Năm 2026, mua ô tô phải nộp các khoản phí nào?

Theo các quy định mới, từ năm 2026, người mua xe ô tô phải nộp 05 khoản phí, lệ phí trước khi lăn bánh chưa tính giá niêm yết của xe đó. Cụ thể 05 khoản phí, lệ phí gồm: lệ phí trước bạ, phí đăng kiểm và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô, phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới, lệ phí đăng ký xe ô tô và cấp biển số xe ô tô và phí bảo trì đường bộ.

Trong đó, lệ phí đăng ký xe ô tô và cấp biển số xe ô tô theo Thông tư 155/2025/TT-BTC và phí bảo trì đường bộ theo Nghị định 364/2025/NĐ-CP đều được áp dụng từ 1/1/2026.

Đối với lệ phí trước bạ, xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe máy chuyên dùng, xe tương tự các loại xe này có mức thu là 2% (Nghị định 10/2022/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 51/2025/NĐ-CP và Nghị định 175/2025/NĐ-CP).

Năm 2026, người mua ô tô phải nộp 05 khoản phí, lệ phí theo quy định mới. Ảnh minh họa.

Đối với ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống (kể cả xe pick-up chở người), lệ phí lần đầu áp dụng 10%, lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi (áp dụng thống nhất toàn quốc) là 2%.

Đối với ô tô điện chạy pin, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. (Áp dụng đến hết ngày 28/02/2027).

Đối với phí đăng kiểm và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô, được áp dụng biểu giá dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư 55/2022/TT-BTC quy định mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành, cụ thể:

Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự, áp dụng 110 nghìn đồng.

Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương, áp dụng 250 nghìn đồng.

Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe), áp dụng 290 nghìn đồng.

Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe), áp dụng 330 nghìn đồng.

Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt, áp dụng 360 nghìn đồng.

Đối với phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự xe cơ giới, được áp dụng theo phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, cụ thể:

Đối với xe ô tô không kinh doanh vận tải: Loại xe dưới 6 chỗ áp dụng 437.000 đồng; Loại xe từ 6 đến 11 chỗ áp dụng 794.000 đồng; Loại xe từ 12 đến 24 chỗ áp dụng 1.270.000 đồng, Loại xe trên 24 chỗ áp dụng 1.825.000 đồng.

2 loại phí, lệ phí được áp dụng theo quy định mới từ 1/1/2026

Đối với Lệ phí đăng ký xe ô tô và cấp biển số xe ô tô, được áp dụng theo quy định tại Thông tư 155/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.

- Trường hợp cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới

- Đối chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cơ giới

Đối với Phí bảo trì đường bộ, theo Nghị định 364/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026, cụ thể:

- Xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) không hoạt động kinh doanh vận tải, áp dụng mức 130 nghìn đồng/ tháng.

- Xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) hoạt động kinh doanh vận tải; xe tải, xe chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg, áp dụng mức 180 nghìn đồng/ tháng.

- Xe chở người trên 8 chỗ đến dưới 24 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe tải, xe chuyên dùng có khối lượng từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg, áp dụng mức 270 nghìn đồng/ tháng.

- Xe chở người từ 24 chỗ đến dưới 39 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); xe tải, xe chuyên dùng có khối lượng từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg, áp dụng mức 390 nghìn đồng/ tháng.

Xe chở người từ 39 chỗ trở lên; xe tải, xe chuyên dùng có khối lượng từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg, áp dụng mức 590 nghìn đồng/ tháng.