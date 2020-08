WHO: Đại dịch COVID-19 là khủng hoảng y tế một trăm năm mới xảy ra một lần

Thứ Bảy, ngày 01/08/2020 20:01 PM (GMT+7)

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: "Đại dịch này là một cuộc khủng hoảng y tế một trăm năm nay mới xảy ra một lần, những tác động của nó sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ nữa".

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, thông tin mới nhất cập nhật từ Bộ Y tế cho biết, tính đến 9h00 ngày 1/8/2020, theo thống kê của worldometers.info:

*Thế giới: 17.732.249 người mắc; 681.990 người tử vong

215 quốc gia, vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) ghi nhận ca mắc COVID-19.

- Việt Nam đứng thứ 162/215 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á. Tại khu vực ASEAN, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh.

* Việt Nam: 558 ca mắc COVID-19; 3 ca tử vong. Trong đó:

- Số ca điều trị khỏi: 373 ca

- 183 ca bệnh đang được điều trị.

Tính đến 9h ngày 1/8:

Việt Nam có tổng cộng 302 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

+ Từ 18h ngày 31/7 – 6h sáng 1/8: ghi nhận thêm 49 ca mắc mới.

Số ca bình phục trong 24h qua: 04 ca

Số người cách ly: 91.462

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 953

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.063

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 72.446

Số trường hợp mắc nhập cảnh được quản lý ngay: 302

Số ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 116

Dịch COVID-19 trên thế giới trong 24h qua vẫn diễn biến phức tạp. Thế giới ghi nhận hơn 17,7 triệu ca mắc COVID-19, có khoảng 681.990 người tử vong. Diễn biến dịch bệnh rất đáng lo ngại một số khu vực trên thế giới xuất hiện các đợt bùng phát dịch thứ hai, thứ ba.

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới, tiếp đó là Brazil, Ấn Độ, Nga, Nam Phi.... Châu Á có một số nước đã phải tái áp đặt các biện pháp phòng dịch do số ca dương tính với virus SARS-COV-2 tăng trở lại, Ấn Độ hiện đã đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc bệnh COVID-19. Tại Đông Nam Á, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực, tiếp đó là Philippines, Singapore...

Ngày 31/7, Ủy ban khẩn cấp của WHO đã có cuộc họp đánh giá tình hình dịch bệnh. Ủy ban khẩn cấp của WHO gồm 18 thành viên và 12 cố vấn tới nay đã họp lần thứ 4 về dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói: "Đại dịch này là một cuộc khủng hoảng y tế một trăm năm nay mới xảy ra một lần, những tác động của nó sẽ còn kéo dài trong nhiều thập kỷ nữa".

Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/who-dai-dich-covid19-la-khung-hoang-y-te-mot-tram-nam-moi-xay-...Nguồn: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/who-dai-dich-covid19-la-khung-hoang-y-te-mot-tram-nam-moi-xay-ra-mot-lan-1697940.tpo