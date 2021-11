Suzuki Ciaz khai tử vì doanh số kém tại Việt Nam

Thứ Bảy, ngày 20/11/2021 13:30 PM (GMT+7)

Suzuki đã thông báo ngừng bán vô thời hạn cho dòng xe Ciaz sau khi chỉ tiêu thụ được 3 xe trong tháng 10/2021.

Đây là lần ngừng phân phối thứ 2 của Suzuki Ciaz tại Việt Nam chỉ trong vòng 2 năm. Điều này cho thấy Suzuki Ciaz có rất nhiều vấn đề khiến việc tiêu thụ khó khăn nhưng không được giải quyết triệt để. Suzuki Ciaz là một dòng sedan có tuổi đời mới mẻ cả ở Việt Nam lẫn thị trường quốc tế. Mẫu xe này lần đầu ra mắt với tên gọi Suzuki Ciaz Concept tại triển lãm Auto Expo India năm 2014. Sau đó, Suzuki Ciaz chính thức bán ra thị trường châu Á vào năm 2014.

Suzuki Ciaz sở hữu kích thước khá lớn với chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.490 x 1.730 x 1.485 mm. Trục cơ sở của Suzuki Ciaz dài 2.650 mm, tương đương với phân khúc sedan hạng C. Dẫu vậy, Suzuki lại định vị Ciaz nằm ở phân khúc hạng B tại hầu hết các thị trường. Nhờ vậy, Suzuki Ciaz có lợi thế rộng rãi hơn tất cả các đối thủ nhưng lại là một trong những nguyên nhân khiến Suzuki Ciaz có doanh số ế ẩm tại Việt Nam sau này.

Cuối năm 2016, Suzuki chính thức về nước ta sau màn ra mắt tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam diễn ra cùng năm. Giá xe khởi điểm ở mức 580 triệu đồng và được nhập nguyên chiếc từ Thái. Theo Suzuki, cái tên Ciaz là viết tắt của Comfort (Rộng rãi), Intelligence (Thông minh), Attitude (Phong cách) và Zip (Nhanh chóng), hoặc City from A to Z (Xe đô thị từ A tới Z).

So với Toyota Vios và Honda City ở thời điểm 2016, Suzuki Ciaz tỏ ra không hề yếu kém về ngoại hình và trang bị khi sở hữu đèn Halogen kiểu Projector, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ, la-zăng hợp kim kích thước 16-inch cùng bánh dự phòng 15-inch mâm thép. Nội thất khá phổ thông nhưng thực dụng với ghế ngồi bọc da, vô-lăng bọc da tích hợp các nút điều khiển, điều hòa tự động, đầu DVD cùng 6 loa âm thanh, kết nối Bluetooth, nút bấm khởi động, camera lùi,... Trang bị an toàn theo xe gồm: hệ thống chống cứng bó phanh ABS, 2 túi khí an toàn.

Trong năm 2017, Suzuki Ciaz chỉ bán được 359 chiếc. Tới năm 2018, con số này giảm xuống còn 261 chiếc. Năm 2019, nhờ những nỗ lực hạ giá không ngừng nghỉ mà Suzuki Ciaz đã vượt lên chính mình để bán được 1.117 chiếc. Dù vậy, con số này chẳng đáng là bao so với doanh số hàng chục nghìn chiếc của Toyota Vios hay Hyundai Accent

Trong cả năm 2020, dù đã tung ra phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng mức tiêu thụ của Suzuki chỉ vỏn vẹn 291 chiếc được bán ra. Tới tháng 10 gần đây nhất, Suzuki đạt kỷ lục “ế ẩm” trên toàn thị trường với doanh số đúng 3 chiếc.

Qua đó, Suzuki Việt Nam đã quyết định rút Ciaz khỏi danh mục sản phẩm kể từ tháng 11/2021 với lý do khá chung chung là đợi phiên bản mới có động cơ sạch. Đây là lần ngừng phân phối thứ 2 của Suzuki Ciaz tại Việt Nam chỉ trong vòng 2 năm.

Suzuki Ciaz đã chính thức gia nhập nhóm xe bán chậm của Suzuki tại Việt Nam, vốn đã có mặt Suzuki Swift, Suzuki Ertiga. Cùng xuất phát điểm gia nhập thị trường Việt Nam vào giữa những năm 90, Suzuki hiện đã tụt lại quá xa so với Toyota và Honda về mặt doanh số và thị phần.

