Hai điểm mới trong thủ tục đăng kiểm ôtô từ 2026

Thông tư 71/2025 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ 31/12/2025, sửa đổi, bổ sung Thông tư 47/2024 theo hướng cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới. Nhiều quy định mới có hiệu lực giúp người dân giảm xuất trình giấy tờ bản cứng, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là việc mở rộng khái niệm giấy tờ đăng ký xe. Giờ đây, giấy tờ đăng ký xe hợp lệ bao gồm bản chính chứng nhận đăng ký xe, bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực, và giấy chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên VNeID, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trở lên.

Thông tư cũng quy định về giấy tờ khi người dân kiểm định xe, theo hướng cho phép cơ sở đăng kiểm khai thác dữ liệu đăng ký xe do cơ quan đăng ký xe chia sẻ.

Xe chờ kiểm định tạm trại đăng kiểm TP. HCM. Ảnh: Hồ Tân

Như vậy, người đưa xe đi đăng kiểm không cần xuất trình đăng ký xe bản giấy. Thay vào đó, chủ xe có thể xuất trình đăng ký xe thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 trở lên.

Quy định này nhằm hạn chế tình trạng làm rơi, mất đăng ký xe bản chính khi đưa xe đi đăng kiểm, đồng thời thúc đẩy việc khai thác dữ liệu điện tử dùng chung giữa các cơ quan quản lý.

Như vậy, hiện nay cả CSGT và Đăng kiểm đều không yêu cầu mang theo bản cứng khi lái xe ra đường, thay vào đó sử dụng dữ liệu số trên VNeID.

Trường hợp vẫn phải xuất trình giấy tờ

Thông tư 71/2025 cũng nêu rõ, trong trường hợp bất khả kháng, dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được, chủ xe vẫn phải xuất trình giấy tờ đăng ký xe bản giấy hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe.

Đối với xe có chứng nhận đăng ký xe tạm thời, chủ xe nộp hồ sơ đề nghị kiểm định trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm, qua bưu chính hoặc qua hệ thống trực tuyến. Trường hợp dữ liệu chưa được chia sẻ, chủ xe phải xuất trình chứng nhận đăng ký xe tạm thời bản chính hoặc đăng ký xe tạm thời tích hợp trên VNeID mức độ 2 trở lên, kèm bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục còn 4 giờ

Một điểm mới khác là việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Theo đó, thời gian xử lý đối với xe miễn kiểm định lần đầu, kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và xe máy chuyên dùng giảm từ một ngày xuống còn tối đa 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Với trường hợp xe mới chỉ có giấy hẹn cấp đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm được phép cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe. Giấy chứng nhận kiểm định sẽ được cấp trong thời hạn 4 giờ làm việc kể từ khi chủ xe được cấp đăng ký xe hoặc xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan.

Ngoài ra, thời gian cấp lại giấy chứng nhận kiểm định trong trường hợp bị sai thông tin hoặc bị hỏng cũng được rút ngắn từ một ngày xuống còn 4 giờ làm việc.

Quy định mới về đăng kiểm cũng phù hợp với lộ trình quản lý giấy tờ giao thông trên môi trường điện tử. Hiện nay, nhiều loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, đăng kiểm, bảo hiểm bắt buộc đã được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử VNeID. Người dân có thể xuất trình giấy tờ qua ứng dụng, thay cho bản giấy khi tham gia giao thông và thực hiện thủ tục hành chính.