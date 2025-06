Mitsubishi Xpander bán được bao nhiêu chiếc trong tháng 5/2025?

Doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 29.210 xe, bao gồm 20.014 xe du lịch; 8.983 xe thương mại và 213 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 3.6%; xe thương mại tăng 4%, xe chuyên dụng tăng 6% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 13.800 xe, giảm 1% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 15.410 xe, giảm 2% so với tháng trước

Trong tháng 5/2025, Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu xe chủ lực của hãng tại thị trường Việt Nam, với doanh số lần lượt đạt 1.100 xe. So với các đối thủ như Toyota Veloz bán được 615 xe. Kia Carnival bán ra 425 xe và Hyundai Stargazer bán ra 327 xe.

Dù kết quả này có phần tăng so với tháng trước đó, Xpander vẫn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường và tiếp tục dẫn đầu phân khúc MPV. Năm 2018, Mitsubishi Xpander lần đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Chỉ trong vòng một năm kể từ khi ra mắt, hơn 10.000 xe Mitsubishi Xpander đã được giao đến tận tay khách hàng. Đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 80.000 xe Xpander lăn bánh trên toàn quốc.

Thành công của mẫu xe này khá dễ hiểu khi nó gần như là mẫu xe khai sinh phân khúc MPV đô thị giá rẻ, tối đa hóa chỗ ngồi và tối thiểu chi phí. Ngoài ra, sau 5 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, Xpander còn đạt được nhiều thành tích như: Dẫn đầu phân khúc xe MPV 5 năm liên tiếp, top 3 mẫu xe bán chạy nhất trong năm 2022, 36 giải thưởng trong và ngoài nước từ các đơn vị báo chí uy tín, tại nhiều hạng mục khác nhau với lượt bình chọn cao từ người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander được phân phối với 04 màu sơn ngoại thất là trắng, đen, bạc, nâu. Đối thủ cạnh tranh có thể kể đến: Toyota Rush, Suzuki Ertiga, Honda HR-V, Toyota Innova, Toyota Veloz Cross,... Mitsubishi Xpander 2025 sở hữu ngoại hình trẻ trung và nam tính với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.595 x 1.750 x 1.750 (mm), tức dài hơn 120mm, cao hơn 20mm so với thế hệ cũ.

Chiều dài cơ sở đạt 2.775 mm. Khoảng sáng gầm xe lên đến 225 mm, ghi nhận tốt nhất phân khúc, giúp xe có thể lội nước tối đa ở độ sâu 400mm và linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình. Không gian nội thất Mitsubishi Xpander 2025 mang phong cách tối giản nhưng vẫn vô cùng thực dụng.

Mọi thứ được sắp đặt khoa học, chú trọng đến các chi tiết quan trọng, giúp người dùng dễ dàng thao tác sử dụng. Bên cạnh gam màu đen chủ đạo, Xpander được bổ sung thêm 2 tông màu đen - nâu, mang đến cái nhìn lịch lãm, sang trọng.

Khu vực táp-lô bọc da thật thay vì nhựa giả da như trước, các đường chỉ khâu ở ốp cửa, tựa tay trên cửa hay bệ tỳ tay ghế lái cũng là thật, tạo điểm nhấn cao cấp cho xe. Bảng điều khiển cũng được trau chuốt để tạo nên sự tinh tế thống nhất.

Trong phân khúc xe 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander nổi bật với doanh số ấn tượng và sự ưa chuộng rộng rãi. Có thể nói Mitsubishi Xpander hiện đang là mẫu xe MPV toàn diện hàng đầu, là lựa chọn lý tưởng đồng hành cùng mỗi gia đình Việt.