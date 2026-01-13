RAM 1500 TRX tái sinh với khối động cơ khủng 777 mã lực

Ram 1500 TRX lần đầu xuất hiện vào năm 2021, đúng thời điểm Stellantis vừa hình thành. Khi đó, mẫu bán tải này nhanh chóng trở thành “quái vật đầu bảng” của Ram, là đối trọng trực tiếp với Ford F-150 Raptor. Khối V8 702 mã lực mang lại cho TRX một cá tính rất Mỹ: to lớn, ồn ào và đầy cơ bắp.

Tuy nhiên, chính động cơ này cũng là lý do khiến TRX phải rời dây chuyền sản xuất sau năm 2024, khi Ram buộc phải ưu tiên các hệ truyền động hiệu quả hơn và điện hóa. Dù Ram RHO với động cơ Hurricane là một mẫu xe đáng chú ý, nhưng với cộng đồng đam mê, “TRX không V8” chưa bao giờ là điều thuyết phục.

RAM 1500 TRX mới được phát triển trên nền tảng DT thế hệ mới.

Sự trở lại của Ram 1500 TRX thực chất không khiến giới mộ điệu bất ngờ. Khi động cơ HEMI V8 được đưa trở lại dòng Ram 1500 từ năm 2026, cùng với sự thay đổi mạnh mẽ trong các quy định khí thải tại Mỹ, việc TRX hồi sinh gần như là điều “ai cũng đoán được”. Tuy vậy, ngày đầu năm mới vẫn trở nên đặc biệt khi Stellantis chính thức xác nhận: Ram 1500 TRX sẽ quay lại trong năm 2027 – và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

TRX mới được phát triển trên nền tảng Ram DT thế hệ mới, đi kèm kiến trúc điện tử Atlantis. Điều này cho phép xe sở hữu hệ thống công nghệ và hỗ trợ lái tiên tiến hơn, bên cạnh hiệu năng thuần cơ khí. Hệ thống treo Bilstein Black Hawk e2 thế hệ thứ hai mang lại hành trình bánh xe lên tới 13 inch phía trước và 14 inch phía sau. Xe tiếp tục sử dụng lốp địa hình 35 inch, đi cùng bộ mâm 18 inch có khả năng beadlock – một chi tiết cho thấy TRX vẫn được sinh ra cho off-road thực thụ, không chỉ là “xe trình diễn sức mạnh”.

RAM 1500 TRX hầm hố và đậm chất xe Mỹ.

Bên trong, Ram 1500 TRX sở hữu màn hình trung tâm 14,5 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và HUD 10 inch. Nội thất bọc da và Alcantara quen thuộc, với tùy chọn chỉ khâu đỏ Bloodshot trong gói Night Edition. Điểm mới đáng chú ý là phối màu sơn hai tông – một lựa chọn có thể gây tranh cãi về thẩm mỹ, nhưng rõ ràng mang thông điệp: SRT đã trở lại.

Phiên bản mới không chỉ đánh dấu sự tái sinh của huy hiệu TRX, mà còn là màn chào sân đầy uy lực của SRT Performance Division, với khối động cơ Hellcat V8, dung tích 6.2L siêu nạp cho công suất lên đến 777 mã lực. Theo Ram, việc đưa TRX trở lại không đơn thuần là hồi sinh một cái tên.

Chuẩn mực 702 mã lực từng được thiết lập cách đây 5 năm đã không còn đủ “ngông”. Bằng việc tinh chỉnh đường nạp và hiệu chỉnh động cơ, khối Hellcat V8 mới đạt công suất 777 mã lực và 680Nm mô-men xoắn đã đưa TRX trở thành mẫu bán tải mạnh nhất phân khúc hiện nay, vượt cả Raptor R.

Logo TRX xuất hiện phía sau xe.

Sức mạnh này được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp, hộp số phụ BorgWarner 48-13 và cầu sau Dana 60 với vi sai hạn chế trượt điện tử. Ram công bố khả năng tăng tốc 0–96 km/h chỉ 3,5 giây, nhanh hơn tới một giây so với thế hệ trước – một con số khó tin đối với một chiếc bán tải cỡ lớn.

Ram 1500 SRT TRX dự kiến có mặt vào nửa cuối năm 2026, giá khởi điểm 102.590 USD tại thị trường Mỹ. Con số này không hề thấp, nhưng vẫn “dễ thở” hơn Raptor R với mức hơn 113.000 USD. Với những gì TRX mang lại – từ hiệu năng, cảm xúc đến bản sắc cơ bắp Mỹ – đây là mức giá mà nhiều người đam mê hoàn toàn có thể chấp nhận.

Không gian khoan lái trên mẫu xe RAM 1500 TRX.

Không gian phía sau rộng rãi đủ chỗ cho 3 người lớn.

Logo TRX nổi bật ngay bệ tỳ tay hàng ghế phía trước.

Sự trở lại của Ram 1500 TRX không chỉ là câu chuyện về mã lực hay kỷ lục tăng tốc. Đó là minh chứng rằng, trong kỷ nguyên điện hóa, vẫn còn chỗ cho những cỗ máy thuần chất cơ khí – nơi âm thanh V8 và cảm xúc sau vô-lăng vẫn là giá trị cốt lõi mà người yêu xe luôn tìm kiếm.