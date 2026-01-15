Xe hơn 100 triệu, nhận hóa đơn sửa sau ngập nước hết gần 70 triệu, chủ xe 'sốc'

Sau trận ngập lụt lịch sử tại Thái Nguyên hồi đầu tháng 10/2025, nhiều người dân phải gồng mình khắc phục thiệt hại về nhà cửa, tài sản. Trong đó, không ít ô tô bị ngập nước, buộc phải đưa vào gara sửa chữa với chi phí rất tốn kém.

Mới đây, một trường hợp tại Thái Nguyên liên quan đến sửa chữa xe ngập nước khiến người trong cuộc bức xúc khi chi phí khắc phục bị cho là “cao bất thường” so với giá trị chiếc xe.

Xe hơn 100 triệu, sửa chữa hết gần 70 triệu đồng

Phản ánh tới VietNamNet, chị Trần Thị Hồng Anh - trú tại đường Bến Oánh, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên cũ) cho biết, chiếc KIA Morning Van đời 2013 của gia đình chị không may bị ngập nước trong đợt lũ lịch sử đầu tháng 10/2025.

Chiếc KIA Morning Van của chị Hồng Anh bị ngâm trong nước lũ nhiều ngày trước khi đưa đến gara. Ảnh: NVCC

Sau khi nước rút, ngày 11/10/2025, chị gọi điện đến gara ô tô Phương Gò, cách nhà khoảng 1km để nhờ cẩu về sửa chữa, khắc phục. Chiếc xe trước đó đã bị ngập quá nóc xe, ở trong tình trạng hư hỏng nặng.

Phải đến ngày 11/1/2026, tức là đúng 3 tháng để xe tại gara, chiếc KIA Morning của chị Hồng Anh mới được phía gara khắc phục xong. Tuy nhiên, điều khiến nữ chủ xe này "sốc" là hóa đơn sửa chữa được phía gara này báo lên tới 66,48 triệu đồng.

Theo chị Hồng Anh, trong suốt quá trình để xe lại gara Phương Gò, dù liên tục gọi điện, nhắn tin và hỏi về chi phí cũng như các hạng mục cần thay thế nhưng chị không nhận được bất kỳ báo giá chi tiết nào từ chủ gara.

"Tôi không được thông báo giá, cũng không được hỏi ý kiến trước khi gara tiến hành thay linh kiện. Bây giờ chủ gara tự dưng báo với giá cao như vậy và yêu cầu trả hết tiền mới được lấy xe là điều vô lý”, chị Hồng Anh nói.

Cho rằng mức chi phí này là quá cao và việc sửa chữa diễn ra khi chưa có sự đồng ý của mình, chị Hồng Anh đã đề nghị phía gara bàn giao lại toàn bộ linh kiện cũ đã thay thế, đồng thời chỉ chấp nhận thanh toán các khoản mà chị cho là hợp lý, gồm chi phí vệ sinh toàn bộ xe hơn 8,3 triệu đồng và 3 triệu đồng tiền công xử lý động cơ, tổng cộng khoảng 11,3 triệu đồng, để nhận lại xe.

Tuy nhiên, phía gara Phương Gò không chấp nhận phương án thanh toán nêu trên và yêu cầu chị phải trả đủ 66,48 triệu đồng thì mới được nhận xe. Chị Hồng Anh cũng cho biết đã tham khảo giá sửa chữa tại một số gara khác đối với các xe KIA Morning Van bị ngập nước ở mức tương tự, với chi phí phổ biến chỉ khoảng 20-30 triệu đồng.

“So với mặt bằng chung, chi phí sửa chữa mà gara này đưa ra cao gấp hơn 3 lần. Họ nghĩ rằng tôi là phụ nữ không biết gì về xe nên bắt nạt”, nữ chủ xe chia sẻ với PV VietNamNet.

Hoá đơn sửa chữa được phía gara gửi cho chủ xe sau khi quá trình khắc phục hoàn tất. Ảnh: NVCC

Phía gara nói gì?

Bức xúc trước sự việc, chị Hồng Anh cho biết mình đã viết bài chia sẻ lên trang cá nhân và một số diễn đàn về ô tô nhằm cảnh báo những người có nhu cầu sửa xe, đặc biệt trong bối cảnh nhiều phương tiện bị ảnh hưởng sau ngập lụt.

“Người dân vừa trải qua thiên tai, đang rất khó khăn. Tôi mong câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn gara sửa chữa”, nữ chủ xe KIA Morning nói.

Những bài đăng của chị Hồng Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với lượng tương tác và chia sẻ tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Câu chuyện khắc phục xe chiếc xe KIA Morning Van có giả chỉ hơn 100 triệu nhưng chi phí gần bằng tiền xe được lan truyền rộng rãi, kéo theo nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Không ít người bày tỏ sự cảm thông, cho rằng mức báo giá là khó chấp nhận, trong khi một số khác lại đặt vấn đề cần làm rõ nguyên nhân hư hỏng, các hạng mục khắc phục cũng như trách nhiệm và cam kết của các bên liên quan.

Chiếc KIA Morning Van của chị Hồng Anh sau khi sửa chữa xong với chi phí 66,48 triệu đồng. Ảnh NVCC

Để có cái nhìn đa chiều hơn về sự việc, PV VietNamNet đã liên hệ tới gara Phương Gò, có địa chỉ ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Anh Trần Xuân Phương - chủ gara xác nhận, đã tiếp nhận chiếc xe KIA Morning Van của chị Hồng Anh và sửa chữa, khắc phục trong khoảng 3 tháng với chi phí hết 66,48 triệu đồng. Tuy nhiên đến thời điểm này, sau nhiều buổi làm việc, chủ xe vẫn chưa chấp nhận thanh toán và lấy xe.

Liên quan đến chi phí được chủ xe cho là quá cao, anh Phương cho rằng đội ngũ thợ của gara phải mất rất nhiều thời gian, công sức để khắc phục và thay thế nhiều phụ tùng, linh kiện. Do vậy, tổng chi phí hơn 66 triệu đồng là hoàn toàn phù hợp, phía gara không hề "chặt chém" như chủ xe phản ánh.

"Chiếc xe này chính tôi bán cho chị Hồng Anh vào tháng 8/2025. Thời điểm tháng 10 cả thành phố bị ngập, gara chúng tôi không thể tiếp nhận xe để sửa chữa được, nhưng chính chị Hồng Anh đã gọi điện nài nỉ tôi đến cẩu xe về khắc phục. Do là khách cũ tôi mới giúp, không ngờ bây giờ lại tố tôi trên mạng như vậy", anh Phương nói với VietNamNet.

Anh Phương thừa nhận mình không gửi báo giá chi tiết bởi việc khắc phục xe ngập nước là khá phức tạp. Tuy nhiên trước khi thay thế những bộ phận lớn đều có trao đổi và được sự đồng ý của chủ xe. Chủ gara Phương Gò cũng cho biết, mình sẵn sàng làm việc, đối chất với các cơ quan chức năng nếu được yêu cầu.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.