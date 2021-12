Porsche 911 Targa 4 độ khủng trở thành xe chuyên dụng cảnh sát

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 15:28 PM (GMT+7)

Mới đây hàng ngũ cảnh sát Đức đã thêm vào chiếc Porsche 911 Targa 4 được độ bởi TechArt.

Sau hàng loạt những mẫu xe hiệu năng cao được độ đặc biệt gia nhập hàng ngũ cảnh sát như AC Schnitzer BMW 850i, BMW i8, ABT-Sportsline Audi RS4-R,… chương trình “Tune it! Safe. Cụ thể, chương trình “Tune It! Safe” là một sáng kiến được Hiệp hội các hãng độ xe Đức (VDAT) ra mắt vào năm 2005 với sự bảo trợ của Bộ Giao thông Vận tải Liên Bang Đức (BMVI). Chương trình này được xây dựng hướng đến mục tiêu ngăn chặn các hoạt động liên quan đến độ xe trái phép và không an toàn.

Kể từ khi ra mắt cách đây 15 năm, nhiều mẫu xe độ hiệu năng cao đã được “Tune It! Safe” sử dụng, mỗi chiếc sẽ được dùng trong giai đoạn một năm. Những mẫu xe nổi bật đã xuất hiện trong hàng ngũ của chương trình này là BMW M850i độ ACS8 của AC Schnitzer, Audi RS4-R được độ bởi ABT-Sportlines, BMW i8 độ bởi AC Schnitzer. Bên cạnh đó, chương trình còn sử dụng những mẫu xe cơ bắp đến từ Mỹ như Ford Mustang của Wolf Racing, Chevrolet Corvette độ công suất và ngoại hình bởi Tikt Performance,…

Năm nay, chương trình đặc biệt này đã ra mắt mẫu xe cảnh sát sẽ được sử dụng trong vòng một năm tiếp theo, đó là chiếc Porsche 911 Targa 4 được độ ngoại hình và công suất bởi hãng độ TechArt. Giống với những mẫu xe thuộc chương trình này được ra mắt trước đây.

Chiếc Porsche 911 Targa 4 phiên bản cảnh sát có ngoại thất được trang trí với ba tông màu gồm bạc, xanh ở nửa đầu xe và cản sau cũng như các chi tiết tạo điểm nhấn màu vàng neon, cùng với đó là tấm decal “Polizei” đặc trưng của xe cảnh sát Đức. Trên trụ bảo vệ khoang lái của xe có thêm bộ đèn cảnh báo trong khi ở phía trước, đèn LED hỗ trợ cũng được đặt tại hốc gió và trên nắp ca-pô của xe.

Là một chiếc xe được độ bởi TechArt nên chiếc Porsche 911 Targa 4 này sở hữu gói ngoại thất Aerokit được làm bằng sợi carbon. Gói nâng cấp vẻ ngoài này bao gồm bộ chia gió trước, hốc gió, bộ chia gió hông, khuếch tán sau và bộ cánh gió mới. Nắp ca-pô cũng được thay đổi với thiết kế khí động học hơn. Xe được trang bị bộ mâm TechArt Formula V đa chấu. Mâm được sơn đen bóng với điểm nhất là hình họa sơn vàng phản quang. Logo Porsche của mâm xe cũng đã được thay mới bằng logo của hãng độ TechArt.

Bên trong khoang lái, TechArt mang đến cho xe bộ vô-lăng thể thao hoàn toàn mới được bọc da thuộc cao cấp với họa tiết ca-rô. Hướng 12 giờ của vô-lăng có thêm đường màu tương phản, logo cũng được thay mới. Vật liệu da bọc vô-lăng cũng được sử dụng ở những vị trí khác trong nội thất như bệ tì tay, cửa, bảng điều khiển trung tâm và lưng ghế. Bộ điều khiển đèn cũng được thêm vào tại bệ tì tay trung tâm.

Về hiệu suất, Porsche 911 Targa 4 nguyên bản sử dụng động cơ đối đỉnh (boxer) 6 xi-lanh tăng áp kép, cho công suất 380 mã lực và 450 Nm mô-men xoắn. TechArt không độ lại công suất cho chiếc xe cảnh sát này. Thay vào đó, xe được nâng cấp với bộ lò xo phuộc thể thao mới, giảm chiều cao thân xe 40 mm để cải thiện hiệu quả vận hành.

“Tune It! Safe” cùng hãng độ TechArt sẽ trưng bày chiếc Porsche 911 Targa 4 phiên bản cảnh sát này tại triển lãm ô tô Essen, Đức, diễn ra từ ngày 26/11 đến 5/12.

