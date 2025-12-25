2 món rau của người Việt là 'thuốc chữa đau đầu', ăn vào ngủ ngon đến sáng

Với người Việt, rau thiên lý và mướp đã trở nên quen thuộc. Chúng không chỉ ngọt mát và dễ ăn mà còn là những vị thuốc chữa đau đầu rất tốt.

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cho biết mướp là loại quả lành tính. Các bộ phận khác của mướp tính mát, giúp thanh nhiệt, giải trừ độc. Xơ mướp, lá mướp, hạt mướp, rễ mướp, tua cuốn của mướp đều có thể tận dụng làm thuốc trong Đông y.

Thiên lý lại có vị ngọt tính bình, tác dụng bồi bổ, thanh nhiệt, giải độc, phòng chống rôm sảy và nâng cao sức khỏe. Đây là vị thuốc an thần, điều trị chứng mất ngủ tốt.

Cách dùng mướp chữa đau đầu

Dùng hoa mướp, lá mướp, rễ mướp để làm những bài thuốc chữa đau đầu.

Cách làm: 20g hoa mướp, 100g đậu xanh nguyên vỏ, đem ninh nhừ lấy 400ml nước cốt. Vớt xác đậu xanh ra, cho hoa mướp đã thái nhỏ vào, đun sôi trong 5-10 phút. Sau đó để nguội, chắt lấy nước uống 2-3 lần trong ngày.

Rau mướp rất tốt cho sức khỏe.

Để trị đau nhức thần kinh bạn lấy nước mướp hâm nóng xong uống, lượng dùng tùy triệu chứng nặng nhẹ. Mỗi ngày dùng khoảng 100ml hoặc dùng lá mướp xay nhuyễn thành nước bôi lên chỗ đau cũng có hiệu nghiệm.

Để trị đau nửa đầu bạn dùng 15-30g rễ mướp sắc uống mỗi ngày.

Cách dùng thiên lý trị đau đầu

Cách làm: Lấy 5kg lá thiên lý tươi, loại bỏ tạp chất, rửa sạch, phơi khô rồi nhồi vào vỏ gối để sử dụng. Gối hoa thiên lý có tác dụng sơ thông, cải thiện tuần hoàn mạch máu ở vùng cổ, kích thích tăng tiết chất gây ngủ. Nhờ vậy, nó rất thích hợp với người hay chóng mặt, đau đầu, khó ngủ và dễ tỉnh giấc.

Dùng rau và hoa thiên lý để nấu ăn vừa ngon vừa bổ.

Để giúp ngủ ngon hơn, lấy hoa thiên lý nấu canh ăn là sẽ đem lại hiệu quả tức thì. Buổi sáng ngủ dậy sẽ thấy tinh thần khỏe mạnh và thoải mái nhất. Hoặc dùng 30g hoa thiên lý, 10g hoa nhài, 15g tâm sen. Ba thứ sắc chung lấy nước uống trong ngày, dùng liên tiếp trong một tuần có thể chữa chứng mất ngủ, giảm cơn đau đầu.

Cũng có thể dùng 25g hoa thiên lý khô, hãm nước sôi uống thay trà trong ngày. Mỗi ngày có thể pha 2 ấm uống. Trà hoa thiên lý có tác dụng thanh tâm trừ phiền, tỉnh táo và cải thiện giấc ngủ, rất thích hợp với người cao tuổi.

Lưu ý khi ăn mướp và thiên lý

Tuy mướp có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, thông kinh lạc… nhưng người hay đau bụng, tỳ vị kém, người bị yếu sinh lý, liệt dương, đại tiện phân nát, lỏng thì nên hạn chế ăn. Người có cơ địa dị ứng, người đang bị ốm cũng không nên ăn loại rau này để tránh làm cơ thể khó chịu hơn.

Không nên kết hợp thiên lý cùng các món ăn giàu sắt như thịt heo, gan, nội tạng… bởi nó có thể làm giảm tác dụng của thiên lý.

Dùng trà thiên lý xong thì không uống thêm trà hãm bằng các loại lá cây khác vì các chất hữu cơ trong lá trà có thể ảnh hưởng tới sự hấp thu các hoạt chất từ hoa thiên lý.