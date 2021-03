10 dấu hiệu trên mặt có thể chứng tỏ tim đang có vấn đề

Nếu quan sát khuôn mặt của mình kỹ, bạn có thể phát hiện bệnh tim và tự cứu mình trong những thời điểm quan trọng.

Trái tim được ví như “động cơ” của cơ thể con người, tất cả các chức năng của cơ thể đều cần tim bơm máu để duy trì. Nhưng nó cũng là cơ quan bị “tổn thương” nhiều nhất, các bệnh về tim mạch như mạch vành, suy tim, rối loạn nhịp tim…đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người mỗi năm.

Bác sĩ Trương Vệ Quân, trưởng khoa Tim mạch tại Bệnh viện Anzhen Bắc Kinh, Trung Quốc chỉ ra 10 dấu hiệu trước khi bệnh tim xảy ra.

1. Cổ dày

Theo kinh nghiệm lâm sàng, những người cổ dày thường có huyết áp, lipid máu, đường huyết và các chỉ số khác tương đối cao, đều liên quan mật thiết đến bệnh tim.

Nếu chu vi cổ của nam giới vượt quá 39 cm và chu vi cổ của phụ nữ vượt quá 35 cm, có nghĩa là cổ dày và cần chú ý.

Phương pháp cụ thể là đặt thước đo nằm ngang mép trên của đốt sống cổ thứ 7 ở phía sau gáy (phần nhô ra nhất của gáy khi bạn cúi đầu xuống), đến phía trước quả táo cổ. Nếu chu vi cổ vượt quá tiêu chuẩn, bạn có thể thực hiện một số bài tập cổ khi rảnh rỗi như gật gù ra sau, xoay cổ 360 độ… để giảm tích tụ mỡ vùng cổ.

2. Mặt sưng húp

Người bình thường uống nhiều nước trước khi đi ngủ hoặc ăn quá mặn buổi tối sẽ gây phù mặt, sau khi chú ý chế độ ăn uống bệnh thường sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, những vết sưng tấy bất thường này cần phải chú ý như sưng phù mặt, mô cơ mặt lỏng lẻo, các vết ấn bằng ngón tay, da nơi ấn không thể phục hồi lại như cũ. Những thay đổi này có thể chỉ ra các vấn đề về tim, bạn nên đến bệnh viện kịp thời.

3. Chấm nhỏ màu vàng dưới mắt

Đối với người trung niên và cao tuổi, những nốt mụn nhỏ màu vàng (thường có kích thước bằng hạt gạo hoặc hạt đậu nành) quanh mắt có thể là biểu hiện của rối loạn chuyển hóa lipid trong cơ thể và là yếu tố quan trọng gây ra bệnh tim.

Khối nhỏ màu vàng này còn được gọi là xanthoma, thường gặp ở những người trong độ tuổi 40 và 50, chủ yếu là do sự tích tụ mỡ dưới da do cholesterol xấu gây ra.

4. Mệt mỏi hoặc mất ngủ

Nhiều bệnh nhân nữ cảm thấy mệt mỏi bất thường một tuần trước cơn đau tim, một số người bị rối loạn giấc ngủ. Do đó, nếu đột nhiên thấy mệt mỏi, mất ngủ, bạn nên xem xét tim mình có bất thường hay không.

5. Đau hàm

Các cơn đau thắt ngực điển hình bắt đầu sau xương ức, người bệnh cảm thấy ngực bị đè nén, nóng rát, ép và tức ở khu vực này. Cảm giác khó chịu cũng có thể xảy ra ở cánh tay, cổ, vai, bụng trên, lưng hoặc cằm. Do đó, đừng bỏ qua những cơn đau khó giải thích ở các bộ phận khác nhau trên cơ thể.

6. Vấn đề tiêu hóa

Khó tiêu hoặc nôn mửa không kèm theo triệu chứng có thể là dấu hiệu báo trước của cơn nhồi máu cơ tim, nếu không có bằng chứng là ngộ độc thực phẩm thì cần nghi ngờ tim mạch, tiến hành đo điện tâm đồ kịp thời.

7. Đổ mồ hôi quá nhiều không giải thích được

Khi bạn đổ mồ hôi nhiều mà không rõ nguyên nhân, rất có thể bạn đang bị bệnh tim. Khi cung lượng tim giảm nhiều (tổng lượng máu đẩy ra từ một bên tâm thất mỗi phút) và các dây thần kinh giao cảm hoạt động quá mức có thể gây ra các triệu chứng đổ mồ hôi.

8. Thở hổn hển

Leo cầu thang khiến bạn thở hổn hển là điều chưa từng xảy ra trước đây, bạn nên cảnh giác với các bệnh về tim. Khó thở khi nằm rất có thể là triệu chứng của bệnh van tim.

9. Rối loạn cương dương

Tình trạng cương cứng là thước đo sức khỏe tim mạch. Cơ thể cần được cung cấp máu tốt để quá trình cương cứng diễn ra suôn sẻ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 2/3 nam giới mắc bệnh tim bị rối loạn cương dương (ED).

Một khi nam giới không thể cương cứng thì nên đi khám ở khoa tiết niệu của bệnh viện chính quy càng sớm càng tốt. Nếu bạn có các yếu tố nguy cơ cao mắc các bệnh tim mạch, mạch máu não như cao huyết áp, lipid máu cao, đường huyết cao, tốt nhất nên đến chuyên khoa tim mạch để khám thêm.

10. Môi tím

Nếu môi xuất hiện màu xanh tím, có thể có vấn đề về tim do máu lưu thông kém. Nếu mặt đỏ bừng, rất có thể là do hẹp van hai lá. Do huyết áp toàn thân tăng và lượng oxy trong máu giảm, người bệnh sẽ có những mảng tím hồng trên mặt.

Mặc dù không thể chỉ dựa vào khuôn mặt mà đánh giá một người có mắc bệnh tim hay không, nhưng những người mắc các vấn đề trên nên đến bệnh viện kịp thời để được chẩn đoán toàn diện.

