5 thói quen phổ biến dẫn đến ung thư gan

Các chuyên gia đã liệt kê 5 thói quen phổ biến làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan như uống rượu quá mức, hút thuốc, lạm dụng steroid đồng hóa,...

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, kể từ năm 1980, tỷ lệ ung thư gan đã tăng hơn gấp 3 lần và tỷ lệ tử vong đã tăng gấp đôi. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Carlos Romero-Marrero cho biết: "Những người bị suy gan có nhiều khả năng phát triển ung thư gan hơn. Nhưng hầu hết không nhận thức được nguyên nhân gây ra suy gan". Dưới đây là 5 thói quen phổ biến có thể dẫn đến ung thư gan.

1. Uống rượu quá mức

Các bác sĩ cho biết, sử dụng quá nhiều rượu có liên quan mật thiết đến ung thư gan.

Tiến sĩ, bác sĩ Roderich Schwarz, đồng Giám đốc Trung tâm Ung thư Gan và Tuyến tụy của Roswell Park cho biết: "Tuy bản thân rượu không gây ra ung thư gan nhưng rõ ràng chúng có mối liên hệ với nhau. Rượu có thể gây tổn thương gan mãn tính, bao gồm xơ gan, hoặc 'gan rỗ', là một trong những điều kiện có thể làm tăng nguy cơ hoặc khả năng bị ung thư gan...

Thực tế, những người bị tổn thương gan có tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều so với ung thư gan. Vì vậy, nguy cơ ung thư sẽ tăng lên khi uống quá nhiều rượu. Điều chúng tôi muốn cảnh báo là uống rượu quá mức có hại cho gan của bạn".

2. Lạm dụng steroid đồng hóa

Theo tiến sĩ Bob Goldman - bác sĩ y học thể thao, người đã viết một báo cáo được xuất bản bởi Tạp chí Hiệp hội Xương khớp Hoa Kỳ cho biết, sử dụng steroid đồng hóa có liên quan đến ung thư gan ở các vận động viên. Tiến sĩ Goldman nói: "Tôi thực sự tin rằng việc sử dụng steroid đồng hóa đã góp phần không nhỏ vào cái chết của các vận động viên này. Về mặt khoa học, đây là những gì nó xảy ra. Lần duy nhất bạn có thể chắc chắn về nguyên nhân của bất kỳ cái chết nào là nếu bạn thực sự nhìn thấy ai đó bị ô tô đâm."

3. Quan hệ tình dục không an toàn

Quan hệ tình dục không an toàn có thể dẫn đến việc bị nhiễm các loại virus tấn công gan. Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết: "Trên thế giới, yếu tố hàng đầu dẫn đến ung thư gan là nhiễm vi rút viêm gan B (HBV) hoặc virus viêm gan C (HCV) mãn tính. "Những bệnh nhiễm trùng này dẫn đến xơ gan và là nguyên nhân làm cho ung thư gan trở thành bệnh ung thư phổ biến nhất ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Mỹ, nhiễm viêm gan C là nguyên nhân phổ biến hơn ung thư biểu mô tế bào gan (HCC), trong khi ở châu Á và các nước đang phát triển, viêm gan B là tác nhân hàng đầu. Những người bị nhiễm cả hai loại virus này có nguy cơ cao phát triển thành viêm gan mãn tính, xơ gan và ung thư gan. Nguy cơ này thậm chí còn cao hơn nếu họ là những người nghiện rượu nặng (ít nhất 6 ly rượu mỗi ngày). "

4. Hút thuốc

Các nghiên cứu chỉ ra hút thuốc hay hút thuốc thụ động làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh gan, có thể dẫn đến ung thư. Stella Tommasi - trợ lý giáo sư nghiên cứu tại Keck, chia sẻ: "Từ quan điểm về sức khỏe cộng đồng, kết quả của chúng tôi có ý nghĩa quan trọng vì chúng nhấn mạnh cách các chất gây ung thư trong môi trường như khói thuốc thụ động, ngoài tác dụng gây ung thư, chúng còn góp phần vào bệnh gan chuyển hóa".

5. Thừa cân

Các nghiên cứu cho thấy thừa cân là nguyên nhân dẫn đến ung thư gan tăng 21% và béo phì làm tăng nguy cơ đó lên 87%. Peter Campbell - Tiến sĩ, Giám đốc chiến lược của Nghiên cứu Ung thư Hệ thống Tiêu hóa tại Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết: "Điều này góp phần đáng kể cho việc ung thư gan nằm trong danh sách các bệnh ung thư liên quan đến béo phì". Như vậy, việc duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh, ăn uống lành mạnh và duy trì hoạt động thể chất không chỉ giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu đường mà còn là chiến lược quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ ung thư gan.

