Hyundai Tucson và Kia Sportage: Cuộc đua SUV đô thị không hồi kết

So găng về ngoại thất

Thiết kế ngoại thất của Hyundai Tucson là sự tinh tế được trau chuốt, còn Kia Sportage là cá tính bùng nổ không khoan nhượng. Một bên tối giản để trường tồn, một bên đột phá để nổi bật.

Hyundai Tucson 2025 chọn cách "lột xác thầm lặng" – giữ nguyên kích thước cũ nhưng tinh chỉnh sắc nét hơn. Lưới tản nhiệt Parametric Hidden Light đặc trưng vẫn là điểm nhấn, nay giảm bớt đèn định vị để tạo sự tối giản, hiện đại. Cặp đèn pha LED Projector mới nâng cấp góp phần tăng tính công nghệ.

Đường nét thân xe mạch lạc, mui xe dài, mái phẳng – Tucson như một vận động viên điền kinh sẵn sàng bứt tốc. Mâm xe từ 17 đến 19 inch tùy phiên bản, hài hòa chứ không phô trương. Đuôi xe được thiết kế lại hoàn toàn, gọn gàng nhưng không mất đi vẻ hiện đại, với gạt mưa giấu kín và cốp điện thông minh – một điểm cộng tiện ích không thể bỏ qua.

Trong khi đó, Kia Sportage 2025 lại chọn lối đi riêng – táo bạo, nổi loạn và dứt khoát tuyên bố: "Tôi khác biệt". Là mẫu xe đầu tiên của Kia Việt Nam theo đuổi triết lý thiết kế mới “Opposites United”, Sportage mang trong mình hơi thở của thiên nhiên pha lẫn cá tính đô thị. Lưới tản nhiệt mũi hổ được làm thon gọn và kéo dài xuống dưới đầy khiêu khích, kết nối liền mạch với hệ thống đèn LED sắc sảo.

Đèn định vị của Kia Sportage “ôm trọn” cụm đèn chính – một tuyên ngôn trẻ trung không thể chối cãi. Mâm 19 inch được áp dụng cho tất cả các phiên bản, đậm chất thể thao. Phần đuôi xe tuy không quá nổi bật, nhưng vẫn ghi điểm với cụm đèn vuốt nhọn sắc lẹm và bộ khuếch tán gió sau hầm hố.

Cuộc đua nội thất

Ở góc độ nội thất, có thể nói nếu Tucson là sự chỉn chu, cao cấp và công nghệ bản địa hóa thông minh, thì Sportage là tuyên ngôn công nghệ kiểu Hàn – trẻ trung, táo bạo và không ngừng chinh phục giác quan.

Hyundai Tucson 2025 bước vào cuộc chơi với phong cách tối giản nhưng đầy tinh tế. Cụm màn hình cong đôi 12,3 inch – một cho đồng hồ kỹ thuật số, một cho giải trí – liền khối như một bảng điều khiển tương lai. Thiết kế vô-lăng ba chấu mới loại bỏ hoàn toàn logo Hyundai, mang DNA của mẫu xe điện Ioniq 5, thể hiện rõ tư duy đột phá. Đặc biệt, bản cao cấp sử dụng cần số dạng núm xoay đặt gọn gàng sau vô-lăng, vừa gọn gàng vừa hiện đại.

Cabin của Hyundai Tucson.

Không gian bên trong Tucson mang đến sự thư giãn cao cấp, với dàn âm thanh Bose 8 loa, điều hòa tự động hai vùng, sưởi/làm mát ghế, ghế chỉnh điện và nhớ vị trí. Hệ thống đèn viền nội thất với 64 màu tùy chỉnh, biến cabin thành một không gian nghệ thuật theo cảm xúc người lái. Chưa dừng lại, bản đồ offline dành riêng cho thị trường Việt Nam và kết nối GPS độc lập là điểm cộng đáng giá cho những ai yêu thích khám phá.

Ngược lại, Kia Sportage 2025 lại chọn cách đánh thẳng vào thị giác và cảm giác lái. Màn hình đôi 12,3 inch tràn viền cực mỏng – được xem là hiện đại nhất trong các mẫu xe KIA hiện tại – đặt ngay trung tâm táp-lô, gây ấn tượng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cụm điều hòa cảm ứng và núm xoay chuyển số đa chức năng tạo nên giao diện điều khiển gần như không có nút cơ học – đậm chất tương lai.

