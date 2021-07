Mitsubishi Pajero Sport sản xuất năm 2020 giảm giá sâu với số lượng hạn chế

Thứ Hai, ngày 05/07/2021 15:00 PM (GMT+7)

Một số đại lý khu vực phía Nam tung ưu đãi hấp dẫn lên đến 150 triệu đồng cho dòng xe Mitsubishi Pajero Sport bản 4x2.

Một số showroom khu vực TP.HCM đang giảm lên tới 150 triệu đồng cho khách mua Mitsubishi Pajero Sport (số VIN 2020) với số lượng có hạn và chỉ áp dụng cho bản 4x2. Sau giảm, giá xe chỉ còn 960 triệu đồng, rất cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung ở thời điểm hiện tại.

Theo tìm hiểu, một showroom Mitsubishi khác tại Bình Thuận cũng giảm giá lên tới 150 triệu cho Mitsubishi Pajero Sport 4x2. Hiện đây là mức ưu đãi cao nhất được ghi nhận tại các đại lý trên cả nước. Ngoài ra, tư vấn cho hay những chiếc Mitsubishi Pajero Sport số VIN 2021 cũng được giảm 90 triệu đồng (bản 4x2), đi kèm một số quà tặng phụ kiện hấp dẫn.

Trong khi đó, một showroom tại Hà Nội thông báo đã bán hết Mitsubishi Pajero Sport VIN 2020, tuy nhiên đại lý đang áp dụng mức giảm lên tới 120 triệu đồng cho những chiếc VIN 2021 bản 4x2. Làm so sánh, giá sau giảm của Pajero Sport bản 2WD rẻ hơn 120 triệu đồng so với lựa chọn Fortuner hay 150 triệu đồng so với Ford Everest.​

Tại phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung, nhiều mẫu xe cũng được đại lý giảm giá. Điển hình là Ford Everest, giảm từ 70-90 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, bản Sport thấp nhất của Ford Everest được giảm 70 triệu đồng xuống còn 1,042 tỷ đồng. Như vậy, Mitsubishi Pajero Sport đang có lợi thế về giá sau khi ưu đãi tại đại lý, so với các đối thủ khác.

Mitsubishi Pajero Sport được trang bị khối động cơ dầu 4 xy lanh, dung tích 2.4L tăng áp, cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (4x2), thông qua hộp số tự động 8 cấp. Bên cạnh nhiều trang bị an toàn như hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, camera lùi và 6 túi khí.

Mitsubishi Pajero Sport mới hiện phân phối ra thị trường hai phiên bản là diesel 4×2 AT và diesel 4×4 AT với giá lần lượt là 1,11 và 1,345 tỷ đồng. Giá giảm còn khoảng 950 triệu đồng cho Pajero Sport 1 cầu rất lý tưởng với khách tìm mua xe để chạy dịch vụ, tiết kiệm trăm triệu chi phí lăn bánh. Phiên bản Pajero Sport 4x2 này sẽ phù hợp với khách hàng mua xe với chi phí vừa phải, thường xuyên đi đường trường hơn là di chuyển trên các con đường gồ ghề, trơn trượt, đòi hỏi hệ dẫn động 2 cầu.

