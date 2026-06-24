Omoda C5 có thêm bản Sport mới, giá rẻ hơn nhiều mẫu SUV hạng A

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa mở rộng dải sản phẩm Omoda C5 tại thị trường Việt Nam với việc bổ sung phiên bản Sport, có giá niêm yết 559 triệu đồng và giá ưu đãi từ 479,1 triệu đồng trong giai đoạn ra mắt.

Phiên bản mới được định vị giữa bản Luxury và Premium, nâng tổng số phiên bản của Omoda C5 lên 6 lựa chọn với mức giá từ 539-749 triệu đồng. Trong thời gian từ ngày 15/6 đến 31/7/2026, khách hàng mua Omoda C5 Sport sẽ được hỗ trợ chi phí nhiên liệu tương đương 69,9 triệu đồng, đồng thời hưởng các gói vay ưu đãi từ một số ngân hàng trong 12 tháng đầu.

Về thiết kế, Omoda C5 Sport vẫn giữ phong cách SUV coupe với các đường nét thể thao đặc trưng của dòng xe. So với bản Luxury, phiên bản này được nâng cấp đáng kể về ngoại thất với hệ thống đèn LED, bộ mâm hợp kim 17 inch, gương chiếu hậu gập điện có sấy và kính cửa trước cách âm.

Khoang nội thất được trang bị cụm màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa chỉnh điện cùng tính năng khởi động xe từ xa. Xe cũng được bổ sung các tính năng an toàn như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, 4 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử, trong khi vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 111 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm.

Theo hãng, Omoda C5 Sport hướng đến nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có nhiều trang bị nhưng chi phí đầu tư ban đầu dễ tiếp cận. Với mức giá ưu đãi chỉ còn 479,1 triệu đồng, phiên bản này thậm chí thấp hơn nhiều mẫu SUV hạng A đang bán tại Việt Nam, đồng thời tạo khoảng cách đáng kể so với phần lớn các đối thủ trong phân khúc SUV cỡ B.

Tương tự các phiên bản khác của Omoda C5, bản Sport được áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 1 triệu km cho toàn xe và 10 năm hoặc 1 triệu km đối với động cơ.