Sau Tết, "củi khô" tiền triệu về xuôi vẫn hút vạn người chơi

Những ngày gần đây, tuyến đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp như chợ Tết, bởi rất nhiều người đang mua – bán những cành lê rừng mốc meo, lác đác nụ và lộc xanh.

Được biết, đây là thú chơi hoa sau Tết của nhiều người Hà Nội vài năm trở lại đây.

Nhiều cành lê cổ thụ được bày bán trên các tuyến đường Lạc Long Quân, Âu Cơ, chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội)

Chị Đặng Ánh Tuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, mấy năm gần đây, cứ ra giêng chị lại săn tìm mua bằng được cành lê cổ thụ với mức giá dao động khoảng một triệu đồng/cành.

Với chị Tuyết, chơi lê rừng rất thú vị bởi từ một cành củi khô mốc meo sau một tuần hoặc chục ngày cắm nước, kiên nhẫn chờ đợi sẽ là thời gian chúng bung nụ, nhú hoa đầy sức sốc đến bất ngờ. Chơi hoa khoảng 1 tuần lại được ngắm lộc xanh mướt. Trung bình, mỗi cành lê có thể chơi đến vài tháng mà không cần chăm sóc hay bị thối gốc.

"Đây chính là giá trị của của hoa lê. Đã chơi thì rất khó bỏ, nhất là loại hoa mang đậm bản sắc của núi rừng Tây Bắc, lại tạo vẻ sang trọng cho ngôi nhà", chị Tuyết chia sẻ.

Những cành lê cổ thụ tiền triệu hút người mua

Ông Nguyễn Thanh (Đống Đa, Hà Nội) – một khách hàng khác cũng cho hay, cứ sau tết khi hoa đào tan, vợ chồng ông lại cùng nhau tìm mua một cành lê cổ thụ về trưng ở phòng khách. Năm nay, ông mua cành lê cao hơn hai mét, giá 1,4 triệu đồng, bao gồm cả công vận chuyển.

Ông nói, gia đình có truyền thống chơi hoa lê sau Tết vì yêu thích dáng đẹp, phong rêu của cành hoa này. Đặc biệt, đây là thứ cây đặc trưng của miền Tây Bắc – nơi hai ông bà từng gắn bó và công tác hàng chục năm khi còn trẻ, giờ không thể trở lại nơi làm việc xưa nhưng được ngắm cành lê rừng nở hoa tại nhà sẽ là khoảnh khắc rất ý nghĩa.

Cũng bởi quá nhiều kỷ niệm, nên dù có một cành lớn, ông Thanh vẫn mua thêm vài cành lê nhỏ cắm thêm. Ông nói, chọn cành lê chuẩn phải tìm loại thân già, nhiều chồi, không nhất thiết phải sẵn hoa, nụ, có vậy chơi mới bền.

Về giá cả, người đàn ông ngoài 60 tuổi nhận xét so với đào hay mận, giá hoa lê nhỉnh hơn, đặc biệt cành già, thân mốc xanh, sần sùi, lộc, lá mọc từ những mắt xấu xí lại càng đắt. “Bởi đó là những cành sẽ cho hoa to, đẹp, chơi được cả tháng nên dù bỏ tiền triệu ra mua cũng xứng đáng” – ông Thanh chia sẻ.

Sau Tết, nhiều thương lái bận rộn vận chuyển cả xe hàng "củi khô" là cành lê về xuôi

Vài năm gần đây, nhiều người Hà Nội sẵn sàng bỏ tiền triệu để mua các loại hoa rừng sau Tết. Ngoài hoa lê, còn có hoa mận và một số cành đào rừng nở muộn, phục vụ người chơi. Đa phần cành được bày bán đều là loại cao trên một mét, nụ lác đác, giá dao động từ 700.000 đồng cho đến 3-4 triệu đồng. Một số cành có kích thước lớn, thế cây đẹp, nhiều rêu mốc, có cả hoa, lá, quả giá có thể lên hơn chục triệu đồng. Riêng cành nhỏ (cảnh dăm) dài gần một mét, giá từ 80.000 đồng đến 300.000 đồng, phù hợp cắm ở không gian hẹp.

Chị Bình - tiểu thương bán hoa lê rừng trên đường Lạc Long Quận, Hà Nội cho biết, năm nay lượng khách đến mua hoa lê tấp nập, nhộn nhịp hơn so với năm ngoái. “Thời gian chơi lê bền hơn so với hoa mận và mai, những cành nhiều nụ có thể chơi đến 2 tháng. Do đó, loại hoa này rất được người dân Thủ đô ưa chuộng”, chị Bình chia sẻ.

Cành lê rừng được rao bán trên chợ mạng

Trên một số trang mạng, nhiều người cũng đăng thông tin kèm hình ảnh các cành lê, cành mận tươi chi chít nụ “mới cập bến” Thủ đô với mức giá công khai, dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng/bó.

Tài khoản có tên Tuấn Lương (Chợ Chung cư Mễ Trì) chia sẻ: "Mình chuyên bán hoa tươi, trước và sau Tết mình bán thêm hoa mận và hoa Lê. Hoa lê cũng màu trắng như hoa mận nhưng lớn hơn hoa mận. Trung bình những cành mận và lê nhỏ cũng rẻ mà cho hoa khá đẹp, dao động từ 50 nghìn - 90 nghìn – 150 nghìn đồng/bó. Nếu nhà có không gian rộng thì nên chơi cành lê cổ thụ sẽ đẹp và bền hoa hơn nhiều.

Hoa mận và hoa lê năm nay nở đẹp, cành mập, nụ nhiều, khách đặt nhưng không đủ hàng để bán. Ngoài cung cấp quanh nội thành Hà Nội, tôi còn bán sỉ, gửi đi các tỉnh".

Cũng theo những người bán hàng, tất cả các cành lê, đào hay mận rừng đều không phải loại cây hoang mà được trồng tại các vườn rừng ở Mộc Châu, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai...

