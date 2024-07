Rolls-Royce Phantom VIII "lột xác" khi nằm trong bộ sưu tập của Rapper đình đám

Sự trẻ hoá trong độ tuổi của những khách hàng lựa chọn thương hiệu Rolls-Royce đã thể hiện khá rõ rệt trong nhiều năm gần đây. Nếu trước kia, Rolls-Royce thường hướng tới đối tượng khách hàng thuộc Hoàng gia, quý tộc hoặc tầng lớp siêu giàu thì tới nay, độ phổ cập của những chiếc xe siêu sang này ngày càng được mở rộng.

Thương hiệu xe siêu sang Anh Quốc này cho ra đời nhiều phiên bản khác nhau phù hợp với những mục đích sử dụng của những nhóm đối tượng khách hàng khác nhau, điển hình như Ghost được tạo ra nhằm hướng tới đối tượng khách hàng trẻ trung, hay Cullinan lại thỏa mãn yêu cầu về một chiếc xe siêu sang có khả năng vận hành đa địa hình,…

Tuy nhiên nếu để nói về dòng xe được sản xuất xuyên suốt của Rolls-Royce, đồng thời đã làm nên tên tuổi của hãng này thì phải nói đến dòng xe Phantom. Trải qua nhiều năm phát triển với 8 thế hệ, đến nay chiếc Phantom 8 mang trên mình thiết kế kết hợp giữa cổ điển và hiện đại.

Những đường nét thiết kế đã có phần mềm mại hơn, nghệ thuật hơn so với phiên bản tiền nhiệm có nét khá vuông vức. Dù sở hữu những đường nét thiết kế mới, Phantom 8 vẫn được đan xen với những nét truyền thống vốn có của những chiếc Rolls-Royce, điển hình là lưới tản nhiệt dọc đã vốn lâu nay trở thành biểu tượng của hãng.

Ngoài việc thông qua chương trình Bespoke của Rolls-Royce, chủ xe hoàn toàn có thể lựa chọn bên thứ ba để đặc biệt hoà chiếc xe của mình. Đồng thời đây cũng chính là lựa chọn của Rapper nổi tiếng Drake, khi anh quyết định nâng cấp chiếc Phantom 8 hoàn toàn mới của mình.

Drake được biết đến là một rapper với nhiều bản hit nổi bật như Hotline Bling, God’s Plan,…Ngoài ra, anh còn nổi tiếng với bộ sưu tập xe với những chiếc xe nổi bật như Ferrari LaFerrari, Mercedes Maybach G650 Landaulet, Bugatti Veyron, Mercedes SLR McLaren,…

Lần này, chiếc Phantom 8 của anh lại được lên ý tưởng và nâng cấp bởi Tony Bet – Một trong những cái tên mà được Drake “chọn mặt gửi vàng”, từng thực hiện nhiều mẫu xe đặc biệt khác nhau. Chiếc Phantom 8 này được trang bị gói nâng cấp ngoại thất Bushukan từ Mansory được lắp đặt bởi Driving Emotion Motorcar ở Toronto.

Gói độ này mang tới cho xe phần cản trước và sau được thiết kế lại, mang lại một số đường nét đầy thể thao mới cho mẫu xe siêu sang này. Đi kèm với gói độ này chính là bộ mâm đa chấu khoẻ khoắn cũng đến từ thương hiệu Mansory, giúp chiếc xe trở nên hầm hố hơn.

Chiếc xe được khoác lên mình lớp áo dual tone trắng sữa – đen. Ta có thể dễ dàng bắt gặp tone màu này trên những mẫu xe quân sự. Chính từ màu sắc này, chiếc Phantom 8 có vẻ ngoài hầm hố hơn, cũng như tạo cá tính cho vị chủ xe đặc biệt của nó.

Tuy nhiên, điều đặc biệt trên chiếc Phantom 8 của Drake chính là logo Spirit of Ecstasy nguyên bản đã được thay thế bằng logo hình con cú lấy cảm hứng từ “OVO”. Chiếc logo này được làm bằng vàng với kim cương được đính ở dưới phần đế, cũng như hai viên kim cương to ở phần mắt của con cú. Chiếc logo cực kì đặc biệt này được chế tác bởi hai thương hiệu trang sức nổi tiếng Raffi Jewelers và Hearts on Fire Diamond Company.

Có thể nói, đây thực sự là một tác phẩm nghệ thuật động mang đậm cá tính cũng như dấu ấn của chủ sở hữu trên đó. Chiếc Phantom 8 này chính là một “gương mặt” phù hợp để có thể đến với bộ sưu tập những chiếc siêu xe độc đáo của nam rapper này.

