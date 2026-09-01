Tài xế suýt mất tiền vì chiêu nhắn tin phạt nguội

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn giả mạo thông báo vi phạm giao thông qua tin nhắn điện thoại.

Theo đó, ngày 23/8, anh Vàng A Chùng (Bắc Ninh) nhận được tin nhắn thông báo liên quan đến vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Do nghi ngờ, người này nhờ người thân đến Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu xác minh.

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 sau đó giải thích đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh cơ quan chức năng. Người dân được khuyến cáo không bấm vào đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn từ các tin nhắn không rõ nguồn gốc.

Cảnh sát giao thông đang giải thích cho anh Vàng A Chùng về thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: Cục CSGT

"Dọa" phạt nguội để lừa tiền

Thủ đoạn bắt đầu bằng việc kẻ gian gửi tin nhắn đến chủ xe, thông báo phương tiện được phát hiện có vi phạm giao thông và yêu cầu người nhận truy cập đường link để kiểm tra, xử lý phạt nguội. Bùi Linh (Hà Nội) cho biết, một ngày bỗng nhận được tin nhắn từ số lạ, nội dung là Bộ Công An, với thông báo phạt nguội, nhưng đường link dẫn về nơi nộp phạt nguội lại là "dichvycong", thay vì "dichvucong" - dịch vụ công.

Một số trường hợp, các đối tượng còn tạo tâm lý gấp gáp bằng cách đe dọa nếu không nộp phạt trong 48 giờ, số tiền phạt sẽ tăng hoặc phát sinh thêm khoản phạt. Nhưng nếu nộp ngay, số tiền phạt lại được giảm giá, ví dụ "tiền phạt 400.000 đồng, phải nộp 200.000 đồng".

Thông báo phạt nguội lừa đảo. Ảnh: Bùi Linh

Khi người nhận bấm vào, đường link có thể dẫn tới một website được thiết kế với giao diện gần giống các cổng thông tin chính thức. Đây là hình thức phishing, trong đó kẻ gian tạo trang giả để khiến người dùng tin rằng mình đang thao tác trên website chính thống.

Một điểm đáng chú ý là người dùng có thể được yêu cầu nhập biển số để tra cứu. Tuy nhiên, dù nhập biển số đúng, sai hoặc một biển số bất kỳ, website giả vẫn có thể trả về kết quả phương tiện "bị phạt".

Sau khi tạo được tâm lý lo lắng, trang web tiếp tục hướng dẫn người dùng thực hiện các bước để "nộp phạt". Ở bước này, người dùng có thể bị yêu cầu nhập thông tin thanh toán, trong đó có số thẻ tín dụng và các dữ liệu liên quan.

Nếu cung cấp những thông tin này, chủ xe có nguy cơ bị kẻ gian sử dụng để thực hiện các giao dịch trái phép hoặc tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Giao diện website giả mạo thông báo phạt nguội. Ảnh: Phạm Hải

Kênh thông báo phạt nguội nào chuẩn?

Công an TP Hà Nội khẳng định hiện không có hình thức thông báo vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Theo quy định, khi phát hiện vi phạm nhưng không thể dừng phương tiện để xử lý, cơ quan chức năng sẽ xác minh thông tin và thông báo cho chủ phương tiện bằng văn bản, đồng thời mời chủ phương tiện, tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc. Với hình thức thông báo bằng văn bản, giấy thông báo được gửi đến chủ phương tiện theo thông tin đăng ký xe.

Bên cạnh đó, với ứng dụng VNeTraffic do Cục CSGT quản lý, người dân có thể truy cập để tra cứu thông tin phương tiện và các vi phạm giao thông. Thông tin về phương tiện vi phạm được cập nhật trên ứng dụng, bao gồm biển số, thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và đơn vị giải quyết. Người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản VNeID mức 2 để theo dõi những phương tiện mình đứng tên và lịch sử phạt nguội.

Cơ quan chức năng không yêu cầu người dân cung cấp thông tin thẻ tín dụng, mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân thông qua đường link gửi bằng tin nhắn để xử lý phạt nguội. Nếu nhận được thông báo đáng ngờ, chủ xe nên liên hệ trực tiếp với cơ quan công an hoặc đơn vị có thẩm quyền để xác minh trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.