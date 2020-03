Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu SUV full-size GLS, giá gần 5 tỷ đồng

Chủ Nhật, ngày 08/03/2020 12:00 PM (GMT+7)

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức giới thiệu GLS thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới (X167) tại thị trường Việt Nam và có giá bán 4,909 tỉ đồng (đã bao gồm VAT).

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức giới thiệu đến thị trường trong nước mẫu xe GLS thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới (X167). MBV chỉ phân phối duy nhất một phiên bản GLS 450 4MATIC có giá bán 4,909 tỷ đồng mức giá thấp hơn nhiều so với đối thủ trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn.​

Thế hệ mới của dòng xe GLS được Mercedes-Benz giới thiệu hồi giữa tháng 4 năm ngoái tại Triển lãm ô tô New York 2019. Mercedes-Benz GLS 2020 được thay đổi toàn diện về thiết kế, động cơ - hệ truyền và sở hữu nhiều công nghệ mới.​

Phiên bản GLS450 4MATIC thế hệ mới được MBV phân phối tại Việt Nam được trang bị gói trang trí “AMG Line”. Sử dụng đèn pha thích ứng (adaptive LED) công nghệ MULTIBEAM LED hiện đại có khả năng chiếu xa lên đến 650m, cụm đèn hậu full-LED, hệ thống treo khí nén AIRMATIC (không có hệ thống treo E-Active Body Control).​

Tổng thể GLS450 4Matic sang trọng và thể thao hơn với bộ mâm đa chấu AMG có kích thước 21 inch với thông số lốp trước/sau lần lượt 275/45 R21 và 315/40 R21, ốp cản sau thể thao và cụm ống xả kép.​ Chiếc SUV ba hàng ghế lớn nhất của Mercedes-Benz không chỉ trông đẹp hơn mà còn có không gian rộng rãi hơn so với người tiền nhiệm. So với GLS thế hệ cũ, GLS 2020 mới dài hơn 76,3mm với chiều dài tổng thể lên đến 5.207mm, đi cùng chiều dài cơ sở 3.135mm (tăng 60mm so với đời cũ) và chiều rộng 2.156mm.​

Nội thất “S-Class gầm cao” sử dụng cặp màn hình 12,3 inch bao gồm màn hình hỗ trợ lái và cảm ứng trung tâm đa kết nối Apple Carplay và Android Auto mang đến trải nghiệm sắc nét, hiện đại cho hành khách. Hệ thống giải trí thế hệ mới MBUX mới có chức năng điều khiển bằng giọng nói LINGUATRONIC – kích hoạt thông qua câu lệnh “Hey Mercedes”.​

Vô lăng thể thao 3 chấu trên GLS được bọc da Nappa, tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng trên tay lái (Touch Control Buttons), tính năng Ga tự động (Cruise Control) và Giới hạn tốc độ (Speed Limit).​

GLS có thêm nhiều tính năng tiện lợi như sạc điện thoại không dây, hệ thống đèn trang trí nội thất có 64 màu, 09 cổng kết nối USB, điều hoà tự động 04 vùng độc lập, khởi động động cơ từ xa (Remote starter), cổng sạc 5V (USB type C) cho hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3. GLS 450 2020 còn mang trải nghiệm hưởng thụ hơn cho người dùng với hệ thống âm thanh vòm Burmester 13 loa cao cấp và cửa sổ trời siêu rộng Panorama,...​

Nội thất của GLS rộng rãi hơn và đủ chỗ cho 7 hàng khách, đặc biệt hàng ghế thứ 3 còn thích hợp cho cả người lớn có chiều cao lên đến 1m94. Để thuận tiện cho việc ra vào hàng ghế thứ 3, Mercedes-Benz đã trang bị tính năng gập ghế ở hàng ghế thứ 2” EASY-ENTRY”.​

Phiên bản GLS 450 4MATIC 2020 được trang bị khối động cơ 6 xy lanh (I6), dung tích 3.0L tích hợp công nghệ mild-hybrid EQ Boost mang lại công suất tối đa 362 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 500Nm ngay từ dải vòng tua 1.600 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh 4MATIC thông qua hộp số tự động 9 cấp (9G-TRONIC).​

Hệ thống EQ Boost bao gồm 2 thành phần chính là máy phát điện kiêm bộ đề 48V và bộ pin 48V. Máy phát 48V kết nối trực tiếp với động cơ thông qua dây đai truyền động, còn bộ pin 48V đặt phía sau và cấp điện cho các tiện ích sử dụng điện 12V trên xe thông qua bộ chuyển đổi nguồn điện. EQ Boost giúp hỗ trợ xe tăng tốc, đồng thời cung cấp thêm sức mạnh 21 mã lực và mô-men xoắn 249Nm.​

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên thông minh 4MATIC trên GLS 2020 có tính năng Torque on Demand – TonD. Lực kéo (torque) từ động cơ có thể được phân bổ hoàn toàn đến trục trước hay trục sau theo tỷ lệ từ 0 – 100% tùy thuộc vô chế độ cũng như điều kiện vận hành. Nhờ đó, GLS có thể vượt địa hình khó với độ bám không đồng đều ở tất cả 4 bánh. Chưa hết, tính năng TonD còn chủ động phân bổ lực kéo nhằm tác động đến góc lái để tránh hiện tượng thừa lái (Oversteer) hay thiếu lái (Understeer).​

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLS450 4Matic 2020 có tổng cộng 08 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm: Trắng Polar (149), Đen Obsidian (197), Bạc Iridium (775), Bạc Mojave (859), Xanh Cavansite (890), Xanh Brilliant (896), Xanh Emerald (989), Xám Selenite (992). Đi cùng với 04 màu nội thất Da gồm: Đen (201), Nâu Espresso (204), Vàng Macchiato (205), Nâu Truffle/Đen (284)​

GLS 450 4Matic 2020 có giá cao hơn 350 triệu đồng so với “người anh em” GLE 450 4Matic 2020 (4,559 tỷ đồng). Với mức giá 4,909 tỷ đồng – Mercedes-Benz GLS450 4Matic 2020 (nhập Mỹ) đã trở thành mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Và như một tin bất ngờ bởi giá bán của GLS 450 4Matic dễ tiếp cận hơn nhiều so với đối thủ đồng hương BMW X7 xDrive40i đang được THACO BMW phân phối với mức giá 7,499 tỷ đồng Lexus LX 570 có giá 8,180 tỷ đồng hay Range Rover (7,8 – 10,5 tỷ đồng).​

