Morgan Plus Four chính hãng thứ 2 về tay chủ nhân mới

Chiếc Morgan Plus Four chính hãng thứ hai đã tìm được chủ nhân ở khu vực phía miền Nam.

Mới đây, đơn vị đại diện phân phối Morgan chính hãng sắp ra mắt tại Việt Nam đã chia sẻ hình ảnh chiếc Morgan Plus Four với ngoại thất màu xanh lá. Theo tìm hiểu, chiếc xe này đã ra biển số TP.HCM và thuộc sở hữu của một doanh nhân Sài thành.

Chiếc Morgan Plus Four thứ hai tìm được chủ nhân tại Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với chiếc đầu tiên như nước sơn xanh rêu cùng phần mui xanh, bộ mâm đa chấu mạ chrome thiết kế mới, lưới tản nhiệt mạ chrome và nội thất màu nâu. Ngược lại, chiếc đầu tiên của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường có mui xe màu đen, bộ mâm sơn đen giao diện khác và nội thất màu đỏ.

Đáng chú ý, doanh nhân này cũng là người sở hữu dàn siêu xe đắt đỏ. Gần đây nhất, anh đã bán chiếc Ferrari 458 Italia độ Misha Designs độc nhất Việt Nam để tậu về chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 màu xám nhập chính hãng. Ngoài chiếc Huracan, vị doanh nhân Sài thành còn sở hữu chiếc Lamborghini Murcielago màu xanh cốm độc nhất Việt Nam, Ferrari 599 GTB đầu tiên về Việt Nam và Nissan 370Z.

Trước đó, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường đã chia sẻ hình ảnh chiếc Morgan Plus Four đầu tiên về Việt Nam với màu sơn xanh dương nổi bật nằm trong garage nhà anh. Ngoài nước sơn khác với chiếc màu xanh lá, chiếc của vị doanh nhân phố núi có nhiều điểm khác biệt ở ngoại thất như lưới tản nhiệt, bộ mâm đa chấu,… được sơn đen.

Morgan Plus Four thực chất là thế hệ mới của mẫu Morgan Plus 4 hay Morgan 4+. Mẫu xe này cũng có số lượng rất ít ỏi tại Việt Nam. Ở thế hệ mới này, thiết kế không có nhiều sự thay đổi ngoài khung gầm nhôm mới CX-Generation loại khung gầm ra mắt lần đầu nhân dịp Morgan kỷ niệm 110 năm thành lập.

Bên trong nội thất của Morgan Plus Four là thiết kế đậm chất cổ điển, với một màn hình nhỏ trước vô-lăng cùng đồng hồ cơ. Cần số của xe mang phong cách từ BMW, vô-lăng không có nút bấm chức năng đi kèm lẫy chuyển số. Cửa gió điều hòa dạng tròn kiểu tua-bin máy bay, tay nắm bên trong cửa chỉ gồm một miếng da được cố định.

Morgan Plus Four được trang bị khối động cơ I4, dung tích 2.0L tăng áp của BMW, cho công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm với hộp số tự động hoặc 350 Nm với hộp số sàn 6 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 4,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h.

Chưa rõ số tiền mà doanh nhân này phải bỏ ra để tậu chiếc Morgan Plus Four. Giá bán khởi điểm của mẫu xe mui trần này tại thị trường Anh vào khoảng 65.000 bảng Anh tương đương 2 tỷ đồng. Nếu đóng đầy đủ các loại thuế phí tại Việt Nam, giá trị của xe lên đến khoảng từ 7 tỷ đồng.

