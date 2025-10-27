Những cách bảo vệ ô tô ngày mưa lũ

Tìm nơi cao ráo, an toàn và có mái che

Để hạn chế rủi ro ô tô bị ngập nước, cách tốt nhất là chủ xe nên ưu tiên chọn nơi đậu xe an toàn, cao ráo và có mái che. Tránh đỗ xe dưới gốc cây vì có nguy cơ bị cây bật gốc hoặc gãy cành đè lên xe. Nếu phải đỗ xe trong hầm, cần kê cao gầm xe bằng gạch hoặc sử dụng bạt chống ngập chuyên dụng.

Hãy di chuyển xe đến những nơi cao ráo, đặc biệt có lịch sử an toàn trước các đợt mưa lũ.

Khi lái xe trong mưa lớn, tài xế nên tìm chỗ trú an toàn, ưu tiên khu vực có mái che. Nếu không thể tiếp tục lái xe, cần tránh đỗ dưới biển quảng cáo, tường cũ hoặc khu vực công trình đang thi công. Khi dừng xe, hãy bật đèn khẩn cấp và dừng ở bên phải chiều lưu thông để cảnh báo cho các phương tiện khác.

Nhiều tài xế có thói quen dừng dưới gầm cầu vượt hoặc hầm chui để tránh mưa, nhưng đây không phải là lựa chọn an toàn vì hầm chui dễ ngập sâu khi mưa lớn. Nếu phải dừng xe tạm thời, hãy chọn vị trí thoáng và luôn bật đèn cảnh báo.

Khi lái xe trong điều kiện thời tiết xấu, tài xế cần điều khiển xe với tốc độ chậm hơn bình thường, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và tránh phanh đột ngột. Đặc biệt, không nên cố gắng đi qua những khu vực ngập sâu hoặc khi không biết mức độ ngập ở phía trước. Đối với những khu vực ngập vừa phải, tài xế cần tránh đạp thốc ga để không tạo sóng nước, không chỉ gây nguy hiểm cho các xe khác mà còn có thể dẫn đến hiện tượng thủy kích.

Bao phủ nếu không thể đưa xe đến nơi an toàn

Trong trường hợp không kịp đưa xe đến nơi an toàn, chủ xe có thể áp dụng một số phương pháp tự cứu để giảm thiểu thiệt hại do ngập nước. Một trong những cách được chia sẻ rộng rãi gần đây như lũ lụt ở Thái Nguyên là sử dụng bạt hai mặt màu xanh/vàng, hoặc xanh/cam được sử dụng tại các cơ sở chăn nuôi, che lúa hoặc đơn giản là tìm mua tại các cửa hàng vật liệu xây dựng.

Những chiếc bạt bao bọc kín xe sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại do ngập nước.

Chủ xe có thể đánh xe vào giữa bạt và buộc túm ngược lên và cột dây lại. Khi nước dâng lên, xe sẽ nổi theo mực nước, điều này giúp bảo vệ xe khỏi bị ngập. Để tránh xe bị trôi như một số clip trên mạng mới đây, tốt hơn hết là dùng neo dây vào một điểm cố định. Phương pháp này không chỉ bảo vệ xe mà còn giúp chủ xe có thể tận dụng điện trong xe để sạc điện thoại khi nước đã rút trong trường hợp khẩn cấp.

Xử lý sao khi xe đi vào vùng ngập nước

Khi xe bị chết máy trong vùng ngập nước, tài xế tuyệt đối không nên khởi động lại xe, vì điều này có thể dẫn đến hiện tượng thủy kích, gây hư hỏng nghiêm trọng cho động cơ. Chi phí sửa chữa có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc vào mức độ hư hỏng. Trong trường hợp này, tài xế nên chuyển cần số về vị trí N để đẩy xe đến nơi cao hơn và gọi cứu hộ. Khi chờ đợi, hãy mở nắp ca-pô và tháo cọc bình ắc quy để tránh rò điện nếu có thể.

Trước mỗi mùa mưa bão, các chủ phương tiện cũng nên kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận như hệ thống phanh, đèn, gạt mưa và lốp xe để đảm bảo hoạt động tốt. Kiểm tra gioăng cao su ở cửa, nắp ca-pô, kính và cửa sổ trời cũng rất quan trọng để tránh nước mưa tràn vào xe. Vệ sinh các lỗ thoát nước trên thân xe sẽ giúp tránh ứ đọng nước, đảm bảo khả năng vận hành an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.

Hãy tuyệt đối không cố gắng khởi động lại ô tô khi đã có dấu hiệu vào nước.

Cuối cùng, các chủ xe cũng nên xem xét việc mua bảo hiểm cho xe. Dù không ai mong muốn xảy ra sự cố, nhưng trong trường hợp không may, bảo hiểm sẽ giúp đền bù tổn thất, giảm bớt gánh nặng tài chính cho người sử dụng.

Với những lưu ý trên, hy vọng các tài xế sẽ có những biện pháp an toàn để bảo vệ ô tô của mình trong mùa mưa bão đang liên tục diễn ra tại các tỉnh thành khắp cả nước.