Xe điện MINI Aceman chốt giá bán 2,4 tỷ đồng tại Việt Nam

MINI Aceman dành cho những khách hàng yêu thích mẫu crossover thuần điện nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị nhưng vẫn giữ trọn DNA thiết kế và cảm giác lái đặc trưng. MINI giới thiệu MINI Aceman tại thị trường Việt Nam, tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm của thương hiệu.

Ra đời năm 1959, MINI là thương hiệu ô tô mang đậm dấu ấn thiết kế, khả năng vận hành linh hoạt cùng cảm giác lái Go-kart đặc trưng. Tại Việt Nam, MINI hiện phân phối nhiều dòng xe đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, gồm: MINI Cooper 3-Cửa, MINI Cooper 5-Cửa, MINI Convertible, MINI Countryman và dòng hiệu năng cao John Cooper Works (JCW).

MINI Aceman dành cho những khách hàng yêu thích mẫu crossover thuần điện nhỏ gọn.

Việc bổ sung MINI Aceman giúp mở rộng thêm lựa chọn trong dải sản phẩm MINI, dành cho những khách hàng yêu thích một mẫu crossover thuần điện nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị nhưng vẫn giữ trọn DNA thiết kế và cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu.

Ông Daren Ching - Giám đốc MINI châu Á chia sẻ: "MINI Aceman là sự bổ sung mới trong danh mục sản phẩm MINI. Mẫu xe kết hợp thiết kế đặc trưng của thương hiệu với hệ truyền động thuần điện, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng yêu thích phong cách sống đô thị, công nghệ và cá tính riêng."

Bộ pin dung lượng pin khả dụng 49,2 kWh, phạm vi hoạt động đạt 406 km (theo tiêu chuẩn WLTP).

Được phát triển theo triết lý "Clever Use of Space", MINI Aceman sở hữu kích thước nhỏ gọn nhưng tối ưu không gian sử dụng cho 5 hành khách. Mẫu xe có chiều dài 4,07 m, được định vị giữa MINI Cooper và MINI Countryman trong danh mục sản phẩm toàn cầu của MINI.

Thiết kế ngoại thất vẫn giữ những đặc trưng nhận diện của MINI với cụm đèn pha, lưới tản nhiệt bát giác mới, thân xe khỏe khoắn và các đường nét hiện đại, phù hợp với môi trường đô thị. Khoang nội thất được thiết kế theo triết lý Charismatic Simplicity, nổi bật với màn hình OLED trung tâm, vô-lăng đặc trưng và thanh điều khiển Toggle Bar.

Xe được trang bị Driving Assistant Plus, MINI Experience Modes, MINI Digital Key.

Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau gập 60:40 giúp mở rộng khoang hành lý từ 300 lít lên 1.005 lít, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hằng ngày. MINI Aceman giữ trọn cảm giác lái Go-kart đặc trưng khi sử dụng hệ truyền động thuần điện với công suất tối đa 160 kW (218 PS) và mô-men xoắn cực đại 330 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,1 giây và tốc độ tối đa 170 km/h.

Bộ pin dung lượng pin khả dụng 49,2 kWh, phạm vi hoạt động đạt 406 km (theo tiêu chuẩn WLTP). MINI Aceman hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC lên đến 95 kW. Pin có thể sạc từ 10% đến 80% trong khoảng 30 phút tại trạm sạc nhanh DC.

Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi, hàng ghế sau gập 60:40 giúp mở rộng khoang hành lý từ 300 lít lên 1.005 lít.

Thông qua MINI App, khách hàng có thể theo dõi tình trạng pin, quá trình sạc và lập kế hoạch hành trình phù hợp. Hệ thống khung gầm, giảm chấn và trợ lực lái được tinh chỉnh nhằm duy trì cảm giác lái Go-kart đặc trưng của MINI, đồng thời mang lại sự linh hoạt khi vận hành trong đô thị.

Xe được trang bị Driving Assistant Plus, MINI Experience Modes, MINI Digital Key cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái và kết nối hiện đại. Với sự bổ sung của MINI Aceman, danh mục sản phẩm MINI tại Việt Nam tiếp tục được mở rộng, mang đến thêm lựa chọn cho khách hàng yêu thích thương hiệu MINI và mong muốn trải nghiệm một mẫu crossover thuần điện nhỏ gọn, linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. MINI Aceman hiện được trưng bày tại hệ thống showroom MINI chính hãng trên toàn quốc.