SUV 7 chỗ truyền thống lỡ nhịp, Tucson và CX-5 khuynh đảo phân khúc 5 chỗ

Thị trường ô tô Việt Nam 2025 đang chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt khi nhóm SUV 7 chỗ truyền thống như Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 hay Mitsubishi Outlander bắt đầu hụt hơi trước sự bùng nổ của SUV 5 chỗ hiện đại, nổi bật nhất là Hyundai Tucson và Mazda CX-5. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tiêu dùng mới: người mua không còn ưu tiên số chỗ ngồi, mà đặt sự linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ làm tiêu chí hàng đầu.

Sự thay đổi trong xu hướng người dùng SUV Việt

Nếu trước đây SUV 7 chỗ là lựa chọn mặc định cho những gia đình đông người hay cần chở nhiều đồ thì nay, ở các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, nơi quỹ đất đỗ xe ngày càng hạn chế và giao thông đông đúc, nhiều khách hàng chuyển sang SUV 5 chỗ.

Những chiếc xe cỡ trung như Tucson hay CX-5 đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt trong phố, tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ hiện đại, trong khi chi phí vận hành và bảo dưỡng hợp lý hơn đáng kể. Ngược lại, các SUV 7 chỗ thường có giá cao hơn từ vài trăm triệu đồng, tiêu hao nhiên liệu lớn và không phải mẫu nào cũng được nâng cấp đúng kỳ, khiến nhóm khách hàng trẻ ngày càng xa rời phân khúc này.

Hyundai Tucson 2025: Cú chuyển mình mạnh mẽ

Tucson 2025 được TC Motor lắp ráp trong nước và ra mắt với ba tùy chọn động cơ: 2.0 Smartstream xăng, 2.0 Diesel và 1.6 Turbo Hybrid mạnh tới 230 mã lực, mức công suất thường chỉ có trên các mẫu 7 chỗ cỡ lớn. Tucson gây ấn tượng với thiết kế Sensuous Sportiness cùng đèn Parametric Hidden Light đặc trưng, tạo hiệu ứng thị giác rất mạnh mẽ khi xe di chuyển trong đêm.

Không chỉ đẹp về thẩm mỹ, Tucson 2025 còn được bổ sung loạt tính năng thông minh thuộc gói Hyundai SmartSense như hỗ trợ giữ làn, phanh tự động hay hệ thống điều khiển hành trình thích ứng. Mức giá từ 899 đến 1.069 triệu đồng giúp Tucson trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc. Tuy nhiên, hàng ghế sau và khoang hành lý không quá rộng khi so với SUV 7 chỗ, nhưng đó là đánh đổi hợp lý cho khách hàng ưu tiên sự gọn gàng và nhiều công nghệ.

Mazda CX-5 2025: Sự tinh tế và ổn định trong từng trải nghiệm

Mazda CX-5 2025 tiếp tục được định vị là mẫu xe dành cho những người đề cao yếu tố thẩm mỹ và cảm giác lái. Mazda trang bị cho CX-5 hai tùy chọn động cơ SkyActiv-G 2.0 và 2.5, kèm theo phiên bản dẫn động AWD trên bản cao cấp nhất, mang lại cảm giác kiểm soát tốt hơn trên các điều kiện đường khác nhau.

Dù nhiều thị trường có bản động cơ tăng áp 2.5 Turbo, nhưng tại Việt Nam CX-5 chỉ phân phối động cơ hút khí tự nhiên, phù hợp hơn với mức tiêu thụ nhiên liệu quen thuộc của khách hàng Việt.

Thiết kế mới Artful Design nhấn mạnh sự tinh tế, sang trọng, kết hợp cùng gói công nghệ an toàn i-Activsense như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn hay phanh tự động đã giúp CX-5 tạo dựng vị thế vững chắc ở phân khúc SUV 5 chỗ với mức giá từ 749 đến 999 triệu đồng. Đây vẫn là mẫu xe được cộng đồng người dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định và nội thất tinh tế.

SUV 7 chỗ truyền thống: Giữ vị trí nhưng khó đổi ngôi

Những mẫu 7 chỗ như Hyundai Santa Fe 2025, Mazda CX-8 hay Mitsubishi Outlander vẫn có thị trường riêng, nhất là với những gia đình đông người hoặc ưu tiên không gian nội thất rộng rãi.

Santa Fe 2025 nổi bật với động cơ Hybrid 2.5 Turbo hoặc động cơ Diesel 2.2, CX-8 duy trì lựa chọn động cơ 2.5 hút khí tự nhiên, còn Outlander tiếp tục là mẫu xe đáng tin cậy với tùy chọn dẫn động AWD trên phiên bản cao.

Tuy nhiên, mức giá dao động từ 825 triệu đến 1,450 tỷ đồng khiến nhiều khách hàng cân nhắc, đặc biệt khi so sánh với Tucson hay CX-5 có giá mềm hơn nhưng lại được đầu tư công nghệ và trang bị không thua kém. Thêm vào đó, nhiều người dùng phản ánh rằng họ sở hữu xe 7 chỗ nhưng phần lớn thời gian chỉ sử dụng 5 chỗ, dẫn đến cảm giác "thừa không gian nhưng thiếu công nghệ".

Góc nhìn chuyên gia và dư luận mạng xã hội

Theo một chuyên gia ô tô, sự bùng nổ doanh số của Tucson và CX-5 là hệ quả tất yếu khi người dùng ngày càng thực tế hơn trong quyết định mua xe. Chuyên gia này nhất mạnh: "SUV 5 chỗ phù hợp môi trường đô thị, dễ lái, nhiều công nghệ và chi phí sử dụng tối ưu hơn. SUV 7 chỗ vẫn có nhu cầu, nhưng khó cạnh tranh về tốc độ đổi mới và giá trị sử dụng trong điều kiện thực tế".

Trên các hội nhóm ô tô, nhiều người dùng chia sẻ rằng họ chọn Tucson hay CX-5 vì cảm giác lái trẻ trung, nội thất đẹp và công nghệ phong phú, trong khi SUV 7 chỗ bị gắn với hình ảnh "to xác nhưng ít đổi mới".

Kết luận

Năm 2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong thị trường SUV Việt Nam. SUV 7 chỗ truyền thống vẫn giữ vai trò phục vụ đúng nhu cầu cho gia đình đông người, nhưng nhóm SUV 5 chỗ như Tucson và CX-5 đang chiếm lợi thế nhờ thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ, giá bán hợp lý và chi phí vận hành tối ưu.

Người tiêu dùng ngày càng thông minh hơn trong việc lựa chọn xe, thay vì chạy theo số chỗ, họ tìm kiếm giá trị thực tế trong quá trình sử dụng. Tucson và CX-5 không chỉ là xe, mà là biểu tượng của thế hệ SUV mới, năng động, tiện nghi và đầy công nghệ.