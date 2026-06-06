Nghiên cứu mới hé lộ phụ nữ dễ chấn thương hơn nam giới khi gặp tai nạn ô tô

Phụ nữ đối mặt nguy cơ chấn thương cao hơn trong tai nạn ô tô

Trong nhiều năm, ngành công nghiệp ô tô luôn quảng bá những bước tiến về công nghệ an toàn, từ hệ thống phanh tự động đến túi khí thông minh. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Đại học Công nghệ Graz (Áo) cho thấy vẫn tồn tại khoảng cách đáng kể về mức độ bảo vệ giữa nam và nữ khi xảy ra tai nạn giao thông.

Theo nghiên cứu, phụ nữ có nguy cơ bị chấn thương cao hơn khoảng 60% so với nam giới trong các vụ tai nạn ô tô. Điều đáng chú ý là kết quả này xuất hiện dù phụ nữ thường gặp tai nạn ở vận tốc thấp hơn.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu tai nạn thực tế và phát hiện phụ nữ thường chịu tổn thương nghiêm trọng hơn ở vùng ngực, cột sống, hông, cánh tay và chân. Đặc biệt, nhóm phụ nữ trên 50 tuổi được xác định là đối tượng chịu rủi ro cao hơn đáng kể.

Vì sao hệ thống an toàn ô tô chưa thực sự phù hợp với phụ nữ?

Một trong những nguyên nhân được các nhà nghiên cứu chỉ ra nằm ở quy trình thử nghiệm an toàn xe hơi truyền thống.

Trong nhiều thập kỷ, các bài thử nghiệm va chạm chủ yếu sử dụng hình nộm mô phỏng cơ thể nam giới tiêu chuẩn. Điều này khiến nhiều yếu tố sinh học đặc trưng của phụ nữ như chiều cao, cân nặng, cấu trúc xương, cơ bắp và tư thế ngồi không được phản ánh đầy đủ trong quá trình phát triển công nghệ an toàn.

Dù ngành ô tô hiện đã bổ sung một số hình nộm mô phỏng cơ thể nữ giới, giới chuyên môn cho rằng mức độ ứng dụng vẫn còn hạn chế và chưa đủ đại diện cho đa dạng thể trạng của phụ nữ ngoài đời thực.

Sự khác biệt về cơ thể có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cách dây an toàn, túi khí và cấu trúc ghế hấp thụ lực va chạm. Điều đó đồng nghĩa một hệ thống an toàn được tối ưu cho cơ thể nam giới chưa chắc mang lại hiệu quả tương đương cho người dùng nữ.

Ngành ô tô có thể phải thay đổi tiêu chuẩn an toàn trong tương lai

Kết quả nghiên cứu đang tạo thêm áp lực buộc các hãng xe và tổ chức kiểm định phải xem xét lại tiêu chuẩn đánh giá an toàn hiện nay. Các chuyên gia cho rằng việc mở rộng dữ liệu thử nghiệm, sử dụng nhiều mô hình cơ thể đa dạng hơn và phát triển hệ thống bảo vệ phù hợp với cả hai giới sẽ là bước đi cần thiết để giảm thiểu nguy cơ chấn thương trong tương lai.

Trong bối cảnh công nghệ an toàn ô tô ngày càng phát triển, nghiên cứu này nhấn mạnh rằng mục tiêu không chỉ là tạo ra những chiếc xe an toàn hơn, mà còn phải đảm bảo mức độ bảo vệ công bằng cho mọi nhóm người dùng.