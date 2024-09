Xe SUV Trung Quốc có giá bán hơn 1,2 tỷ đồng liệu có đủ hấp dẫn khách Việt

Mẫu SUV cỡ lớn thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế ngoại thất. Mặt ca-lăng mở rộng với lưới tản nhiệt mạ crôm hình chữ V, bố trí theo bố cục đối xứng, kết hợp với hệ thống đèn LED dạng ma trận. Đèn pha “Eye of the Conqueror” tượng trưng cho hình ảnh đôi mắt của một chiến binh được trang bị bốn bóng LED, kết hợp cùng dải LED chiếu sáng ban ngày sắc sảo toát lên vẻ mạnh mẽ đầy táo bạo cho chiếc xe.

GAC GS8 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.980 x 1.950 x 1.780 (mm) so với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Đi kèm bộ mâm hợp kim 20 inch thể thao. Bên cạnh đó, các đường nét dập nổi chạy dọc thân xe giúp cải thiện hiệu suất khí động học, giảm lực cản. Thiết kế đuôi xe của GS8 với cụm đèn hậu được lấy cảm hứng từ cây cầu vượt biển và những mặt cắt của kim cương.

Bên trong xe là một không gian nội thất được thiết kế theo tiêu chuẩn của những chiếc xe hạng sang, được kết nối với ngoại thất thông qua ngôn ngữ thiết kế "Star Diamond Shadow" bao gồm các cụm hình lục giác, hình thoi và các yếu tố hình học khác mang đến chiều sâu không gian cho tổng thể nội thất chiếc xe.

Cụm màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 14.6 inch và màn hình trung tâm hiển thị đa thông tin LCD 12.3 inch góp phần tạo nên không gian rộng rãi và mang cảm giác dễ dàng khi thao tác và lựa chọn các chương trình giải trí đa dạng với đầy đủ kết nối với Apple CarPlay và Android Phone. Hệ thống giải trí với 8 loa.

Chiếc xe được thiết kế với 7 ghế ngồi có thể sắp xếp linh hoạt để đáp ứng nhu cầu tối đa của chủ xe và hành khách. Hàng ghế thứ hai có thể dễ dàng gập lại với chỉ một nút bấm để ra/vào hoặc mở rộng không gian hành lý, phù hợp trong các tình huống sử dụng thực tế. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng tự động.

Công nghệ điều khiển bằng giọng nói (Voice Control) được tích hợp trên All-New GS8. Hệ thống này cho phép người lái ra lệnh và điều khiển các tính năng của xe chỉ bằng thao tác lệnh giọng nói, thay vì thủ công trên nút bấm hay màn hình cảm ứng.

Hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và liên kết đa điểm phía sau, kết hợp cùng hệ thống kiểm soát vận hành toàn diện (AVDC) giúp GAC GS8 đạt được sự cân bằng ấn tượng giữa khả năng vận hành êm ái và độ ổn định khi vào cua. Điều này đảm bảo người lái và hành khách có những trải nghiệm thoải mái và an toàn trên mọi hành trình.

GAC GS8 được trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp (Turbo), cho công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Đi kèm với hộp số tự động 8 cấp, đáp ứng hoàn hảo khả năng tăng tốc ấn tượng hay vận hành êm ái dù đang di chuyển trong đô thị hay trên xa lộ.

An toàn là một trong những tiêu chí hàng đầu của mẫu SUV GS8. Ngoài các tính năng an toàn chủ động như: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Hỗ trợ phanh (BA), Hệ thống ổn định thân xe điện tử (ESP), Khởi hành ngang dốc (HHC), Hỗ trợ đổ đèo (HDC), Dây đai an toàn còn trang bị tính năng căng đai tự động và giới hạn lực.

Bên cạnh đó, GS8 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến để giảm thiểu nguy cơ va chạm trên đường, bao gồm: Camera 360 độ, Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDW), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA), Hệ thống hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp (AEB), Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCW), Hệ thống kiểm soát hành trình chủ động (ACC), Hệ thống hỗ trợ hành trình thích ứng (ICA), Hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường (TJA) và nhiều tính năng khác. Xe cũng được trang bị 6 túi khí (bao gồm 2 túi khí trước, 2 túi khí bên và 2 túi khí rèm) để bảo vệ an toàn tối đa cho hành khách.

GAC GS8 được trang bị hệ thống khung gầm Megastar trứ danh của GAC MOTOR, được tinh chỉnh nhằm đạt được sự cân bằng giữa khả năng vận hành mạnh mẽ và thoải mái, hứa hẹn mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, khả năng xử lý ổn định. Song song với đó, GS8 cũng sở hữu cấu trúc khung xe GPMA (cấu trúc nền tảng mô-đun toàn cầu) làm nên thương hiệu của GAC và các vật liệu được tối ưu hóa để đạt được sự hấp thụ và truyền lực cho mẫu xe này.

Gac motor Việt Nam cũng đang nhanh chóng mở rộng hệ thống đại lý trên toàn quốc với kế hoạch hoàn thành 7 đại lý trong năm 2024 tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Trong năm 2025, hãng sẽ tăng cường mạng lưới lên tới 20 đại lý tại các thành phố lớn trên toàn quốc và mục tiêu là đạt 30 đại lý vào năm 2026. Chiếc SUV GS8 được hưởng chính sách bảo hành 7 năm, dịch vụ cứu hộ 24/7 trong 7 năm và miễn phí công bảo dưỡng 7 năm cho khách mua xe đến hết tháng 9.

Bảng giá niêm yết các phiên bản dòng xe GAC GS8 như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ đồng) All-New GS8 2.0T 2WD GL 1.269 All-New GS8 2.0T 2WD GT 1.369

