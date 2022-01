Doanh nhân Cường Đô la tậu thêm xe hai cửa hoài cổ

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường vừa tậu thêm cho mình mẫu xe hai cửa hoài cổ Morgan Plus Four.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (hay còn được biết với biệt danh Cường Đô-la) đã chia sẻ hình ảnh chiếc xe thể thao vừa được anh tậu về. Đây là chiếc Morgan Plus Four đầu tiên về Việt Nam và đây cũng là mẫu xe đầu tiên trong năm 2022 anh mua.

Theo hình ảnh, chiếc Morgan Plus Four của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường thuộc thế hệ mới nhất. Ngoại thất xe được sơn màu xanh dương nổi bật và màu sơn được vợ anh rất thích, trong đó chiếc G 63 và MINI Cooper cũng mang màu sắc này. Một số chi tiết được sơn đen tạo điểm nhấn như bộ mâm, lưới tản nhiệt,… Nội thất xe sử dụng tông màu đỏ nổi bật, với phần mui vải màu đen.

Morgan Plus Four thực chất là thế hệ mới của mẫu Morgan Plus 4 hay Morgan 4+. Mẫu xe này cũng có số lượng rất ít ỏi tại Việt Nam. Ở thế hệ mới này, thiết kế không có nhiều sự thay đổi ngoài khung gầm nhôm mới CX-Generation – loại khung gầm ra mắt lần đầu nhân dịp Morgan kỉ niệm 110 năm thành lập.

Khung gầm này cũng được sử dụng trên mẫu Morgan Plus Six, vẫn sử dụng gỗ tần bì – loại vật liệu đặc trưng trên các sản phẩm của Morgan. Nhờ khung gầm nặng khoảng 97 kg, trọng lượng Plus Four cũng chỉ nặng hơn 1.000 kg nhưng cải thiện đáng kể về độ cứng so với thế hệ trước.

Bên trong nội thất của Morgan Plus Four 2021 là thiết kế đậm chất cổ điển, với một màn hình nhỏ trước vô-lăng cùng đồng hồ cơ. Cần số của xe mang phong cách từ BMW, vô-lăng không có nút bấm chức năng đi kèm lẫy chuyển số. Cửa gió điều hòa dạng tròn kiểu tua-bin máy bay, tay nắm bên trong cửa chỉ gồm một miếng da được cố định.

Morgan Plus Four 2021 được trang bị động cơ I4 dung tích 2.0L tăng áp của BMW, đi kèm hệ thống treo xương đòn kép. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm với hộp số tự động hoặc 350 Nm với hộp số sàn 6 cấp. Nhờ đó xe có thể bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 4,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h.

Chưa rõ số tiền mà doanh nhân Nguyễn Quốc Cường phải bỏ ra để tậu chiếc Morgan Plus Four 2021 này. Giá bán khởi điểm của mẫu xe mui trần này tại thị trường Anh vào khoảng 35.400 Euro tương đương hơn 1 tỷ đồng. Nếu đóng đầy đủ các loại thuế phí tại Việt Nam, giá trị của xe lên đến khoảng hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do xe được nhập khẩu thông qua đơn vị phân phối chính hãng và mức giá sẽ hấp dẫn hơn.

