Mitsubishi giới thiệu bản nâng cấp nhẹ ngoại thất xe Triton tại Thái Lan

Thứ Năm, ngày 21/11/2019 06:00 AM (GMT+7)

Phiên bản nâng cấp ngoại thất có tên gọi Athlete với nhiều chi tiết gắn thêm giúp chiếc Mitsubishi Triton ngoại thất trở nên hầm hồ và thể thao vừa được ra mắt tại Thái Lan.

Tương tự như Triton Athlete trước đó từng được phân phối tại Việt Nam, ở Triton Athlete facelift mới hãng xe Nhật Bản chỉ tập trung vào nâng cấp nội ngoại thất cho xe. Khách hàng thị trường Thái Lan có 3 tùy chọn về màu sắc cho phiên bản Mitsubishi Triton Athlete là: Cam, Trắng và Đen, cả 03 lựa chọn màu sơn đều được phối bộ tem ‘’Athlete’’ đẹp mắt ở thân xe, nóc xe được sơn màu đen.​

Để khác biệt so với phiên bản thông thường, toàn bộ mặt ca-lăng - lưới tản nhiệt và cản trước của Triton Athlete được sơn màu đen bóng giúp ‘’ton sur ton’’ với nóc xe. Bên cạnh đó, các chi tiết như ốp gương chiếu hậu, nẹp cửa sổ, tay nắm cửa, bệ bước đều được sơn đen. Cuối cùng, ‘’dàn chân’’ Mitsubishi Triton Athlete sử dụng bộ mâm 18 inch (265/60 R18) kiểu dáng quen thuộc, và nó cũng được sơn màu đen.​

Nổi bật với dàn đèn pha Bi-LED (pha-cốt) tích hợp dãy đèn chiếu sáng ban ngày LED HID. Mặt ca-lăng đã được thiết kế loại hoàn toàn ấn tượng hơn với cụm lưới tản nhiệt thiết kế năng động, hiện đại tương tự phong cách dòng: Xpander hay All-New Pajero Sport mới.

Nội thất Mitsubishi Triton Athlete mới được phối màu cam quen thuộc tương tự Triton Athlete trước. Trong đó, toàn bộ ghế ngồi được bọc da phối 2 màu Cam/Đen với logo ‘’Athlete’’ được thêu trên mặt lưng ghế làm điểm nhấn, táp-pi cửa nổi bật với đường chỉ khâu màu cam tương phản trên bề mặt da đen.​ Màn hình thông tin giải trí 6,75 inch tích hợp AUX, USB và Radio cùng khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Những phiên bản cao cấp còn sở hữu hàng ghế sau có thể ngả đến 25 độ, cửa gió sau trên trần có thể điều chỉnh luồng gió.

Xe vẫn được trang bị khối động cơ dầu như trên phiên bản truyền thống, dung tích 2.4L VG-Turbo cho công suất tối đa 181 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm có được từ 2.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau & hai cầu thông qua hộp số tự động 6 cấp (6 AT).​

Chiếc bán tải Triton có các tính năng Off-road Mode với 4 chế độ lái địa hình đi kèm như (Sỏi – Bùn – Cát – Đá) ở chế độ 2 cầu chậm (4LLc). Đây là ưu điểm được nhiều khách hàng Việt yêu thích và nhanh chóng ‘’xuống tiền’’ với Triton mới, bên cạnh thiết kế đẹp mắt và động cơ dầu bền bỉ đã được kiểm chứng.​

Là phiên bản hàng đầu, những trang bị an toàn cao cấp được trang bị tiêu chuẩn trên Triton Athlete mới bao gồm: Giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA), cảnh báo điểm mù (BSM), hỗ trợ thay đổi làn đường (LCA), hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS),…​

Ở thị trường Thái Lan, phiên bản nâng cấp Athlete được phân phối với mức giá lần lượt là: phiên bản Triton Athlete 2.4 Plus GT Premium có giá bán 1,035 triệu baht tương đương 795 triệu đồng và phiên bản hệ dẫn động 4 bánh 4WD có giá bán 1,146 triệu bath tương đương 88 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Triton được phân phối tất cả 5 phiên bản từ thấp đến cao cấp nhất lần lượt là: phiên bản 4x2 MT có gía bán 600 triệu đồng, 4x2 AT MIVEC có giá 630 triệu đồng, 4x4 MT MIVEC có giá bán 675 triệu đồng. Riêng hai phiên bản 4x2 AT MIVEC Premium có giá bán 740 triệu đồng và bản cao cấp nhất 4x4 AT MIVEC Premium có giá bán 865 triệu đồng. Có thể trong năm sau, bán tải Triton Athlete mới sẽ được Mitsubishi Việt Nam giới thiệu và phân phối tại thị trường Việt Nam.

Nguồn: http://khampha.vn/o-to-xe-may/mitsubishi-gioi-thieu-ban-nang-cap-nhe-ngoai-that-xe-triton-tai-th...Nguồn: http://khampha.vn/o-to-xe-may/mitsubishi-gioi-thieu-ban-nang-cap-nhe-ngoai-that-xe-triton-tai-thai-lan-c31a744760.html