6 loại thực phẩm là “vua hại gan” nhiều người dùng mỗi ngày mà không biết

Rượu, bia và đồ uống có cồn gây

Đứng đầu danh sách các tác nhân gây hại là đồ uống có cồn. Khi bạn uống rượu bia, gan phải tạm dừng các chức năng khác để tập trung chuyển hóa ethanol thành các chất ít độc hơn. Quá trình này sản sinh ra acetaldehyde – một chất cực độc làm viêm và chết các tế bào gan, dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu và cuối cùng là xơ gan không thể phục hồi.

Thực phẩm chứa nhiều đường và đồ ngọt công nghiệp

Lượng đường tinh luyện cao, đặc biệt là fructose (có nhiều trong nước ngọt và bánh kẹo), là nguyên nhân trực tiếp gây ra gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Gan là cơ quan duy nhất có thể chuyển hóa fructose; nếu nạp quá nhiều, gan sẽ chuyển hóa lượng đường dư thừa này thành các giọt mỡ tích tụ ngay trong tế bào gan, gây ra tình trạng viêm và xơ hóa theo thời gian.

Đồ ăn chiên rán và thực phẩm giàu chất béo bão hòa

Các món ăn nhanh, khoai tây chiên hay thực phẩm nhiều dầu mỡ chứa hàm lượng chất béo bão hòa cực cao, gây áp lực nặng nề lên quá trình chuyển hóa lipid của gan. Tiêu thụ quá nhiều chất béo này không chỉ làm tăng lượng cholesterol xấu trong máu mà còn khiến gan bị "bao vây" bởi các mô mỡ, dẫn đến phản ứng viêm mãn tính và làm suy yếu khả năng thải độc của cơ quan này.

Thực phẩm chế biến sẵn và thịt đóng hộp

Hàm lượng natri cao trong các loại thực phẩm như xúc xích, thịt xông khói và đồ hộp có thể dẫn đến tình trạng tích tụ dịch trong gan và gây sưng phù. Việc ăn quá mặn không chỉ gây hại cho thận mà còn trực tiếp làm thay đổi cấu trúc của các tế bào gan, làm tăng nguy cơ xơ gan và cản trở khả năng lọc máu tự nhiên của cơ thể.

Các loại ngũ cốc tinh chế và tinh bột trắng

Những thực phẩm như bánh mì trắng, gạo trắng hay mì ống đã bị loại bỏ hầu hết chất xơ, khiến chỉ số đường huyết tăng vọt ngay sau khi ăn. Phản ứng này buộc gan phải làm việc liên tục để xử lý lượng glucose dư thừa và chuyển chúng thành mỡ thừa. Thay vào đó, việc sử dụng ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp gan được "nghỉ ngơi" và hoạt động ổn định hơn.

Đồ uống có đường

Đồ uống có thêm đường gây hại cho gan cũng giống như thực phẩm có đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn càng uống nhiều đồ uống có đường, nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu càng cao. Các loại đồ uống phổ biến thường chứa nhiều đường bổ sung bao gồm: nước ngọt có ga, nước tăng lực, nước trái cây đóng chai, ....