Xe bị triệu hồi toàn cầu chưa khắc phục sẽ bị ngưng bán tại Việt Nam từ ngày 1/10

Chính Phủ đã quy định lại quy trình kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô nhập khẩu trong đó đề cập việc triệu hồi xe sẽ theo công bố của nhà sản xuất. Cụ thể, tại Nghị định 60/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/10/2023 tới đây đã quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu của các Hiệp định mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Mục đích của Nghị định này nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn có trong các Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên Minh châu ÂU (EVFTA), giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-Len (UKVFTA). Đáng chú ý một số nội dung trong Nghị Định cũng nêu rõ 2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi, cụ thể như sau:

Trong đó việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu. Ngoài ra, Nghị định 60/2023/NĐ-CP cũng quy định rõ trách nhiệm của nhà nhập khẩu ô tô trong trường hợp có các mẫu xe phải triệu hồi (theo công bố của nhà sản xuất), cụ thể như sau:

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, nhà nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu không bán ra thị trường các ô tô thuộc diện triệu hồi mà chưa được khắc phục.

Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, nhà nhập khẩu phải gửi tới cơ quan kiểm tra báo cáo bằng văn bản các nội dung sau: nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật, biện pháp khắc phục, số lượng ô tô phải triệu hồi, kế hoạch triệu hồi phù hợp.

Đối với trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, Nghị định 60/2023/NĐ-CP nêu rõ các nội dung công việc cần thực hiện: thông báo bằng văn bản cho nhà nhập khẩu về việc tiếp nhận kế hoạch triệu hồi và các yêu cầu bổ sung đối với chương trình triệu hồi (nếu có), yêu cầu người nhập khẩu phải thực hiện việc triệu hồi, thông tin về ô tô bị triệu hồi trên trang thông tin điện tử của Cơ quan kiểm tra, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện triệu hồi của người nhập khẩu theo kế hoạch.

Thêm nữa, Nghị định 60/2023/NĐ-CP yêu cầu cơ quan chức năng sẽ xem xét dừng thủ tục kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các ô tô của cùng nhà sản xuất nếu người nhập khẩu cung cấp được bằng chứng nhà sản xuất đó không phối hợp để thực hiện kế hoạch triệu hồi.

Nghị định cũng đưa ra phương án đối với các mẫu xe thuộc diện triệu hồi chưa được Cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận, Cơ quan kiểm tra thông báo tới cơ quan hải quan nơi mở tờ khai hàng hoá nhập khẩu cho phép người nhập khẩu tạm giải phóng hàng để người nhập khẩu thực hiện việc khắc phục các xe thuộc diện triệu hồi.

Sau khi người nhập khẩu cung cấp danh sách các ô tô đã được khắc phục lỗi theo quy định của nhà sản xuất, Cơ quan kiểm tra tiếp tục thực hiện thủ tục kiểm tra, chứng nhận theo quy định. Nghị định 60/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2023, nhưng đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc sẽ áp dụng kể từ ngày 1/8/2025.

