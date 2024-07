Thích sedan hạng B, nên chọn mua Toyota Vios hay Honda City?

Xe ô tô sedan hạng B ở Việt Nam luôn có sự cạnh tranh rất gay cấn, khi doanh số của dòng xe này có xu hướng gia tăng và nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Tham gia vào sân chơi sedan hạng B hiện nay có rất nhiều tên tuổi khác nhau, điển hình như các mẫu xe Toyota Vios và Honda City.

Chỉ trong tầm giá từ 400-600 triệu đồng, người mua nhiều khi cũng khá là “khó” đưa ra quyết định mua Vios hay City. Vì thực tế cả hai mẫu xe này đều có những ưu thế riêng của mình, đem tới những trải nghiệm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng nâng cao về chất lượng và phong cách của khách hàng. Góp phần đem lại gợi ý lựa chọn cho người hâm mộ sedan hạng B, chúng tôi tiến hành so sánh Toyota Vios và Honda City một cách khách quan, dựa trên một số tiêu chí nhất định.

Về ngoại thất

Xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ năm 2003, Toyota Vios ngay từ đầu đã ghi những điểm ấn tượng về mặt thiết kế ngoại thất. Không những thế, dòng xe Vios được Toyota “chăm chỉ” cập nhật các phiên bản mới. Hiện nay, Toyota Vios đã được nâng cấp đến thế hệ thứ 4, và phiên bản 2024 Toyota Vios lại còn có nhiều cải tiến, cách tân hơn về ngoại hình.

Mặt trước của 2024 Toyota Vios thể hiện nét trẻ trung và năng động, nổi bật hơn các phiên bản trước. Dù dáng dấp tổng thể ngoại hình không đổi, nhưng các chi tiết được tinh chỉnh giúp xe toát lên vẻ hiện đại và cuốn hút. Vios mới duy trì triết lý thiết kế “Keen look” (diện mạo sắc sảo), các đường gân nổi chạy dọc xe, tăng tính thể thao và cá tính. Lưới tản nhiệt cũng được thay đổi, nhìn mạnh mẽ hơn. Hông xe và bộ mâm đa chấu 15 inch thiết kế mới cũng tăng vẻ cứng cáp và thể thao của Vios mới.

Những cập nhật về diện mạo như trên giúp Vios có những lợi thế cạnh tranh với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Trong đó, Honda City vẫn được đánh giá là dòng sedan có tính bảo lưu cao về mặt thiết kế, khi tìm kiếm tới tính thực tế và sự hoạt động đáng tin cậy hơn là độ bóng bẩy. Tuy nhiên, City mới hiện nay cũng bắt đầu nâng chất thiết kế thể thao và cá tính hơn ở phần lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau, làm nổi bật dáng vẻ thể thao cho xe.

Xét về kích thước, Honda City bản RS nâng cấp hiện nay có kích thước lớn hơn đối thủ Toyota Vios. Trong khi, chiều dài x rộng x cao của 2024 Toyota Vios lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, thì kích thước tương ứng của Honda City bản RS là 4.589 x 1.748 x 1.467 mm. Nhìn Honda City bề thế và thể thao hơn, nhưng Toyota Vios lại nổi bật với vẻ đẹp thanh thoát, linh hoạt và tươi mới hơn.

Về nội thất

Nội thất là điểm cạnh tranh khá mãnh liệt giữa Toyota Vios và Honda City. Phải nói ngay rằng, cả Vios và City đều đem tới một không gian khá thoải mái cho người ngồi, và đều sở hữu nhiều trang bị tiện ích hiện đại. Cả hai đều có ghế lái và ghế phụ có chức năng điều chỉnh xoay hướng bằng tay, cùng không gian để chân cho hàng ghế ngồi sau khá rộng. Ghế sau lại có thể gập theo tỉ lệ 60:40, tăng đáng kể khoang đựng hành lý khi cần thiết. Ghế ngồi trên xe Vios và City đều được bọc da, đem lại cảm giác thoải mái cho quá trình di chuyển.

Cabin của 2024 Toyota Vios.

Trong khoang cabin của 2024 Honda City có thiết kế màn hình cảm ứng 8 inch, có các cổng kết nối HDMI, USB và Bluetooth. Với bản RS và L, City có dàn âm thanh xe kết cấu 8 loa cao cấp đem lại trải nghiệm âm thanh sống động. Trên xe còn có tích hợp chìa khóa thông minh. Vô-lăng xe tích hợp nút điều khiển đa thông tin, âm thanh, đàm thoại rảnh tay và ra lệnh bằng giọng nói. Phía sau vô-lăng là hệ thống đồng hồ analog, kết hợp với màn hình màu không viền cỡ 4.2 inch hiển thị rõ nét các thông số cần thiết cho quá trình vận hành xe. Hệ thống điều hòa trên City được thiết kế 1 vùng, có chế độ Max Cool. Không những thế hàng ghế sau còn có tích hợp cửa gió đem lại không khí mát mẻ cho người ngồi.

Cabin của 2024 Honda City.

Trong khi đó, Toyota Vios thiết kế điều hòa loại tự động nhưng không có cửa gió cho hàng ghế ngồi của hành khách. Trên Vios có cụm đồng hồ cơ và màn hình LCD đóng vai trò làm cụm đồng hồ trung tâm. Hệ thống thông tin giải trí là màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, âm thanh 6 loa. Giống với City, Vios có thiết kế chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm và cửa sổ chỉnh điện tự động. Tuy nhiên, Toyota Vios sở hữu thiết kế bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế sau, còn City thì không có điểm này.

