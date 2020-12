Thử nghiệm và chạm 64 km/h, xe Trung Quốc 'nát bét'

Thứ Hai, ngày 07/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

(PLO)-Đã ở năm 2021, nhưng một chiếc xe Trung Quốc không có một tính năng an toàn cơ bản để có thể bảo vệ hành khách.

Hãng tin Motor 1 đã bình luận như vậy sau khi xem một video thử nghiệm va chạm chiếc bán tải do Trung Quốc sản xuất. Theo đó, là một phần sáng kiến ô tô an toàn hơn cho châu Phi, Tổ chức Global NCAP đã quyết định đưa chiếc Great Wall Steed 5, một chiếc bán tải do Trung Quốc sản xuất đi thử nghiệm va chạm.

Họ đã chọn chiếc xe cơ bản nhất đang được bán tại các nước châu Phi để thử nghiệm. Nói là chiếc xe cơ bản vì Great Wall Steed 5 đã giảm hết tính năng an toàn, như túi khí, hệ thống phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử và do đó, đặt người ngồi trong xe dễ bị tổn thương khi va chạm.

Chiếc Great Wall Steed 5 được thử nghiệm va chạm ở tốc độ 64 km/h và kết quả là đầu xe bị biến dạng mạnh, chưa hết vô lăng bung ra đập mạnh vào tài xế.

Global NCAP đánh giá cấu trúc xe không ổn định đã gây biến dạng khoang hành khách, do đó, dù có túi khí cũng không thể bảo vệ được người lái. Khả năng bảo vệ những bộ phận quan trọng của cơ thể con người như đầu, cổ và ngực yếu kém.

Do đó tổ chức này đã xếp điểm 0 cho chiếc bán tải Trung Quốc. Nhưng Great Wall Steed 5 dòng cơ bản bán tại khu vực châu Phi với giá 13.000 USD (tương đương 300 triệu đồng).

Chiếc Great Wall Steed 5 có động cơ 2.4, sản sinh 136 mã lực, dẫn động 4 bánh, với khả năng tăng tốc từ 0-100 km trong vòng 12,9 giây.

