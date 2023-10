Loạt ô tô giảm giá cả trăm triệu đồng, nhu cầu mua ô tô mới của người dân tăng mạnh

Nhằm kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm, trong tháng 9 vừa qua, hàng loạt hãng xe và các đại lý của Mitsubishi, Toyota, Subaru, Honda, Mercedes-Benz Việt Nam, Volvo,… tiếp tục tung ra các khuyến mại từ vài chục triệu tới vài trăm triệu đồng cho nhiều mẫu xe.

Trong đó Honda CR-V giảm tới 150 triệu đồng cho tất cả các phiên bản, Honda BR-V được giảm từ 66 đến 79 triệu đồng, Nissan Navara giảm 120 triệu đồng (cho bản VL 4WD và bản Pro-4X), trong khi Almera giảm 70 triệu đồng so với niêm yết. Ford áp dụng giảm giá 50-70 triệu đồng cho các dòng Territory và Everest. Các đại lý Hyundai cũng đang duy trì mức giá giảm 30-50 triệu đồng tuỳ từng mẫu xe….

Ở nhóm xe sang, Volvo ưu đãi XC90, XC90 Recharge, XC40 với 50% lệ phí trước bạ, tặng 3 năm bảo dưỡng. Trong khi đó, trừ V60 Cross Country chỉ được 100% phí trước bạ, cả XC60, XC60 Recharge, S90 đều được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ kèm 3 năm bảo dưỡng và phiếu phụ kiện…

Chính sách bán hàng của hãng và đại lý đã ghi nhận những kết quả ấn tượng khi doanh số bán hàng của một số hãng ghi nhận mức tăng mạnh so với tháng liền trước.

Nhu cầu mua ô tô mới của người dân tăng mạnh trở lại sau tháng Ngâu

Theo đó, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) cho biết tổng số lượng xe Hyundai bán ra trên thị đạt 5.977 chiếc, tăng trưởng 90,1% so với tháng 8. Trong đó, Hyundai Accent là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 9 với 1.711 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 70,8% so với tháng trước. Hyundai Creta tăng trưởng hơn gấp hơn 2,5 lần tháng 8, xếp ở vị trí thứ 2 với 959 xe. Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 3 với 628 xe được bán ra, tăng trưởng 63,1%,…

Cùng với đó báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cũng cho thấy doanh số bán hàng của các hãng khác ghi nhận kết quả tích cực so với tháng liền trước. Theo đó, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 9/2023 đạt 25.375 xe, bao gồm xe 19.665 du lịch; 5.546 xe thương mại và 164 xe chuyên dụng.

Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 13%; xe thương mại tăng 10% và xe chuyên dụng giảm 3% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 16.592 xe, tăng 26% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.783 xe, giảm 7% so với tháng trước.

Báo cáo của VAMA cũng cho biết doanh số bán hàng của Ford đạt 3.118 xe tăng 13% so với tháng 8, Mitsubishi đạt 2.863 xe tăng 11,9%, Toyota đạt 4.118 xe tăng 17,2% so với tháng liền trước, Kia đạt 3.757 xe tăng 15,7%, Mazda đạt 3.610 xe tăng 15%, doanh số bán hàng của Honda cũng tăng 10,6% so với tháng 8.

Dù doanh số bán hàng của các hãng xe Việt Nam phục hồi đáng kể sau tháng ngâu, tuy nhiên so với tháng 9/2022, doanh số bán xe các hãng vẫn giảm 24%. Sau 9 tháng đầu năm, các thành viên của VAMA đã bán ra thị trường 190.130 xe ô tô các loại, giảm 28% so với con số 264.951 xe của 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó, xe ô tô du lịch giảm đạt 156.498 xe, giảm 32%; xe thương mại đạt 51.751 xe giảm 14% và xe chuyên dụng đạt 1.680 xe, giảm 60% so với năm 2022.

Tính đến hết tháng 9/2023, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 126.446 xe giảm 29% trong khi xe nhập khẩu đạt doanh số 89.060 xe giảm 30% so với cùng kì năm ngoái.

Dù vậy, theo đánh giá của giới kinh doanh xe, bước vào quý 4/2023 là thời điểm thị trường ấm dần lên do bước vào mùa mua sắm cuối năm, thị trường ô tô sẽ được kì vọng có sự tăng trưởng đột phá về doanh số bán hàng. Để kích cầu mua sắm cuối năm, nhiều hãng xe và đại lý tiếp tục tung ra những chương trình ưu đãi, khuyến mại lên tới cả trăm triệu đồng cho các mẫu xe.