Cabin Kia Sportage.

Kia Sportage sở hữu vô-lăng D-Cut thể thao, màn hình kỹ thuật số tùy biến theo chế độ lái, cùng không gian rộng rãi ngang ngửa Tucson nhờ chiều dài cơ sở tương đương. Trên các bản cao cấp, Sportage không thiếu bất cứ thứ gì: sưởi/làm mát ghế, ghế chỉnh điện đa hướng, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh Harman Kardon, phanh tay điện tử, đèn nội thất LED, cần số điện tử…

Đối đầu kịch tính về sức mạnh và an toàn

Về vận hành, Tucson 2025 được trang bị hệ khung gầm nâng cấp, mang lại cảm giác lái đầm chắc và ổn định, cùng hệ dẫn động bốn bánh HTRAC giúp vượt qua mọi địa hình một cách linh hoạt. Với ba tùy chọn động cơ Smartstream – bao gồm động cơ 1.6L T-GDi mạnh 180 mã lực, động cơ diesel 2.0L mạnh mẽ 186 mã lực, và động cơ 2.0L MPI tiết kiệm nhiên liệu 156 mã lực – Tucson 2025 thực sự đáp ứng được nhu cầu từ việc vận hành tiết kiệm cho đến sức mạnh vượt trội. Mỗi phiên bản đều có 4 chế độ lái, bao gồm Eco, Normal, Sport và My Drive, với bản Turbo còn có khóa vi sai trung tâm, tối ưu khả năng vượt địa hình.

Khối động cơ của Hyundai Tucson.

Tuy nhiên, Kia Sportage 2025 không hề kém cạnh. Mẫu xe này cũng mang đến ba tùy chọn động cơ mạnh mẽ, từ động cơ 2.0L với công suất 154 mã lực, cho đến động cơ xăng tăng áp 1.6L 178 mã lực, và động cơ diesel 2.0L lên tới 183 mã lực, cho mô-men xoắn 416 Nm. Đặc biệt, phiên bản động cơ 1.6L tăng áp của Sportage sở hữu hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh, mang đến cảm giác lái thể thao và xử lý linh hoạt. So với Tucson, KIA Sportage có thể không mạnh mẽ hơn, nhưng nó lại thiên về sự mượt mà và ổn định trên những cung đường cao tốc.

Động cơ của Kia Sportage.

Về an toàn, Hyundai Tucson 2025 chắc chắn khiến người dùng ấn tượng với danh sách trang bị vượt trội. Hệ thống Hyundai SmartSense tích hợp các tính năng như phòng tránh va chạm trước, giám sát điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi đỗ (PCA) lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam. Hệ thống này sử dụng camera và radar phía sau, tự động phanh khi phát hiện vật cản khi lùi – một tính năng hiếm có trong phân khúc. Ngoài ra, Tucson còn trang bị đèn pha tự động thông minh, hệ thống camera 360 độ, và cảnh báo mệt mỏi tài xế.

Không kém phần, Kia Sportage 2025 cũng không thiếu những công nghệ an toàn tiên tiến. Từ camera 360 độ, ga hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control), cho đến cảm biến áp suất lốp và cảnh báo điểm mù, Sportage 2025 đảm bảo sự an toàn tối đa cho người lái và hành khách. Hệ thống phanh chủ động và cảnh báo lệch làn đường cũng xuất hiện, mang lại sự an tâm tuyệt đối trên mọi cung đường.

Đánh giá chung

Cả Hyundai Tucson 2025 và Kia Sportage 2025 đều là các SUV đô thị đáng mua hiện nay trong tầm giá 700 triệu đồng cho đến dưới 1 tỷ đồng. Trong đó, Hyundai Tucson 2025 phù hợp với những ai yêu thích một chiếc xe ổn định, mạnh mẽ và sang trọng, còn Kia Sportage 2025 sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những người tìm kiếm một mẫu xe trẻ trung, công nghệ tiên tiến và trải nghiệm lái thể thao. Mỗi chiếc xe đều có những ưu điểm riêng, đáp ứng nhu cầu và sở thích đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.

