So sánh GLC250 và GLC300 AMG: Đắt hơn 200 triệu và sự khác biệt

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 12:00 PM (GMT+7)

Xe Mercedes Sự kiện:

Tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz phân phối chính hãng dòng SUV cỡ nhỏ GLC-CLass với ba mẫu xe GLC250; GLC300 và GLC300 Coupe; nếu GLC300 Coupe được phân biệt rõ ràng nhờ kiểu dáng thể thao đặc trưng với phần mui vuốt dài ra phía sau thì với hai mẫu xe còn lại chắc chắn không ít người còn nhầm lẫn.

Đa phần, các khách hàng sẽ có suy nghĩ, GLC300 ( 2,149 tỷ đồng) chênh về giá tiền với GLC250 (1,879 tỷ đồng) không nhiều, mà lại có nhiều Option hơn, kiểu dáng trông lại “ngầu” hơn, vậy thì tại sao không cố thêm 200 triệu nữa. Tuy nhiên thì mỗi dòng xe sẽ có những ưu điểm nhất định để phù hợp với từng nhóm khách hàng mua xe, hãy cùng 24h so sánh giữa hai mẫu xe này:

Mercedes-Benz GLC250 4Matic Thông số Mercedes-Benz GLC300 AMG 1,879 Giá bán (tỷ đồng) 2,149 4656 x 1890 x 1639 Kích thước (DxRxC) 4656 x 1890 x 1639 2873 Chiều dài cơ sở (mm) 2873 181 Khoảng sáng gầm 161 I4 2.0L Turbo Động cơ I4 2.0L Turbo 211HP/350Nm Công suất/Momen xoắn 245 HP/370Nm 9AT/ Bốn bánh Hộp số/ Dẫn động 9 AT/ Bốn bánh Đĩa thông gió/Đĩa Phanh Đĩa thông gió/Đĩa 18 inch 5 chấu thường Mâm 19 inch AMG 5 chấu kép Tirefit 235/65 R18 Lốp Runflat 235/65 R19 Có Chống bó cứng phanh ABS Có Có Phanh khẩn cấp/Cân bằng điện tử Có Không Hỗ trợ đổ đèo Có Không Vô lăng chỉnh điện Có Không Cửa sổ trời Có Có Gương gập điện Không Keyless Start Cửa khoá điện Keyless Go Hệ thống âm thanh với đầu đọc CD; màn hình màu TFT 7-inch; bộ thu sóng phát thanh; kết nối Bluetooth. Hệ thống thông tin giải trí Hệ thống âm thanh với đầu đọc CD; màn hình màu TFT 7-inch; bộ thu sóng phát thanh; kết nối Bluetooth. 7 Loa tiêu chuẩn Âm thanh 13 Loa Burmester® Bản đồ định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp bản đồ Việt Nam. Hệ thống định vị dẫn đường Bản đồ định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp khe cắm thẻ nhớ( Đã có sẵn thẻ nhớ)

Ngoại thất.

Nếu GLC250 sơ hữu thiết kế hài hoà và sang trọng theo cách cổ điển thì GLC300 AMG lại đẹp theo phong cách hiện đại và thể thao với các đường nét mạnh mẽ. Phần mặt trước của GLC300 ngầu hơn với cản trước AMG, ngoài ra thì GLC300 AMG được trang bị bộ mâm 5 chấu kép AMG kích thước 19 inch trong khi của GLC250 là mâm tiêu chuẩn 18 inch; GLC300 AMG được trang bị bộ lốp hàng hiệu Run-flat và GLC250 là bộ lốp tiêu chuẩn Tirefit. Ngoài ra thì tay nắm cửa của GLC300 được mạ chrome sáng bóng khác với tay nắm cửa của GLC250 được sơn cùng màu ngoại thất.

Mặt trước của GLC300 "ngầu" hơn và thể thao hơn so với GLC250.

Phần đuôi xe của cả hai mẫu xe hầu như cùng một kiểu thiết kế, điểm khác biệt nhỏ đó là cản sau của GLC300 AMG được thiết kế với bộ khuếch tán gió còn ở GLC250 thì hai ống xả bố trí chia đều cho hai bên với một dải liền mạ chrome.

Nội thất, tiện nghi.

Nội thất của GLC250 và GLC300 hầu như giống hệt nhau với ghế tài xế chỉnh điện 10 hướng, các chi tiết như taplo cửa gió đều được ốp gỗ sang trọng; nếu GLC250 được ốp gỗ màu vàng chanh bóng phù hợp với các khách hàng trung niên thì GLC300 AMG lại được ốp gỗ đen sần thể hiện sự mạnh mẽ và thể thao thích hợp với các khách hàng trẻ tuổi thành đạt.

Mercedes-Benz GLC250.

Mercedes-Benz GLC300.

Một chi tiết dễ nhận thấy nữa là GLC300 AMG được trang bị cửa sổ trời panorama còn GLC250 thì không, cả hai mẫu xe đều được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ các kết nối cơ bản từ AUX,USB,Bluetooth,...Một trang bị rõ ràng chứng tỏ tại sao GLC300 lại có giá đắt hơn GLC250 là bộ 13 loa hàng hiệu Burmester thay vì 7 loa tiêu chuẩn như GLC250. Về tiện ích thì GLC300 có chìa khoá Keyless Go; GLC250 là Keyless-Start. Ở phiên bản GLC300 được tích hợp sẵn hệ thống dẫn đường và định vị vệ tinh toàn cầu GPS tích hợp bản đồ Việt Nam, trong khi trên GLC250 chỉ có đầu đọc thẻ chờ và khách hàng sẽ phải mua thêm thẻ nhớ của hãng để sử dụng.

Động cơ, trang bị an toàn.

Cả hai mẫu SUV cỡ nhỏ của Mercedes-Benz đều được trang bị động cơ 4 xy lanh thẳng hàng dung tích 2.0L; tuy nhiên công suất cực đại của GLC300 là 245 mã lực lớn hơn so với mức 211 mã lực của GLC250; đi đôi với đó là momen xoắn của GLC300 cũng cao hơn GLC250 giúp mẫu xe này tăng tốc nhanh hơn rất nhiều so với GLC250. Và như vậy đương nhiên mức tiêu thụ nhiên liệu của GLC 300 sẽ lớn hơn so với GLC 250 với lần lượt là 7.0-7.6L/100km và 6.5-7.1L/100km.

Các trang bị an toàn của GLC300 và GLC250 hầu như giống nhau hoàn toàn; tuy nhiên thì GLC250 với ưu điểm gầm xe cao hơn và gói hỗ trợ off-road đỉnh cao gồm 5 chế độ vận hành Off-road; 4 chế độ vận hành Incline sẽ giúp di chuyển địa hình đễ dàng và chính xác hơn GLC300 (chỉ có 5 chế độ vân hành).