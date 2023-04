Top 2 mẫu xe ‘lai’ của Toyota phù hợp cho gia đình năm 2023

Theo US News đây là hai mẫu xe đã chiến thắng giải thưởng 'Xe tốt nhất cho gia đình' năm 2023. Xe đạt được giải thưởng này là do các thông số kỹ thuật liên quan của ô tô, như khả năng chở hàng và xếp hạng an toàn tốt nhất.

Hai mẫu xe của Toyota đã chiến thắng giải thưởng 'Xe tốt nhất cho gia đình' năm 2023. Ảnh: Motorbiscuit.

Một yếu tố quan trọng khác bao gồm những tính năng thân thiện với gia đình mà chiếc xe có, cũng như hiệu quả hoạt động của chiếc xe trong các bài đánh giá.

Dưới đây là hai mẫu xe “lai” của Toyota tốt nhất cho gia đình mà bạn có thể mua

Toyota Highlander Hybrid 2023 là một lựa chọn tuyệt vời

Toyota Highlander Hybrid được mệnh danh là chiếc SUV hybrid tốt nhất cho gia đình. Toyota SUV đã thắng vì nó có sự kết hợp tuyệt vời giữa các tính năng.

Toyota Highlander Hybrid 2023 là một lựa chọn tuyệt vời. Ảnh: Motorbiscuit.

Xe có Hệ thống truyền động hybrid cung cấp 243 mã lực và khả năng tiết kiệm nhiên liệu khoảng 36 mpg kết hợp (tương đương 6,4 lít). Nó đạt được những con số đó trong khi có ba hàng ghế tiêu chuẩn, mặc dù hàng ghế thứ ba hơi chật chội.

Khi hàng ghế được gập xuống, Highlander Hybrid đạt tối đa không gian chở hàng. Đó là sức chứa hàng hóa lớn hơn nhiều so với hầu hết các mẫu SUV hybrid khác cùng phân khúc.

Đặc biệt, chiếc xe này có nhiều tính năng tiêu chuẩn thân thiện với gia đình, bao gồm hệ thống kiểm soát khí hậu tự động ba vùng và điểm truy cập WiFi.

Xe hiện có giá khởi điểm khoảng 40.000 USD (tương đương gần 940 triệu đồng).

Toyota Camry Hybrid 2023

Toyota Camry Hybrid được mệnh danh là chiếc xe hybrid tốt nhất dành cho gia đình và nó đã giành chiến thắng vì nhiều lý do tương tự như Highlander Hybrid.

Toyota Camry Hybrid 2023. Ảnh: Motorbiscuit.

Xe có hệ thống truyền động của chiếc sedan hybrid trị giá 28.000 USD (tương đương hơn 650 triệu đồng) mang lại cho nó tổng công suất 208 mã lực và khả năng tiết kiệm nhiên liệu là 52 mpg kết hợp (tương đương 4,5 lít).

Đó là mức tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời cho một chiếc hybrid và nó có thể đạt được những con số đó trong khi có nội thất rộng rãi và thoải mái.

Theo US News đây là một chiếc xe có cabin được xây dựng tốt và cốp xe có sức chứa hàng thoải mái. Toyota cũng cung cấp cho chiếc xe rất nhiều tính năng tiêu chuẩn thân thiện với gia đình và điều này đặc biệt đúng đối với các tính năng an toàn.

Chiếc xe Camry này, giống như Highlander, đi kèm với Toyota Safety Sense 2.5, mang đến cho xe một bộ hệ thống an toàn thông minh bao gồm cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động...

Bên cạnh hai chiếc xe này thì Kia Sorento Hybrid và Hyundai Tucson Hybrid đều là những á quân của hạng mục SUV hybrid.

Nhìn chung, tất cả những chiếc xe này đều tuyệt vời và người mua xe nên dành thời gian để thử chúng nếu có thể.

Nguồn: https://plo.vn/top-2-mau-xe-lai-cua-toyota-phu-hop-cho-gia-dinh-nam-2023-post727908.html