Loạt ngân hàng thanh lý xe ô tô với giá chỉ từ 55 triệu đồng: Có nên mua?

Mới đây, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) - vừa thông báo thanh lý lô 22 ô tô chuyên dụng dùng để chở tiền. Thông báo mời đấu giá tài sản cho biết trong 22 chiếc xe đưa ra bán đấu giá, có 14 chiếc hiệu Mitsubishi Pajero, sản xuất năm 2004-2008 và 8 chiếc hiệu Ford Everest, sản xuất năm 2010-2011.

Những chiếc xe này có xuất xứ từ Thái Lan và Nhật Bản, giá khởi điểm rẻ ngang xe máy, chỉ từ khoảng hơn 56 triệu đồng đến gần 130 triệu đồng/chiếc. Tổng giá khởi điểm cả 22 chiếc là hơn 1,98 tỷ đồng.

Xe ô tô chuyên dụng được ngân hàng thanh lý với chỉ từ khoảng hơn 56 triệu đồng/xe

Ngân hàng cho biết khách hàng có thể mua riêng lẻ từng chiếc xe, tuy nhiên đơn vị tổ chức đấu giá ưu tiên mua nguyên lô 22 chiếc.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá là bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian đấu giá ngày 6/5, tại quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Không riêng Eximbank, nhiều nhà băng khác cũng đang có nhu cầu thanh lý hàng loạt xe chở tiền nhãn hiệu Mitsubishi Pajero.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Phú Nhuận, mới đây cũng đưa ra thông báo đấu giá xe chở tiền nhãn hiệu Mitsubishi Pajero GL, sản xuất năm 2008 tại Nhật Bản. Giá khởi điểm chiếc xe này là 72 triệu đồng.

Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Bắc Kạn cũng đang thanh lý xe chở tiền nhãn hiệu Mitsubishi Pajero sản xuất năm 2007 với giá 95 triệu đồng...

Được biết, sau khi trải qua thời gian sử dụng đủ dài, các ôtô chở tiền thường được ngân hàng thanh lý để đổi sang dòng xe mới vốn sở hữu nhiều trang bị cùng tính an toàn cao hơn.

Ngoài mẫu xe chuyên dụng trên, nhiều mẫu ô tô khác cũng được các ngân hàng rao bán thanh lý với mức giá khá mềm nhằm thu hồi nợ.

Loạt ngân hàng thanh lý xe ô tô đã qua sử dụng với giá rẻ, hút nhiều người quan tâm

Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) mẫu xe tải Suzuki Van 2021 mang biển 51D-584.XX có giá chỉ 172 triệu đồng, Hyundai Accent 2018 - 2020 dao động từ 296 - 437 triệu đồng, Hyundai Grand I10 2015 giá là 130 triệu đồng, Toyota Innova E 2017 là 404 triệu đồng, Nissan Almera 2021 giá 427 triệu đồng hay Chevrolet Colorado 2018 thanh lý giá 340 triệu đồng...

Trong khi đó, tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) mức giá thanh lý ô tô thấp nhất là 62,37 triệu đồng, thuộc về mẫu xe tải của hãng xe Dongben sản xuất năm 2017. Tiếp đến là mẫu xe tải Thaco Towner sản xuất năm 2022 có giá 240 triệu đồng, Ford Ranger 2017 giá là 356 triệu đồng, Mitsubishi Xpander 2019 giá 375 triệu đồng, Kia Cerato 2018 là 420 triệu đồng...

Theo những người am hiểu về xe cũ, mặc dù giá rẻ, hàng chất, vững chắc, ko niên hạn, nhưng hiện tại do khâu đăng kiểm được làm khá nghiêm, buộc các xe này phải giữ nguyên két bạc khoang sau nên sẽ là lý do khiến nhiều người dù thích cũng phải cân nhắc.

Anh Nguyễn Văn Chiểu – một người chuyên mua bán xe cũ tại Hà Nội, cho hay khi mua xe thanh lý tại các ngân hàng, người mua cần đặc biệt lưu ý: Vì khi mua phải thông qua hình thức đấu giá, ai đấu giá cao hơn thì sẽ là người sở hữu. Do đó, người mua cần xem xét, nắm bắt mức giá thực tế để không vượt quá mức giá của thị trường.

Với các xe chuyên dụng, điểm chung ở các mẫu xe này là không gian nội thất rộng rãi, thích hợp để bố trí khoang chở tiền đủ rộng và an toàn. Khi người dùng mua về thường đại tu nhiều hạng mục với chi phí phát sinh từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, tuỳ theo sở thích cá nhân và nhu cầu di chuyển. Trong đó có thể kể đến công đoạn tháo bỏ thùng chở tiền phía sau, đồng thời đại tu động cơ, hệ thống lái, bộ ly hợp, hệ thống phanh, hệ thống điện, sơn lại ngoại thất,...

Ngoài ra, một vấn đề khác mà người mua cần lưu tâm là thủ tục pháp lý tại ngân hàng. Rủi ro tiềm ẩn có thể đến từ việc chủ sở hữu xe cũ vay nợ nhiều nơi như vay giấy tay với cá nhân tổ chức khác. Hoặc, không ít trường hợp liên quan đến vụ án hình sự, tài sản được kê vào mục phải tịch thu hoặc đảm bảo cho việc thi hành án.

Đặc biệt, thủ tục sang tên, chuyển nhượng cũng là vấn đề cần lưu ý. Do khách hàng không phải mua trực tiếp từ các cửa hàng/đại lý phân phối của hãng xe mà mua thông qua ngân hàng nên phải trải qua nhiều bước thủ tục, quy trình. Ví dụ như, xem xe, kiểm định, giá bán, ngân hàng duyệt giá, chủ sở hữu xe cũ đồng ý ký kết hợp đồng.

“Khi mua xe thanh lý, đặc biệt là những mẫu xe đời cũ thì người dùng cần kiểm tra cẩn thận từng bộ phận, chi tiết và khả năng vận hành để tránh mua phải chiếc xe kém chất lượng, lâu ngày không dùng sẽ hỏng, bị xuống cấp nguy hiểm sử dụng... Do đó, người dùng hết sức cân nhắc khi chọn mua, dù giá khá rẻ” – anh Chiểu nói thêm.

