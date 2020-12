So sánh Toyota Vios 1.5G và Hyundai Accent cao cấp nhất

Thứ Sáu, ngày 25/12/2020 16:30 PM (GMT+7)

Toyota Vios và Hyundai Accent là bộ đôi sedan bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh ở phân khúc xe hạng B.

Toyota Vios vs Hyundai Accent là bộ đôi sedan bán chạy nhất Việt Nam hiện nay

Giá bán

Toyota Vios Hyundai Accent Phiên bản Giá bán (triệu đồng) Phiên bản Giá bán (triệu đồng) Vios 1.5E MT 470 - 490 Accent 1.4MT TC 426,1 Accent 1.4MT 472,1 Vios 1.5E CVT 520 - 540 Accent 1.4AT 501,1 Vios 1.5G CVT 570 Accent 1.4AT ĐB 542,1

Hyundai Accent mới ra mắt, vẫn giữ nguyên giá bán so với trước đây. Vì vậy, Toyota Vios khi xét về giá bán vẫn cao hơn so với Hyundai Accent. Tuy vậy, Toyota Vios vẫn được đại lý bán ra với giá thấp hơn từ 10 – 20 triệu đồng so với giá niêm yết nên khoảng cách, chênh lệch giá bán giữa hai mẫu xe này là không nhiều.

Thông số

Thông số Toyota Vios Hyundai Accent Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (mm) 4.425 x 1.730 x 1.475 4.440 x 1.729 x 1.470 Chiều dài cơ sở (mm) 2.550 2.600 Kích thước la-zăng 15 inch 16 inch Khoảng sáng gầm xe (mm) 133 150

Từ thông số trên, có thể thấy Toyota Vios và Hyundai Accent có kích thước gần tương đương, chênh lệch nhau không đáng kể. Tuy vậy, chiều dài cơ sở của Toyota Vios lại ngắn hơn Accent tới 50 mm. Điều này sẽ khiến nhiều người lầm tưởng không gian nội thất Toyota Vios sẽ chật chội hơn đôi chút so với Accent. Tuy nhiên, Vios là một mẫu xe Nhật, được thiết kế theo kiểu thực dụng nên không gian bên trong được tối ưu hóa, không hề chật chội mà trái lại còn rộng rãi và thoải mái.

Tuy nhiên ở phiên bản hiện tại, gầm xe Vios đã được hạ thấp xuống so với thế hệ trước, chỉ còn 133 mm. Điều này khiến mẫu xe Nhật lép vế hơn so với đối thủ Accent của Hàn Quốc. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm xe này vẫn đủ để xe xoay sở trong phố, đi đường gồ ghề hay leo vỉa hè một cách thoải mái.

Động cơ

Thông số Toyota Vios 1.5G Hyundai Accent 1.4AT ĐB Dung tích 1.5 lít 1.4 lít Hộp số CVT 6AT Công suất 107 mã lực 98 mã lực

Toyota Vios sử dụng động cơ dung tích 1.5 lít, cho công suất tối đa cao nhất 107 mã lực đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Với sự kết hợp này, Toyota Vios vừa đảm bảo yếu tố mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu và êm ái.

Còn Hyundai Accent sử dụng động cơ dung tích thấp hơn là 1.4 lít, cho công suất tối đa gần 100 mã lực đi kèm hộp số 6AT. Hộp số này sẽ cho cảm giác tăng tốc chân thực hơn và khi đạp thốc ga động cơ sẽ không bị gào lên quá nhiều.

Trang bị

Trang bị Toyota Vios 1.5G Hyundai Accent 1.4AT ĐB Đèn chiếu sáng Halogen Projector Bi-Halogen Projector Đèn ban ngày Có Có Đèn hậu LED LED Đèn sương mù Halogen Bi-Halogen Projector Đèn hỗ trợ vào cua Không Có Đèn chiếu sáng tự động Có Có Gương chiếu hậu Chỉnh, gập điện, tích hợp báo rẽ Chỉnh, gập điện, tích hợp báo rẽ và sấy gương Cửa sổ trời Không Có Điều hòa Tự động Tự động Cửa gió hàng ghế sau Không Có Chìa khóa thông minh/ Khởi động bằng nút bấm Có Có Đề nổ từ xa Không Có Ga tự động Có Có Màn hình giải trí trung tâm 7 inch, tích hợp kết nối Bluetooth, AUX, USB, Apple CarPlay/ Android Auto 8 inch, tích hợp kết nối Bluetooth, AUX, USB, Apple CarPlay/ Android Auto Số loa 6 6

Không thể phủ nhận là xe Hàn Quốc, Hyundai Accent có một số trang bị, tiện nghi nhỉnh hơn so với Toyota Vios. Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm trở lại đây, Toyota Vios đã có những nâng cấp, đặc biệt về mặt trang bị, tiện ích cho người dùng, khiến mẫu xe Nhật Bản không tỏ ra quá thua thiệt, thậm chí khá ngang ngửa.

Thêm vào đó, khách hàng tìm mua Toyota Vios không phải nhiều công nghệ, trang bị mà vì sự tin cậy, chi phí sử dụng, sửa chữa bảo dưỡng thấp và bền bỉ. Đây mới là yếu tốt cốt lõi giúp mẫu xe này nhiều năm liền duy trì ngôi vị ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

An toàn

Trang bị an toàn Toyota Vios 1.5G Hyundai Accent 1.4AT ĐB Chống bó cứng phanh Có Có Phân bổ lực phanh điện tử Có Có Hỗ trợ phanh khẩn cấp Có Có Cân bằng điện tử Có Có Hệ thống chống trượt thân xe Có Có Hệ thống kiểm soát lực kéo Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Camera lùi Có Có Cảm biến Trước, sau Sau Túi khí 7 6

Về mặt an toàn, Toyota Vios và Hyundai Accent gần như đều được trang bị các công nghệ tương đương nhau. Tuy nhiên, Toyota Vios tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút khi có thêm cảm biến phía trước, hỗ trợ lái xe tốt hơn và 7 túi khí.

