4 bệnh về da dễ gặp sau mưa lũ

Mưa lũ không chỉ gây ra thiệt hại về tài sản, môi trường sống mà còn kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe làn da.

Việc phải lội nước bẩn, ẩm ướt trong thời gian dài có thể khiến da gặp nhiều vấn đề, từ những triệu chứng nhẹ đến bệnh lý nghiêm trọng.

Viêm da tiếp xúc do nước bẩn

Khi da tiếp xúc lâu với nguồn nước ngập chứa rác thải, hóa chất và vi sinh vật, nguy cơ bị viêm da tiếp xúc tăng cao. Tình trạng này thường biểu hiện qua các vết mẩn đỏ, ngứa rát, bong tróc hoặc thậm chí nổi mụn nước. Theo bác sĩ da liễu Dr. Joshua Zeichner (Bệnh viện Mount Sinai, Mỹ), nước lũ thường mang theo nhiều chất kích ứng và vi khuẩn, khiến hàng rào bảo vệ da bị suy yếu nhanh chóng. Ông khuyến cáo nên vệ sinh da bằng nước sạch ngay sau khi tiếp xúc và dùng kem dưỡng ẩm phục hồi.

Nhiễm nấm da

Độ ẩm cao và việc da bị ngâm nước lâu tạo điều kiện thuận lợi cho nấm phát triển, đặc biệt ở kẽ ngón chân và những vùng da thường xuyên bị cọ xát. Người bệnh có thể thấy ngứa dữ dội, da bong vảy hoặc nứt nẻ. Bác sĩ Dr. Shari Lipner (Trường Y Weill Cornell, Mỹ) nhấn mạnh rằng nhiễm nấm sau lũ lụt là tình trạng rất phổ biến, nếu không điều trị sớm có thể dẫn đến viêm loét da nghiêm trọng.

Nhiễm khuẩn da và mô mềm

Một trong những nguy cơ đáng lo ngại nhất khi lội nước lũ là nhiễm khuẩn da, trong đó có vi khuẩn Aeromonas hoặc Streptococcus. Những vi khuẩn này có thể xâm nhập qua vết trầy xước nhỏ, gây sưng tấy, mủ hoặc thậm chí nhiễm trùng huyết. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các ca nhiễm khuẩn mô mềm sau thiên tai thường diễn biến nhanh, cần được thăm khám và điều trị kháng sinh kịp thời.

Chàm và bùng phát bệnh da mãn tính

Những người vốn có bệnh lý da liễu như chàm, vảy nến hoặc viêm da cơ địa thường dễ tái phát sau khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt, ô nhiễm. Các chuyên gia cảnh báo rằng ngoài tác nhân kích ứng, yếu tố căng thẳng và thiếu điều kiện chăm sóc da trong thời gian lũ lụt cũng góp phần làm bệnh nặng hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị mọi người cần giữ da khô ráo, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước lũ và chủ động thăm khám y tế ngay khi có biểu hiện bất thường.

Khuyến nghị chăm sóc da sau khi lội nước lũ

Các bác sĩ quốc tế khuyên rằng điều quan trọng nhất là nhanh chóng làm sạch da sau khi tiếp xúc với nước lũ. Bác sĩ Dr. Michele Green (Trung tâm Da liễu New York, Mỹ) khuyến nghị nên rửa toàn thân bằng xà phòng dịu nhẹ và nước sạch, sau đó lau khô bằng khăn mềm để hạn chế vi khuẩn phát triển. Người có vết thương hở cần khử trùng bằng dung dịch sát khuẩn và băng kín trước khi tiếp xúc với môi trường ẩm ướt. Ngoài ra, việc giữ da luôn khô thoáng bằng quần áo sạch, tránh mặc đồ ẩm lâu, kết hợp sử dụng kem dưỡng ẩm phục hồi sẽ giúp da duy trì hàng rào bảo vệ tự nhiên. Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng bất thường như sưng đỏ, chảy dịch, sốt, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.