Toyota Vios cũng có trang bị hệ thống kết nối điện thoại thông minh. Trên bản cao cấp của Vios còn có lẫy chuyển số, chức năng đàm thoải rảnh tay. Vô-lăng xe tích hợp nhiều nút điều khiển. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ tốc độ ban khoang truyền thống, kết hợp giữa kiểu hiển thị analog và màn hình đa thông tin. Cabin trước rộng rãi và khoang sáng trần phía sau, luôn tạo không gian nội thất rộng mở cho Vios, đem lại cảm giác dễ chịu cho người ngồi.

Về động cơ và trang bị an toàn

Sức mạnh của Toyota Vios 2024 tiếp tục đến từ khối động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 107 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm, đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Với bản E MT, Vios trang bị hộp số sàn 5 cấp, còn các bản cao cấp hơn sẽ sử dụng hộp số vô cấp CVT giúp cho việc điều khiển xe trở nên mượt mà và linh hoạt hơn. Với sức mạnh như vậy, Vios tỏ ra rất linh hoạt và là một mẫu sedan chạy đô thị rất lý tưởng.

Động cơ của 2024 Toyota Vios.

Trong khi đó, ở góc độ sức mạnh, Honda City tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ Toyota Vios. Dòng sedan của Honda sở hữu khối động cơ 1.5L DOHC i-VTEC, sản sinh công suất cực đại lên đến 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút. Xe trang bị hộp số tự động vô cấp (CVT), đem lại cảm giác lái phấn khích. Bên cạnh đó, Honda City còn có hệ thống lái trợ lực điện mang đến phản hồi nhanh nhạy và chính xác, để mỗi chuyển động của vô-lăng đều nhẹ nhàng dù là khi vào cua hay chuyển hướng.

Động cơ của Honda City.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật giữa Toyota Vios và Honda City:

Thông số kỹ thuật Toyota Vios Honda City Động cơ Xăng, 1.5L Xăng, 1.5L Công suất cực đại 106 mã lực tại 6.000 vòng/phút 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút Mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút 145 Nm tại 4.300 vòng/phút Hộp số CVT CVT Hệ dẫn động Cầu trước Cầu trước Chế độ lái Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn, ECO) Ga tự động Có Có Trợ lực lái Điện Điện Hệ thống treo trước MacPherson MacPherson Hệ thống treo sau Thanh xoắn Thanh xoắn Dung tích thùng nhiên liệu 42 lít 40 lít

Về tính năng an toàn, Toyota Vios 2024 tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng việc đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Hệ thống an toàn trên xe bao gồm các trang bị điển hình như phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử VSC, khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TRC, đèn báo phanh khẩn cấp EBS, camera lùi, cảm biến trước và sau, cùng hệ thống 3-7 túi khí. Không những thế, hệ thống phanh đĩa 4 bánh giúp cho lái xe Vios tăng cường khả năng kiểm soát và an toàn khi phanh.

Đối với phiên bản cao cấp nhất, Toyota cung cấp cho Vios thêm hai tính năng mới là cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường. Nhờ các trang bị này, 2024 Toyota Vios càng tự tin hơn trong việc duy trì vị thế là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và mong muốn của người tiêu dùng về an toàn và tiện nghi.

Đối thủ của Vios là Honda City cũng không kém cạnh. Mẫu sedan City mới hiện nay sở hữu phanh đĩa trên phiên bản RS và L, bên cạnh những tính năng an toàn chủ động và bị động tiên tiến vốn có như hệ thống 6 túi khí (RS), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống phanh khẩn cấp (BA), hệ thống cân bằng điện tử (VSA), hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA), camera lùi trên các phiên bản RS và L.

Về giá bán và đánh giá chung

2024 Toyota Vios hiện đang được phân phối ở Việt Nam với ba phiên bản khác nhau, gồm: Vios 1.5E MT, Vios 1.5E CVT, và Vios 1.5G CVT. Các mẫu xe này có giá bán khá mềm, với mức niêm yết lần lượt là 458 triệu đồng, 488 triệu đồng, và 545 triệu đồng.

So về giá bán thì Vios có lợi thế hơn Honda City. Hiện nay, Honda City mới cũng có 3 phiên bản được phân phối ở thị trường Việt Nam. Đó là: Honda City G có giá niêm yết 559 triệu đồng, City L có giá niêm yết 589 triệu đồng, và City RS có giá niêm yết cao nhất là 609 triệu đồng. Như vậy, mức chênh của City so với Vios dao động tầm khoảng 60-100 triệu đồng.

Nhìn chung, cả Toyota Vios và Honda City đều có những tính năng cạnh tranh nảy lửa với nhau. 2024 Toyota Vios có lợi thế tinh tế, trẻ hóa, nội thất rộng rãi và nhiều trang bị an toàn. Hơn nữa, Vios lại có giá rẻ hơn rất nhiều so với đối thủ Honda City. Trong khi đó, Honda City có thiết kế thể thao, mạnh mẽ, và chắc chắn. Cả hai đều là các mẫu sedan hạng B sáng giá ở thị trường ô tô Việt Nam hiện nay. Lựa chọn mẫu xe nào cũng đáng đồng tiền bát gạo.

