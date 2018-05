SUV Chevrolet Trailblazer có giá bán từ 995 triệu đồng

SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer sẽ chính thức được trưng bày tại các đại lý của GM Việt Nam từ ngày 12/5.

SUV 7 chỗ Chevrolet Trailblazer sẽ chính thức được trưng bày tại các đại lý của GM Việt Nam từ ngày 12/5 với mức giá được công bố trước đó là: 1,075 tỷ đồng cho phiên bản cao cấp nhất 2.8L 4x4 AT LTZ; hai phiên bản thấp hơn là 2.5L 4x2 AT và 2.5L 4x3 MT sẽ có giá bán lần lượt là 898 triệu và 859 triệu đồng; phiên bản 2.5L 4x4 AT sẽ có giá bán sao khi được ra mắt vào tháng 6/2018.

Từ nay cho đến hết tháng 6, khách hàng mua xe sẽ được áp dụng ưu đãi giảm giá từ 30 – 80 triệu đồng trong đó phiên bản cao cấp nhất sẽ được bán với giá 995 triệu đồng. Theo thông tin bên lề thì hiện tại xe đã được đắt hơn 90% và sẽ được giao đến tay khác hàng trong tháng 6/2018; những khách hàng chưa đăng ký có thể sẽ phải đợi ở lô hàng lần sau.

Phiên bản Trailblazer 2.8L 4x4 AT LTZ được trang bị động cơ Turbo diesel Duramax 2.8L 4 xy-lanh (I4) cho vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và mức khí thải đạt tiêu chuẩn Euro 4. Đây cũng là động cơ turbo diesel hai cầu duy nhất trên thị trường trong thời điểm hiện tại; mang lại công suất cực đại đạt 197 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm. Trong khi đó, cung cấp sức mạnh cho phiên bản 2.5L 4x2 MT LT là động cơ Turbo diesel Duramax 2.5L sản sinh công suất cực đại đạt 161 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 380 Nm.

Ngoài ra, các phiên bản LTZ của dòng xe được trang bị những công nghệ và tính năng an toàn thông minh ưu việt nhất trong phân khúc, thường chỉ có trên những dòng xe cao cấp như tính năng khởi động từ xa, Hệ thống giải trí toàn cầu Chevrolet Mylink thế hệ mới nhất, Cảnh báo điểm mù (Side Blind Zone Alert), Cảnh báo phương tiện di chuyển ngang khi lùi xe (Rear Cross Traffic Alert), Cảnh báo va chạm sớm (Front Collision Alert) và Cảnh báo xe lệch làn đường (Lane Departure Warning).