Những sản phẩm bất ngờ Toyota từng sản xuất

Toyota không chỉ là một công ty ô tô mà còn tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nghiên cứu công nghệ đến xây dựng và sản xuất robot. Trong số này, có một số lĩnh vực người dùng ít biết đến về Toyota.

Hãy cùng điểm qua những lĩnh vực này để cho thấy sự đa dạng trong hoạt động của công ty. Mặc dù triết lý kinh doanh của Toyota có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực, nhưng những sản phẩm này không phải là điều mà người ta thường liên tưởng đến khi nghĩ về ngành công nghiệp ô tô.

Robot là một trong những mảng kinh doanh phụ của Toyota.

Robot

Không có gì ngạc nhiên khi robot nằm trong danh sách sản phẩm phụ của Toyota bởi ngành công nghiệp ô tô và robot thường đi đôi với nhau. Toyota đã phát triển nhiều loại robot, trong đó có một robot chơi bóng rổ đã lập kỷ lục Guinness với 2020 cú ném rổ thành công liên tiếp vào năm 2019. Một sản phẩm khác là robot điều khiển từ xa THR-3, và robot nhỏ dễ thương được thiết kế để sống trong xe hơi Kirobo Mini.

Những ngôi nhà "Zero Energy" đáp ứng mức phải thải ròng bằng 0.

Xây dựng “nhà xanh”

Ngoài ô tô, Toyota còn tham gia vào lĩnh vực xây dựng nhà lắp ghép. Công ty này có mục tiêu mang đến những ngôi nhà tốt hơn cho các gia đình Nhật Bản, đồng thời hướng tới việc phát triển “Ngôi nhà Zero Energy” thân thiện với môi trường. Ngôi nhà này đạt mức phát thải ròng bằng 0 nhờ vào việc sử dụng năng lượng mặt trời, vật liệu cách nhiệt và thiết bị hiệu suất cao.

Toyota Marine là bộ phận trong lĩnh vực hàng hải của Toyota.

Tàu thủy

Toyota không chỉ sản xuất xe cộ mà còn chế tạo tàu thủy. Công ty có trụ sở tại Aichi này sản xuất nhiều loại tàu, từ tàu chạy bằng động cơ đến tàu tuần dương. Tuy nhiên, số lượng tàu được sản xuất khá hạn chế, tập trung vào chất lượng hơn số lượng. Lịch sử hoạt động của Toyota trong lĩnh vực hàng hải không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Bộ phận “Toyota Marine” đã từng gặp khó khăn tài chính vào năm 2001 sau khi mua lại dòng tàu “Epic 21”, do một lỗi sản xuất nghiêm trọng gây ra tình trạng mất kiểm soát khi tàu chạy nhanh.

Toyota từng sản xuất máy khâu.

Máy khâu

Trước khi trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, Toyota đã sản xuất máy may từ năm 1924. Ban đầu, công ty chuyên về máy dệt, và phải đến năm 1933, chiếc xe đầu tiên mới được ra mắt. Máy khâu của Toyota được biết đến với độ bền và khả năng xử lý các loại vải cứng như quần jean.

Tuy nhiên, số lượng máy khâu được bán tại Mỹ hiện nay rất hạn chế và dường như đã ngừng sản xuất. Nếu muốn sở hữu một chiếc máy khâu Toyota, lựa chọn tốt nhất có lẽ là tìm kiếm một mẫu cổ điển, hoặc nhập khẩu từ nước ngoài.

Mã QR lại có nguồn gốc từ chính Toyota.

Mã QR

Công nghệ quen thuộc trong đời sống hiện đại là mã QR thực ra đã có tuổi đời gần 30 năm. Nó được phát minh tại Nhật Bản bởi Denso Wave - một công ty con của Toyota. Mã QR ban đầu được thiết kế để dán nhãn phụ tùng ô tô, giúp quản lý hàng triệu linh kiện mà Toyota sản xuất mỗi năm. Ngày nay, mã QR xuất hiện trên quảng cáo, tài liệu, danh thiếp và nhiều nơi khác, giúp người dùng dễ dàng truy cập thông tin chỉ bằng một cú quét.