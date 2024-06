NÓNG: Chi tiết chiếc VinFast VF 6S có mức giá dễ tiếp cận nhất

Về ngoại hình, VinFast VF 6S không có nhiều khác biệt so với VF 6 Plus. Đầu xe vẫn nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED Projector và được bố trí dạng hai tầng. Ở bản tiêu chuẩn này, VF 6S chỉ được trang bị mâm xe 17 inch đơn sắc màu bạc. Trong khi đó, phiên bản VF 6 Plus sử dụng bộ mâm 19 inch phay xước hai tông màu đen bạc.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 mm, trục cơ sở 2.730 mm và khoảng sáng gầm 170 mm. Phía đuôi xe có thêm ký hiệu S để dễ dàng phân biệt với bản Plus. Ngoài ra trên phiên bản S chỉ được trang bị camera lui thay vì camera toàn cảnh 360 độ.

Bên trong khoang cabin, VF 6S vẫn được bố trí tương tự với VF 6 Plus. Xe có màn hình đa thông tin 12,9 inch điều khiển mọi chức năng. Vì là phiên bản tiêu chuẩn nên hàng ghế trước của VF 6S chỉ được chỉnh cơ thay vì chỉnh điện như bản Plus.

VF 6S được trang bị động cơ điện công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, yếu hơn 27 mã lực và 60Nm so với bản Plus, đi kèm bộ pin dung lượng 59,6 kWh. Hiện Vinfast vẫn chưa công bố quãng đường di chuyển tối đa của phiên bản này.

Tuy nhiên nhờ trọng lượng nhẹ hơn bản Plus đến 193kg, nên rất có thể VF 6S sẽ có thể di chuyển xa hơn so với mức 381 Km của VF 6 Plus. VF 6S không có hệ thống hỗ trợ lái xe ADAS và có 4 túi khí, ít hơn 4 túi khí so với bản Plus. Vinfast VF 6S có 675 triệu đồng (thuê pin) và 765 triệu đồng (mua pin), thấp hơn 100 triệu đồng so với VF 6 Plus.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]