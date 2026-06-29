LEGO vừa giới thiệu mẫu xe mới nhất thuộc dòng Ultimate Car Concept Series – LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear. Đây cũng là bộ Technic lớn nhất mà hãng từng thực hiện trong phân khúc siêu xe tỷ lệ 1:8, với tổng cộng 4.104 mảnh ghép cùng mức giá 449,99 USD và dự kiến lên kệ từ tháng 7 năm nay.

Điều đáng chú ý là LEGO không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một mô hình để trưng bày. Với Sadair’s Spear, hãng tiếp tục theo đuổi triết lý mô phỏng cơ khí chi tiết mà cộng đồng yêu Technic rất thích trong nhiều năm qua. Bộ mô hình mới được tích hợp hộp số “Lightspeed” 9 cấp không sử dụng bánh đà, hệ thống treo Triplex đặc trưng của Koenigsegg, động cơ V8 piston bằng nhựa và phần mui xe có thể tháo rời.

Phiên bản tỷ lệ 1:8, LEGO còn tạo ra một chiếc Sadair’s Spear kích thước thật với hơn 327.000 mảnh ghép.

Một trong những chi tiết thú vị nhất là LEGO còn tái hiện cả “Ghost Mode” – tính năng đặc trưng trên xe Koenigsegg thật. Khi mở phần khoang phía sau, nắp capo sẽ tự bật lên, cửa xe mở ra và gương chiếu hậu gập vào. Ngoài ra, người dùng cũng có thể mở từng cánh cửa thông qua nút bấm nhỏ đặt gần hốc bánh sau, tạo cảm giác tương tác giống một mô hình cơ khí thực thụ thay vì chỉ đơn giản là ghép xong rồi đặt lên kệ.

Theo LEGO, dự án này phức tạp đến mức đội ngũ thiết kế phải tạo thêm 19 chi tiết hoàn toàn mới. Trong khi phần lớn bộ Technic thông thường cần khoảng một năm để hoàn thiện, Sadair’s Spear mất đến một năm rưỡi để phát triển do độ phức tạp của các cấu kiện mới.

LEGO vừa giới thiệu mẫu xe mới nhất thuộc dòng Ultimate Car Concept Series.

Ngoài phiên bản tỷ lệ 1:8, LEGO còn tạo ra một chiếc Sadair’s Spear kích thước thật với hơn 327.000 mảnh ghép. Mẫu xe này thậm chí còn được mang đến đường đua Goodwood Hill và lập kỷ lục xe LEGO có thể vận hành nhanh nhất từ trước đến nay khi đạt vận tốc 111km/h.

Theo LEGO, dự án này phức tạp đến mức đội ngũ thiết kế phải tạo thêm 19 chi tiết hoàn toàn mới.

Koenigsegg và LEGO đã từng hợp tác với mẫu Jesko Absolut vào năm 2024. Tuy nhiên Sadair’s Spear rõ ràng là bước tiến lớn hơn nhiều, cả về số lượng chi tiết lẫn độ phức tạp cơ khí. Với những ai đam mê LEGO Technic hoặc thích sưu tầm siêu xe thu nhỏ, đây có lẽ là một trong những bộ đáng chú ý nhất năm nay.