6 loại thực phẩm giúp phòng tránh ung thư thực quản

Đồ ăn quá nóng có thể gây kích ứng thực quản, đây là một trong những yếu tố nguy cơ gây ung thư thực quản. Ngoài ra, cùng với thói quen ăn uống kiểu phương Tây như đồ ăn chế biến sẵn, con người dễ dàng dung nạp nhiều chất phụ gia và chất gây ung thư. Do đó, ung thư thực quản, dạ dày và đường tiêu hóa có xu hướng trẻ hoá trong những năm gần đây.

Ngoài việc giảm những yếu tố có thể gây ung thư thực quản, làm thế nào để có thể phòng ngừa căn bệnh này. Bác sĩ tiêu hoá Qian Zhenhong ở Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, có 6 loại thực phẩm rất hữu ích trong việc phòng ngừa ung thư thực quản. Nó không chỉ làm giảm tới 66% nguy cơ mắc ung thư mà còn hỗ trợ điều trị, có tác dụng trong việc làm giảm sự di căn của các tế bào ung thư.

1. Thực phẩm giàu vitamin C

Nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể giảm giảm 42% nguy cơ ung thư thực quản. 3 loại trái cây giàu vitamin C nhất chính là ổi, na và nhãn. Hàm lượng vitamin C trong ổi còn cao hơn cả chanh.

2. Thực phẩm giàu kẽm

Các nghiên cứu phát hiện ra rằng, những người thiếu kẽm dễ mắc ung thư thực quản hơn.

Nhà dinh dưỡng học người Đài Loan Huang Yixin từng đề xuất trên trang Facebook rằng, nam giới nên bổ sung 15mg kẽm mỗi ngày, còn phụ nữ là 12mg.

Các loại thực phẩm giàu kẽm như hàu, nghêu, lòng đỏ trứng, mầm lúa mì, hạt bí ngô… Tiêu thụ kẽm có thể làm giảm 33% nguy cơ ung thư thực quản.

3. Thực phẩm giàu canxi

Tiêu thụ nhiều canxi có thể làm giảm 33% nguy cơ ung thư thực quản. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những người thiếu canxi có khả năng mắc ung thư đại trực tràng và thực quản.

Bác sĩ Qian Zhenhong giải thích rằng, người phương Tây ăn nhiều phô mai, sữa và các sản phẩm từ sữa. Lượng canxi trung bình hằng ngày họ nạp vào cơ thể là 1.200mg, trong khi của người Đài Loan chỉ có 620mg.

Những người không thích uống sữa bò có thể thay thế bằng sữa đậu nành. Tuy nhiên, hàm lượng canxi trong sữa đậu nành chỉ bằng 1/10 so với sữa bò, vì thế có thể thêm một ít mè đen vào sữa đậu nành để bổ sung thêm canxi.

4. Trà xanh

Trà xanh chứa chất chống oxy hóa như catechin, có thể làm giảm nguy cơ ung thư thực quản tới 25%. Tuy nhiên, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế - một thành viên của WHO chỉ ra rằng, đồ uống có nhiệt độ trên 65 độ C làm tăng nguy cơ ung thư thực quản.

Bác sĩ y học Trung Quốc Jin Suxing cũng cho biết, đồ uống quá nóng sẽ gây kích ứng niêm mạc thực quản, tế bào bị tổn thương liên tục sẽ dễ làm tăng khả năng đột biến. Ngay cả khi thích uống trà nóng, bạn cũng nên uống để nguội một chút trước khi uống.

5. Nghệ

Bệnh nhân ung thư thực quản và ung thư đại trực tràng ăn nghệ có thể cải thiện tác dụng của hóa trị và giảm sự di căn của tế bào ung thư.

Bác sĩ Lai Yichen trích dẫn nghiên cứu và phân tích trên trang Facebook của mình rằng, curcumin trong nghệ có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm, chống virus, chống vi khuẩn, chống nấm và chống ung thư.

Ngoài ung thư thực quản, chất curcumin còn có thể ức chế sự di căn của nhiều tế bào ung thư như ung thư phổi, ung thư vú, ung thư hạch cấp tính tế bào T, ung thư gan, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng và ung thư vòm họng.

6. Rau và trái cây

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, vì rau diếp chưa nấu chín có thể giữ lại nhiều thành phần chống oxy hóa và giúp chống ung thư hiệu quả hơn. Trong số các chất dinh dưỡng khác nhau, axit folic giúp phục hồi màng nhầy và có lợi cho dạ dày thực quản. Thực phẩm giàu axit folic bao gồm cải bó xôi, giá đỗ, măng tây…

Mặt khác, bác sĩ Qian Zhenghong cho biết thêm, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, ăn trái cây sẽ giúp giảm 45% nguy cơ ung thư thực quản và các loại quả mọng có thể giúp giảm tới 66%.

Ví dụ, các loại trái cây như dâu tây, dâu tằm, mâm xôi, đặc biệt là mâm xôi đen có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư trong mạch máu và giảm viêm.

