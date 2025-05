Những lợi thế khiến Hyundai Tucson “lấn át” nhiều đối thủ

Ngoại thất tăng kích thước, thiết kế thể thao gợi cảm

So với thế hệ trước, Hyundai Tucson 2025 All New được nâng cấp mạnh mẽ về kích thước với chiều dài tăng 150 mm, rộng hơn 15 mm và cao hơn 35 mm. Chiều dài cơ sở cũng tăng thêm 85 mm, đạt tổng thể 4.630 x 1.865 x 1.695 mm (DxRxC) và chiều dài trục cơ sở 2.755 mm, thuộc phiên bản trục cơ sở kéo dài.

Thiết kế ngoại thất mang phong cách hoàn toàn mới theo ngôn ngữ “Sensuous Sportiness” – sự kết hợp giữa thể thao và gợi cảm. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tham số tràn viền, họa tiết tam giác độc đáo lấy cảm hứng từ Sonata và Elantra. Dải LED ban ngày ẩn trong lưới tản nhiệt, chỉ hiện khi kích hoạt. Đèn pha LED đặt thấp với tạo hình sắc sảo. Nắp capo dập nổi và cản trước sơn bạc tạo cảm giác cứng cáp.

Thân xe được thiết kế cơ bắp, bề thế với đường dập nổi rõ nét. Mui xe kiểu "mui bay", điểm nhấn là đường viền crom kéo dài xuống trụ C. Ốp vòm bánh xe vuông vức tăng thêm vẻ mạnh mẽ. Xe sử dụng bộ mâm kích thước từ 17–19 inch với nhiều kiểu dáng tùy chọn.

Đuôi xe thu hút với cụm đèn hậu LED 3D hình móng vuốt sư tử, nối liền bằng dải LED đỏ thanh mảnh hiện đại. Gạt mưa sau được khéo léo giấu dưới cánh lướt gió. Gầm xe bổ sung cản va thể thao và bộ khuếch tán mới, nhấn mạnh phong cách khỏe khoắn, năng động.

Nội thất lột xác với hơi thở tương lai

Khoang nội thất Hyundai Tucson 2025 được làm mới toàn diện với phong cách hiện đại, mang đậm hơi thở tương lai. Hai dải viền bạc kéo dài xuyên suốt cabin tạo cảm giác liền mạch và sang trọng. Các cửa gió điều hòa thiết kế ẩn, tăng tính tối giản.

Xe trang bị vô lăng 4 chấu gợi nhớ đến các mẫu Audi mới, tích hợp sưởi và lẫy chuyển số ở các bản cao cấp. Phía sau tay lái là cụm đồng hồ Analog kết hợp màn hình 4.2 inch (bản Xăng tiêu chuẩn), hoặc màn hình kỹ thuật số 10.25 inch trên các phiên bản còn lại. Màn hình cảm ứng trung tâm được thiết kế hạ thấp, thay vì đặt nổi như trước.

Toàn bộ ghế ngồi bọc da cao cấp màu đen. Ghế lái chỉnh điện, có bộ nhớ vị trí trên bản 1.6 Turbo. Hàng ghế trước tích hợp sưởi/làm mát, ghế phụ chỉnh điện ở 3 bản cao cấp. Nhờ chiều dài cơ sở tăng, hàng ghế sau rộng rãi bậc nhất phân khúc.

Khoang hành lý có dung tích 539L, có thể mở rộng lên 1.860L khi gập hàng ghế thứ hai theo tỷ lệ 60:40. Cốp sau đóng/mở điện và tự động mở khi phát hiện chìa khóa ở gần trong 3 giây.

Tiện nghi, vận hành và an toàn vượt trội

Tucson 2025 được trang bị loạt tiện nghi hiện đại, nổi bật với màn hình trung tâm 10.25 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, điều hòa tự động 2 vùng độc lập kèm cửa gió hàng ghế sau, dàn âm thanh 6–8 loa sống động. Ngoài ra, xe còn có cần số điện tử dạng nút bấm, sạc không dây chuẩn Qi, chìa khóa thông minh tích hợp khởi động từ xa, gương chống chói ECM, và hệ thống điều khiển hành trình (thường hoặc thích ứng tùy phiên bản).

Về vận hành, Tucson 2025 mang đến 3 tùy chọn động cơ: Xăng 2.0L (156 mã lực, 192 Nm) – hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước; Dầu 2.0L (186 mã lực, 416 Nm) – hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu trước; Turbo 1.6L (180 mã lực, 265 Nm) – hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động 4 bánh HTRAC.

Hệ thống an toàn được nâng cấp toàn diện với các công nghệ như: camera lùi, camera 360 độ, cảm biến trước/sau, ABS, EBD, BA, ESC, TCS, HAC, DBC, TPMS, gương chống chói ECM và tính năng hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA), mang lại sự an tâm tối đa cho người lái và hành khách.

Đánh giá chung

Hyundai Tucson 2025 All New thực sự tạo dấu ấn với hàng loạt nâng cấp toàn diện, từ thiết kế đến trang bị. Kích thước tổng thể được gia tăng rõ rệt, đặc biệt là chiều dài cơ sở lên đến 2.755 mm, dẫn đầu phân khúc CUV hạng C, mang lại không gian nội thất rộng rãi vượt trội. Xe cũng được giới thiệu với nhiều phiên bản tùy chọn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, từ tiết kiệm nhiên liệu đến hiệu suất cao.

Điểm cộng lớn là loạt tiện nghi hiện đại được bổ sung đáng kể, từ màn hình giải trí lớn, điều hòa hai vùng độc lập, sạc không dây đến hệ thống điều khiển hành trình thích ứng. Đặc biệt, phiên bản Turbo 1.6L trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC, cho khả năng vận hành linh hoạt, bám đường tốt hơn – một lợi thế rõ rệt khi so sánh với đối thủ như Honda CR-V. Tucson 2025 không chỉ là một bản nâng cấp, mà là bước tiến vượt bậc trong phân khúc CUV.