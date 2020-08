5 dịch bệnh kỳ lạ từng khiến các nhà khoa học phải đau đầu

Trong suốt nhiều thập kỷ sau khi bùng phát dịch, một số loại bệnh vẫn khiến các nhà khoa học đau đầu khi không thể giải thích được.

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân bùng phát một số căn bệnh kỳ lạ. Trong một số trường hợp, nhiều năm hay thậm chí là cả nhiều thập kỷ trôi qua, họ vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Sau đây là một số bí ẩn khoa học đáng chú ý mà các nhà nghiên cứu vẫn đang bế tắc không rõ nguyên nhân.

1. Sốt thung lũng

Trong suốt 100 năm qua, những cư dân sống ở miền Tây nước Mỹ rất dễ bị nhiễm nấm Coccidioidomycosis hay còn gọi là sốt thung lũng. Đây là căn bệnh gây ra khi bào tử nấm được hít vào phổi, nó gây ra hàng loạt cái chết thương tâm.

Vào đầu những năm 1990, 2 đợt sốt thung lũng càn quét qua 2 nhà tù trong khu vực, cướp đi mạng sống của hàng chục tù nhân. Không dừng lại ở đó, năm 2011 có hơn 20 nghìn trường hợp được báo cáo nhiễm bệnh, nhưng sau đó con số này bắt đầu giảm dần.

Trong một số ít trường hợp, bác sĩ vẫn không hiểu tại sao loại nấm này khi lây lan sang các bộ phận khác lại gây ra bệnh cầu trùng, có thể làm sưng não.

2. Bệnh bại liệt

Hơn 30 năm sau khi lần đầu tiên bệnh bại liệt xuất hiện ở Mỹ, 20 trẻ em ở California vẫn còn những di chứng tàn tật. Vào thời điểm đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ đã xác minh có 120 trường hợp mắc viêm tủy mềm cấp tính trên toàn bộ 34 bang. Những người bị bệnh chủ yếu là thanh thiếu niên và trẻ em, biểu hiện thường thấy là cơ bắp yếu ớt, tủy sống bất thường, đi lại khó khăn, đều là những triệu chứng có liên quan tới bệnh bại liệt.

Tuy nhiên, khi xét nghiệm thì lại cho kết quả âm tính với bệnh bại liệt. Trong một nghiên cứu gần đây, một số bệnh nhân dương tính với enterovirus D68, các bác sĩ tin rằng đây có thể là nguyên nhân gây ra các khuyết tật về thể chất. Hiện nguyên nhân cụ thể của căn bệnh này vẫn đang được điều tra.

3. Đại dịch buồn ngủ

Từ năm 1917 đến 1925, có 1 triệu người trên khắp thế giới cùng mắc phải một căn bệnh mà các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được. Nó được gọi là viêm não lethargica. Đây là căn bệnh khiến cho một người đang ăn uống, đi bộ hay nói chuyện dễ dàng rơi vào một giấc ngủ sâu kéo dài trong nhiều ngày. Điều đáng nói là một nửa trong số đó đã chết. Những người sống sót sau đó có những triệu chứng bệnh tâm thần hoặc giống như mắc bệnh Parkinson.

Vào thời điểm đó, nhà thần kinh học người Vienna, Constantin Von đã phát hiện ra vùng dưới đồi của não của những bệnh nhân này bị sưng. Trong khi đó, vào năm 1960, nhà thần kinh học Oliver Sacks tái nghiên cứu căn bệnh kỳ lạ này, điều trị cho 60 bệnh nhân tại Bệnh viện Bronx bằng thuốc L- dopa chuyên chữa bệnh Parkinson. Mặc dù tác dụng của thuốc không kéo dài lâu, nhưng cũng khiến tình trạng bệnh của những người này thuyên giảm. Dự án nghiên cứu này sau đó được đưa vào một cuốn sách và một bộ phim.

4. Rối loạn tic

Cánh tay vung vẩy, cái đầu giật giật, nói lắp bắp là một số triệu chứng bắt đầu xuất hiện một cách kỳ lạ ở những cô gái tuổi teen vào cuối năm 2011. Mặc dù cũng có một số cậu bé hay phụ nữ trưởng thành xuất hiện tình trạng này, nhưng hầu hết người bệnh là nữ sinh trung học. Trong suốt nhiều năm sau đó người ta vẫn không thể tìm ra nguyên nhân chứng rối loạn kỳ lạ này.

Một số phụ huynh có con gái mắc hội chứng này nghi ngờ nhà máy Jell-O, một sự cố tràn hóa chất xảy ra do tai nạn đắm tàu năm 1970 gây ra. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học cho rằng nguyên nhân có thể là do căng thẳng. Một nhà thần kinh học thì cho rằng đó là do Pandas - rối loạn tâm thần kinh tự miễn ở trẻ em, có liên quan tới nhiễm trùng liên cầu khuẩn.

5. Hội chứng ám ảnh kích thước dương vật nhỏ lại

Vài lần trong lịch sử xuất hiện hiện tượng tự phát của một số lượng lớn nam giới cho rằng dương vật của mình bỗng nhiên bị co rút lại, hoặc “mất tích”. Điển hình là tại Singapore vào năm 1967, chỉ trong 1 ngày mà có gần 100 người đàn ông đến gặp bác sĩ vì cho rằng dương vật của mình bỗng dưng nhỏ lại. Điều này khiến họ vô cùng hoảng loạn.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/5-dich-benh-ky-la-tung-khien-cac-nha-khoa-hoc-phai-dau-dau-d477430.html