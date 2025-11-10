Toyota trình làng mẫu xe Tacoma H2 Overland sử dụng nhiên liệu sạch

Toyota một lần nữa khẳng định cam kết với năng lượng hydro, lần này là áp dụng công nghệ sạch vào một sản phẩm vốn nổi tiếng bền bỉ. Tại triển lãm xế độ SEMA Show 2025, hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu mẫu xe ý tưởng chạy bằng pin nhiên liệu mới, được phát triển dựa trên phiên bản off-road của dòng bán tải hạng trung Tacoma.

Dự án độc đáo mang tên Tacoma H2 Overlander được hoàn thành chỉ trong vài tháng. Đây là nỗ lực chung của đội ngũ Toyota Racing Development (TRD) tại California và North Carolina, phối hợp cùng bộ phận R&D của Toyota Bắc Mỹ.

Dự án Tacoma H2 Overlander được hoàn thành chỉ trong vài tháng để kịp SEMA 2025.

Phần khó khăn nhất của quá trình chế tạo là phải lắp đặt thành công hệ thống pin nhiên liệu hydro của mẫu sedan Mirai vào nền tảng khung thang TNGA-F của Tacoma. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi phải thiết kế lại đáng kể cấu trúc của xe.

Sức mạnh của chiếc bán tải đến từ hai môtơ điện, sản sinh tổng công suất ấn tượng 547 mã lực. Hệ thống này được hỗ trợ bởi một pin lithium-ion 24,9 kWh và cụm pin nhiên liệu lấy cảm hứng từ Mirai. Ba bình hydro dung tích lớn được đặt an toàn bên trong khung gầm. Ngoài ra, xe còn sử dụng một hệ thống làm mát tùy chỉnh, lấy cảm hứng từ cả Tacoma TRD Pro chạy xăng và mẫu xe thuần điện Lexus RZ.

Xe được trang bị lều nóc và các vật dụng đủ để sinh hoạt trong thời gian dài.

Trên thực tế, công nghệ này đồng nghĩa với việc Tacoma H2 Overlander vận hành mà không thải ra carbon, với sản phẩm phụ duy nhất là nước tinh khiết từ ống xả. Điểm độc đáo là lượng nước này thậm chí có thể được tái sử dụng để giặt giũ hoặc tắm rửa, nhờ một hệ thống thu hồi nước thải đang chờ cấp bằng sáng chế. Toyota nhấn mạnh rằng nước này rất sạch nhưng không dùng để uống.

Bên cạnh đó, hệ thống pin nhiên liệu còn nhấn mạnh sự tập trung của Toyota vào chức năng thực tế. Nó có thể cung cấp đủ điện năng để duy trì hoạt động cho một ngôi nhà không có lưới điện, hoặc sạc cho hai xe điện khác cùng một lúc.

Toyota Tacoma H2 Overlander không hề mất đi lợi thế off-road trứ danh.

Dù đã được chuyển đổi hoàn toàn sang hệ vận động hydro, chiếc Tacoma H2 Overlander không hề mất đi lợi thế off-road trứ danh. Xe được trang bị bộ vi sai chống trượt giới hạn ở cầu trước và bộ vi sai khóa điện tử ở cầu sau, đảm bảo khả năng vượt địa hình.

Khung gầm được nâng cấp mạnh mẽ với bộ giảm xóc hành trình dài TRD, sử dụng giảm xóc Fox 2.5 Performance Elite Series. Hệ thống phanh trước hiệu suất cao được lấy từ "đàn anh" Tundra, đi kèm bộ vành 17 inch bọc trong lốp địa hình 35 inch hầm hố.

Hệ thống pin nhiên liệu còn nhấn mạnh sự tập trung của Toyota vào chức năng thực tế.

Những thay đổi ngoại thất bao gồm tấm chắn gầm mới, cản sau chuyên dụng cho off-road, các điểm neo móc kéo xe, tời điện, hệ thống đèn LED bổ sung và lớp sơn trắng-xanh đặc trưng, tương tự các mẫu concept H2 trước đó của Toyota.

Tính năng vận hành dã ngoại (Overlanding) được mở rộng đến phần đuôi xe. Nơi đây trang bị một lều trên nóc có thể bật lên và một mái che phía sau có khả năng mở ra từ cả ba phía. Cửa thùng sau cũng treo một bánh xe dự phòng cỡ lớn, hoàn thiện dáng vẻ của một chiếc xe thám hiểm. Tacoma H2 Overlander là một trong hơn 10 mẫu xe Toyota sẽ xuất hiện tại SEMA 2025 ở Las Vegas, diễn ra vào tháng 11.