng. Nguyên nhân thường liên quan đến thiếu máu do thiếu sắt. Xét nghiệm máu đơn giản có thể xác nhận tình trạng này.

Theo nghiên cứu vào năm 2023 bởi công ty cung cấp các tài nguyên y tế giáo dục trực tuyến StatPearls, móng tay thìa là dấu hiệu của bệnh thiếu máu do thiếu sắt hoặc bệnh lý toàn thân.

Hội chứng móng tay vàng

Móng mọc chậm, dày, có màu vàng thường do nấm. Nhưng nếu đi kèm với sưng tấy hoặc khó thở, nó có thể là hội chứng móng tay vàng.

Trong bài tổng quan của tạp chí khoa học về bệnh hiếm Orphanet năm 2017 đã công bố "móng tay vàng đi kèm bệnh phù bạch huyết và bệnh hô hấp".

Móng dày, dễ gãy

Móng dày, dễ gãy hoặc đổi màu (vàng, nâu, hay trắng) do tác nhân chủ yếu là nấm Onychomycosis và thường thấy ở móng chân hơn. Nhiễm nấm móng không tự khỏi, cần được kiểm tra và điều trị.

Theo tổng quan năm 2020 trên tạp chí Khoa học Quốc tế, các nhà nghiên cứu đã nhận định nấm móng không điều trị có thể gây ra những cơn đau, nhiễm trùng thứ phát và giảm khả năng vận động.

Ngón tay có đường Beau (Beau’s line) ở người bị bệnh tiểu đường. Ảnh: Lynn McCleary

Xuất huyết dằm

Xuất huyết dằm là vệt màu nâu hoặc đỏ xuất hiện dưới móng, như những mảnh dằm, xảy ra do chấn thương nhẹ. Nhưng nhiều vệt thường liên quan các bệnh như nhiễm trùng tim hay mạch vành ba nhánh. Trong trường hợp kèm với sốt cao hay mệt mỏi, cần gặp bác sĩ.

Đánh giá tổng quan năm 2022 của tạp chí Da liễu Quốc tế đã giải thích rằng xuất huyết dạng dằm có thể biểu thị bệnh lý toàn thân, bao gồm viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn hay viêm mạch máu.

Sọc đen dọc móng tay

Sọc nâu hoặc đen chạy dọc theo móng, thường vô hại. Tuy nhiên, ở người trưởng thành, sự xuất hiện của sọc mới có thể là dấu hiệu ung thư da dưới móng (u hắc tố dưới móng). Nếu thấy có một sọc sẫm màu mới, hãy đến gặp bác sĩ da liễu.

Đánh giá tổng quan năm 2014 của tạp chí Viện hàn lâm Da liễu và bệnh hoa liễu châu Âu cảnh báo rằng chẩn đoán sai làm chậm trễ việc điều trị kịp thời, vốn có thể cứu sống người bệnh.

Móng dùi trống

Tình trạng móng phình to, các móng cong xuống. Thỉnh thoảng, kèm theo một dải màu hồng nhỏ ở phần đầu. Đây có thể là dấu hiệu bệnh phổi, tim, còn móng tay Terry thường liên quan đến bệnh gan. Móng tay dùi trống, móng trắng là những tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng, không nên bỏ qua.

Năm 2017, một đánh giá tổng quan ở các phòng khám chuyên khoa gan (Clinics in Liver Disease) cho thấy móng Terry liên quan đến xơ gan. Mặc khác, một nghiên cứu năm 2022 trên StatPearls (công ty cung cấp tài nguyên y tế trực tuyến) đã chia sẻ móng dùi trống hay gặp nhất ở bệnh lý phổi, tim mạch.

Thường xuyên tự kiểm tra sức khỏe và đi khám bệnh kịp thời khi nhận thấy 7 thay đổi trên giúp chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả.